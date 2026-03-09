Getty
Rodri'nin maç sonrası patlaması nedeniyle Man City yıldızına 80 bin sterlin para cezası kesilmesinden kaçınması Pep Guardiola'yı rahatlattı
Orta saha oyuncusu FA'nın suçlamasından sonra cezadan kurtuldu
29 yaşındaki oyuncu, Spurs'un son dakikalarda geri dönüşünün ardından hakemlerin "tarafsız" davranmadığını iddia ettiği için ilk olarak görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Öfkeyi tetikleyen olayda Dominic Solanke, Marc Guehi'nin bacağını tekmelemiş gibi görünse de golü atmayı başarmıştı. Komisyon, İspanya milli takım oyuncusunun medyaya karşı tutumuyla ilgili daha önce temiz bir disiplin siciline sahip olduğunu belirterek, bu patlamanın spor yasağı için gerekli eşiği karşılamadığına oybirliğiyle karar verdi.
Spurs'un çöküşünün ardından öfkeli tirad
City, rahat bir iki gol üstünlüğünü kaybettikten sonra kuzey Londra'da öfke doruğa ulaştı. Premier League maç hakemlerine ve VAR'a karşı öfkeli bir tiradda bulunan Rodri, gazetecilere şunları söyledi: "Çok fazla kazandığımızı ve insanların bizim kazanmamızı istemediğini biliyorum, ancak hakem tarafsız olmalı ve benim için dürüst olmak gerekirse, bu adil değil. Adil değil çünkü bu durumlarda çok çalışıyoruz ve şimdi bu kararları vermek için yolumuza devam etmeliyiz. Elbette geri dönmeniz gerekir, ama sonunda, her şey bittiğinde, faul çok açık olduğu için hayal kırıklığına uğruyoruz. O bacağı tekmeledi ve tabii ki topu ittiği için top içeri girdi."
City yıldızı tarafından yayınlanan tam özür
İlk öfkesine rağmen, Rodri duruşma sırasında uzlaşmacı bir yaklaşım sergiledi ve bu da 120.000 sterlinlik potansiyel cezasının azaltılmasına yardımcı oldu. Orta saha oyuncusu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1 Şubat 2026'da Tottenham Hotspur ile oynadığımız maçın ardından maç sonrası röportajda yaptığım yorumlar için tekrar özür dilemek istiyorum. Söylediğim sözlerin uygunsuz olduğunu ve profesyonel bir oyuncu olarak benden beklenen standartların altında olduğunu tamamen kabul ediyorum. Taraflı olduğumu ima etmek veya maçın hakemlerinin dürüstlüğünü sorgulamak gibi bir niyetim olmadığını açıkça belirtmek isterim. Hakemlere ve onların hızlı ve baskı altındaki bir ortamda üstlendikleri zorlu göreve her zaman büyük saygı duymuşumdur ve duymaya devam ediyorum.
"Yorumlarım, hayal kırıklığı yaratan bir sonucun ardından yaşadığım bir anlık öfkeyle yapıldı. Düşündüğümde, kullandığım kelimelerin yanlış seçildiğini ve benim istemediğim bir şekilde yorumlanabileceğini kabul ediyorum." Bu itiraf, tam işbirliği ve suçlamayı erken kabul etmesi ile birleştiğinde, FA'nın maç cezasından vazgeçme kararında önemli bir faktör oldu.
Bernabeu gezisi, şampiyonluk yarışı kızışırken yaklaşıyor
Bu karar, Guardiola ve takımı için çok önemli bir anda geldi. City şu anda Premier League sıralamasında ikinci sırada yer alıyor ve lider Arsenal'in yedi puan gerisinde ancak bir maç eksiği var. Ligde şampiyonluk yarışı bundan sonra neredeyse kusursuz bir performans gerektirirken, takımın öncelikli dikkati Avrupa'ya yöneldi. Şampiyonlar Çarşamba günü Bernabeu'ya giderek Real Madrid ile heyecan verici bir Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına çıkacak.
