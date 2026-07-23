Getty Images Sport
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Rodri’nin sırt ameliyatı olması, yeni sezon öncesinde Man City için büyük bir darbe olacak
Ameliyat, kilit orta saha oyuncusunu sahalardan uzak tuttu
The Athletic’in haberine göre, Rodri sırtındaki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak ve iyileşme süresine ilişkin net bir zaman çizelgesi bulunmuyor. 30 yaşındaki İspanya kaptanı, son olarak ülkesini 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan sekiz maçın hepsinde başrol oynayarak Altın Top ödülünü kazanmıştı. Bu sağlık sorunu, artık takımın sembolü olan oyuncusu olmadan yeni sezona başlamaya hazırlanmak zorunda kalan Citizens için büyük bir darbe teşkil ediyor.
- Getty Images Sport
Çözülmemiş sorunlar geri dönüşü engelliyor
Rodri, Eylül 2024’te ön çapraz bağ (ACL) yırtığı geçirdiğinden beri sakatlık sorunları nedeniyle kulüp maçlarında forma giyemedi; bu sakatlık, onu 2024-25 sezonunun neredeyse tamamında sahalardan uzak tuttu. Daha sonra yaşadığı hamstring ve kasık sorunları nedeniyle geçen sezon sadece 33 maça çıkabildi ve Premier Lig'de 17 kez ilk 11'de yer aldı. Bu durum, 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan oyuncunun, Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atarak tarihi bir üçlü kupayı garantilediği 2022-23 sezonundaki kilit rolüyle keskin bir tezat oluşturuyor.
Sözleşme konusundaki belirsizlik endişe yaratıyor
Fiziksel sorunlarının ötesinde, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmış olan İspanyol oyuncunun Etihad Stadyumu’ndaki geleceği konusunda spekülasyonlar giderek artıyor. Sözleşme yenileme görüşmelerinin Dünya Kupası’nın ardından gerçekleşmesi bekleniyor; ancak Rodri henüz sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu belirtmiş değil. Öte yandan The Athletic, Real Madrid’in onu transfer etme niyetinde olmadığını bildiriyor.
Haber kaynağı ayrıca, Bernardo Silva'nın ayrılmasının ardından Mateo Kovacic ve Nico Gonzalez'in de takımdan ayrılabileceğine dikkat çekiyor; ancak Rodri'nin yokluğunun yarattığı darbe, 116 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Elliot Anderson ile bir ölçüde hafifletilmiş durumda.
- Action Plus
Sezonun ilk maçı hızla yaklaşıyor
City, 23 Ağustos’ta Etihad Stadyumu’nda Bournemouth’u ağırlayarak 2026-27 Premier Lig sezonuna başlayacak. Enzo Maresca’nın takımı, transfer dönemi kapanmadan önce kadroda yaşanabilecek olası değişiklikleri yönetirken, ana defansif orta saha oyuncusu olmadan işler bir orta saha düzeni oluşturmak zorunda. Takım, zorlu bir iç saha ve Avrupa maçları programına hazırlanırken, kulübün sağlık ekibi Rodri’nin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini yakından takip edecek.
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