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Rodri'nin kaybı dünyanın sonu değil: Real Madrid, Barcelona tokadından nasıl toparlanır?

FEATURES
Opinion
Real Madrid
Barcelona
Rodri
A. Wharton
J. Mourinho
İspanya
İngiltere
Portekiz

Rodri'nin Barcelona'ya gitmesi Real Madrid için elbette bir tokat, ama dünyanın sonu değil

Real Madrid, Rodri'yi kesinlikle bu şekilde kaybetmek istemiyordu. Bu hikaye ne transfer piyasasının son saatlerinde suya düşen bir anlaşmadan ibaretti ne de birkaç kulüp arasında değerlendirme yaptıktan sonra başka bir teklifi seçen bir oyuncunun basit hikayesiydi. Ancak Real Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusunda net bir arzusu vardı ve anlaşma bir süre doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu; ta ki kraliyet kulübünün beklemediği dramatik dönüşüm gerçekleşene kadar.

Ardından anlaşmayı sonuçlandırmadaki yavaşlık ve gereken hız ile kararlılıkla hareket edilmemesi, Rodri'ye geleceğini yeniden düşünmesi için alan tanıdı.

Sonra en büyük darbe geldi: Rodri, Barcelona'yı seçti.

İşte hikayenin Real Madrid açısından hassasiyeti tam olarak burada yatıyor. İstediğin bir oyuncuyu başka bir kulübe kaptırmak futbolda her zaman yaşanan bir durum; ancak bu denli önemli bir oyuncuyu, hem de Real Madrid ismi güçlü bir şekilde sahnede yer aldıktan sonra, ezeli rakibe kaptırmak tamamen farklı bir hikaye.

Bu bir tokat.

Ama aynı zamanda dünyanın sonu da değil.

Şimdi asıl soru şu değil: Real Madrid, Rodri'yi neden kaybetti? Asıl önemli soru şu: Real Madrid, Rodri'yi kaybetmeyle nasıl başa çıkacak?

  • RodriGetty

    Rodri sıradan bir transfer değildi

    Sorunun boyutunu anlamak için öncelikle Real Madrid'in Rodri'yi neden bu kadar çok istediğini anlamamız gerekiyor.

    Kulüp, kadrosuna büyük bir isim daha eklemek için yeni bir orta saha oyuncusu aramıyordu.

    Kadrosundaki en belirgin teknik sorunlardan birini çözebilecek bir oyuncu arıyordu: Orta sahaya kim hakim olacak?

    Real Madrid ileri hatta muazzam isimlere sahip ve hücum kapasitesinden söz ederken fazla açıklamaya gerek yok. Ancak maçlara hakim olmak, özellikle sert baskı yapan ya da güçlü bir orta sahaya sahip takımlar karşısında, baskı altında topu alabilen, oyunu döndürebilen, arkadan çıkışı düzenleyebilen, top kaybında takımı koruyabilen ve ardından topu hızla geri kazanabilen bir oyuncu gerektiriyor.

    İşte tam da bu, Rodri'nin Real Madrid'e olağanüstü bir değer katabileceği alandı.

    Dolayısıyla onun yerini doldurmak, aynı numarayı taşıyan ya da aynı mevkide oynayan bir oyuncu aramakla ilgili değil.

    Gereken şey, onun üstleneceği işlevin yerini doldurmak.

    İşte José Mourinho'nun görevi de burada daha karmaşık bir hal alıyor.

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  • cm bastoni barcellona

    Bastoni: Mükemmel bir çözüm ama her şeyi çözmüyor

    Rodri'nin kaçırılmasının ardından Madrid basını, Real Madrid'in hesaplarına girebilecek başka isimlerden bahsetmeye başladı. Nitekim "As" gazetesinin yazı işleri müdürü Jose Felix Diaz, Ayoub Bouaddi, Adam Wharton ve Kees Smit gibi isimlere dikkat çekti.

    Aynı zamanda Mourinho'nun daha hızlı bir savunmacıyla anlaşma isteğine dair bir konuşma da mevcut. Bastoni'ye duyulan ilgi de gündemde; zira bu kalitede bir oyuncunun gelmesi, Real Madrid savunmasına nihai şeklini kazandırabilir.

    Bana göre burada çok olumlu bir nokta var: Bastoni, aradıkları orta saha oyuncusu olmasa bile Real Madrid için mükemmel bir transfer olurdu.

