Rodri’nin sırt ameliyatı olması, yeni sezon öncesinde Man City için büyük bir darbe olacak

Fiziksel sorunlarının ötesinde, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmış olan İspanyol oyuncunun Etihad Stadyumu’ndaki geleceği konusunda spekülasyonlar giderek artıyor. Sözleşme yenileme görüşmelerinin Dünya Kupası’nın ardından gerçekleşmesi bekleniyor; ancak Rodri henüz sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu belirtmiş değil. Öte yandan The Athletic, Real Madrid’in onu transfer etme niyetinde olmadığını bildiriyor.

Haber kaynağı ayrıca, Bernardo Silva'nın ayrılmasının ardından Mateo Kovacic ve Nico Gonzalez'in de takımdan ayrılabileceğine dikkat çekiyor; ancak Rodri'nin yokluğunun yarattığı darbe, 116 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Elliot Anderson ile bir ölçüde hafifletilmiş durumda.