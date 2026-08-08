Real Madrid, Rodri'yi kesinlikle bu şekilde kaybetmek istemiyordu. Bu hikaye ne transfer piyasasının son saatlerinde suya düşen bir anlaşmadan ibaretti ne de birkaç kulüp arasında değerlendirme yaptıktan sonra başka bir teklifi seçen bir oyuncunun basit hikayesiydi. Ancak Real Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusunda net bir arzusu vardı ve anlaşma bir süre doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu; ta ki kraliyet kulübünün beklemediği dramatik dönüşüm gerçekleşene kadar.

Ardından anlaşmayı sonuçlandırmadaki yavaşlık ve gereken hız ile kararlılıkla hareket edilmemesi, Rodri'ye geleceğini yeniden düşünmesi için alan tanıdı.

Sonra en büyük darbe geldi: Rodri, Barcelona'yı seçti.

İşte hikayenin Real Madrid açısından hassasiyeti tam olarak burada yatıyor. İstediğin bir oyuncuyu başka bir kulübe kaptırmak futbolda her zaman yaşanan bir durum; ancak bu denli önemli bir oyuncuyu, hem de Real Madrid ismi güçlü bir şekilde sahnede yer aldıktan sonra, ezeli rakibe kaptırmak tamamen farklı bir hikaye.

Bu bir tokat.

Ama aynı zamanda dünyanın sonu da değil.

Şimdi asıl soru şu değil: Real Madrid, Rodri'yi neden kaybetti? Asıl önemli soru şu: Real Madrid, Rodri'yi kaybetmeyle nasıl başa çıkacak?