    Çünkü Bastoni size yalnızca savunma hattında güçlü bir defans oyuncusu sunmakla kalmaz, aynı zamanda oyun kurulumuna katkı sağlayabilecek bir oyuncu da sunar.

    Topu arkadan taşıma ve onunla ileri çıkma, ardından pasla rakibin hatlarını kırma yeteneğine sahip olduğunuzda, orta saha oyuncuları üzerindeki baskının bir kısmını azaltmış olursunuz.

    Bastoni'nin varlığı, topla oyundan çıkış sürecini daha esnek hale getirebilir ve orta saha ile kanat oyuncularına daha fazla özgürlük tanıyabilir.

    Bu durum, Bernardo Silva ya da Arda Güler gibi bir oyuncunun, hücumu kurma sorumluluğunun tamamını üstlenip aşırı biçimde geri bölgelere inmek zorunda kalması yerine, derinden oyun kurma konusunda daha büyük roller almasına imkân tanıyabilir.

    Ancak bir sorun var: Bastoni, Rodri'nin yerini doldurmaz ve bu, Real Madrid'in gözden kaçırmaması gereken bir fark.

    Topla oyundan çıkışı iyi yapan büyük bir savunmacıyla anlaşmak, orta sahaya hâkim olma sorununu otomatik olarak çözmeyecek.

    Bu, takımı başka bölgelerde kesinlikle daha iyi kılacak, ancak Rodri'nin çözeceği soruna tam bir çözüm sunmuyor.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    Peki ya Tchouameni?

    İşte Real Madrid'in kaçamayacağı soru burada ortaya çıkıyor: Mourinho orta sahasını Tchouaméni'nin etrafında kurabilir mi?

    Cevap basitçe: Hayır.

    Çünkü daha önemli soru şu: Tchouaméni, Rodri'nin takıma verebileceği her şeyi verebilir mi?

    İşte burada cevap daha karmaşık hale geliyor.

    Tchouaméni, fiziksel güce, topu kapma yeteneğine, alan kapatma özelliğine ve birden fazla rol üstlenme kabiliyetine sahip bir oyuncu.

    Ancak onu Real Madrid'in orta saha sorunlarının tamamına yönelik tek çözüm haline getirmek büyük bir risk olur.

    Çünkü Rodri sadece geleneksel bir ön libero değildi, aynı zamanda tüm bir sistemin dayanak noktasıydı.

    Yalnızca Tchouaméni'ye güvenmek ise Fransız oyuncudan aynı anda hem topu kapan bir oyuncu, hem oyunu arkadan çıkaran bir organizatör, hem pas dağıtımının merkezi, hem de savunmanın koruyucusu olmasını istemek anlamına geliyor.

    Ve bu, Real Madrid'in düşebileceği en kötü senaryonun ta kendisi.

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  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton: Rodri değil ama olabilir!

    Real Madrid gerçek bir orta saha oyuncusu arayışıyla yeniden piyasaya dönmeye karar verirse, Adam Wharton bana en ilgi çekici seçeneklerden biri gibi görünüyor.

    Elbette, Wharton bir Rodri değil.

    Şu anda onu İspanyol yıldızla kıyaslamaya kalkışmak, İngiliz oyuncuya haksızlık olur. Ancak mesele bir Rodri kopyası bulmak değil.

    Mesele, Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip bir oyuncu bulmak ve Wharton bunların birçoğuna sahip: baskı altında sakinlik, topa sahip olma yeteneği, derinlikten pas verme, iyi oyun görüşü ve baskı sonrası tepkiye (rest defense) katılıp topu geri kazanabilme kabiliyeti.

    Hepsinden önemlisi, henüz 22 yaşında. Ve bu göz ardı edilemeyecek bir avantaj.

    Real Madrid, Wharton'ı transfer etmesi halinde, seviyesinin zaten zirvesine ulaşmış bir oyuncuyu satın almış olmayacak; aksine önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde gelişebilecek ve belki de Avrupa'da mevkisinin en iyi oyuncularından biri olabilecek bir oyuncuyu almış olacak.

    Transfer sabır gerektirebilir ve Wharton size ilk günden itibaren Rodri versiyonunu sunamayabilir, ancak teknik tavanı çok yüksek.

