Rodri'nin maç sonrası patlaması nedeniyle Man City yıldızına 80 bin sterlin para cezası kesilmesinden kaçınması Pep Guardiola'yı rahatlattı

İlk öfkesine rağmen, Rodri duruşma sırasında uzlaşmacı bir yaklaşım sergiledi ve bu da 120.000 sterlinlik potansiyel cezasının azaltılmasına yardımcı oldu. Orta saha oyuncusu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1 Şubat 2026'da Tottenham Hotspur ile oynadığımız maçın ardından maç sonrası röportajda yaptığım yorumlar için tekrar özür dilemek istiyorum. Söylediğim sözlerin uygunsuz olduğunu ve profesyonel bir oyuncu olarak benden beklenen standartların altında olduğunu tamamen kabul ediyorum. Taraflı olduğumu ima etmek veya maçın hakemlerinin dürüstlüğünü sorgulamak gibi bir niyetim olmadığını açıkça belirtmek isterim. Hakemlere ve onların hızlı ve baskı altındaki bir ortamda üstlendikleri zorlu göreve her zaman büyük saygı duymuşumdur ve duymaya devam ediyorum.

"Yorumlarım, hayal kırıklığı yaratan bir sonucun ardından yaşadığım bir anlık öfkeyle yapıldı. Düşündüğümde, kullandığım kelimelerin yanlış seçildiğini ve benim istemediğim bir şekilde yorumlanabileceğini kabul ediyorum." Bu itiraf, tam işbirliği ve suçlamayı erken kabul etmesi ile birleştiğinde, FA'nın maç cezasından vazgeçme kararında önemli bir faktör oldu.