    Mourinho'nun yönettiği bir projede ise, bu tür oyuncular son derece önemli olabilir.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho zorlu bir denklemle karşı karşıya

    İşin ilginç yanı, Rodri'nin kaybının Mourinho'yu doğrudan bir alternatif aramak yerine Real Madrid'in yapısını yeniden düşünmeye itebilecek olmasıdır.

    İşte burada Bastoni çözümün bir parçası hâline gelebilir, ancak çözümün tamamı olmaz.

    Zira arkadan oyun kurabilen bir defans oyuncusunun varlığı orta sahaya binen baskıyı azaltabilir, Tchouaméni gibi bir ön libero orta saha oyuncusunun varlığı defansif dengeyi sağlayabilir, ardından yaratıcı roller Bernardo Silva ve Arda Güler gibi oyunculardan gelebilir.

    Real Madrid'in Wharton'la anlaşmaya karar vermesi durumunda ise Mourinho'nun elinde, topa daha fazla hâkim olabilen bir orta saha kurmasına imkân tanıyan ek bir seçenek olur.

    Yani çözüm mutlaka şu şekilde olmak zorunda değil: Rodri gitti, yeni bir Rodri geliyor.

    Belki de en iyi çözüm görevleri yeniden dağıtmaktır.

    Real Madrid iki seçenekle karşı karşıya

    Sonuç olarak, Real Madrid'in iki net seçenekle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum.

    Birincisi, kulübün mevcut orta sahanın bu görevi yerine getirebileceğine karar vermesi ve parasını Bastoni'yle anlaşarak arka hattı güçlendirmeye yatırması, ardından Bernardo ya da Güler'e oyun kurmada daha büyük roller vermesi ve ön liberoluk için Tchouaméni'ye güvenmesidir.

    Bu seçenek mümkün, ancak mevcut kadronun Rodri'nin üstleneceği görevleri gerçekten telafi edebileceğine tam anlamıyla ikna olmayı gerektiriyor.

    İkinci seçenek, ki bence en iddialısı bu, Real Madrid'in Rodri'yi kaybetmesinin orta sahada gerçek bir ihtiyacı ortaya çıkardığını kabul etmesi ve sistemi geliştirebilecek bir oyuncu arayışıyla yeniden piyasaya dönmesidir. İşte burada Adam Wharton mevcut en iyi seçeneklerden biri olur.

    Rodri olduğu için değil, ama Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu Wharton olabileceği için.

  • Gerçek darbe Rodri'nin kaybında değil

    Rodri'nin Barcelona'ya kaybedilmesi Real Madrid taraftarları için belki de acı verici.

    Hatta bunun bir tokat olduğunu kabul etmek gerekir; özellikle de bu darbe geleneksel rakipten geldiği ve Real Madrid'in yavaş davranıp işlerin seyri değişmeden önce gerçek bir fırsata sahip olduğu bir transferde yaşandığı için.

    Ancak futbol, kaçırılan transferlerin ardından ağlamak için sana uzun bir zaman tanımaz.

    Artık Real Madrid'in yeni bir teknik direktörü, yeni bir projesi ve inşa edilmesi gereken bir takımı var. Asıl sorun Rodri'nin Barcelona'ya gitmesi değil; asıl sorun, Real Madrid'in bu tokadın kendisine yanlış bir karar aldırmasına izin vermesi olacaktır.

    Mümkün olan en kötü senaryo, kulübün Rodri'yi kaybetmesi ve ardından basitçe Tchouameni'nin her şeyi yapabileceğine karar vermesidir. Çünkü bu tür kararlar şu soruyu meşru kılar: Real Madrid gerçekten sorunlarına bir çözüm mü arıyor? Yoksa sorunların var olmadığına kendini ikna etmeye mi çalışıyor?

    Rodri'nin kaybedilmesi dünyanın sonu değil.

    Ancak Real Madrid'in bu tokattan hangi yolla kendine geleceği, pek çok şeyi belirleyecek olan asıl mesele.

    Ya Rodri'nin kaybı, kulübü daha dengeli bir takım kurmaya iten sadece kaçırılmış bir transfer olacak ya da Real Madrid aylar sonra Barcelona'nın kendisinden yalnızca bir oyuncuyu kapmadığını, aynı zamanda kulübün yüzleşmeyi ertelemeye çalıştığı bir sorunu ona açığa çıkardığını fark edecek.

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