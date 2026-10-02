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Rodri'nin bununla ne ilgisi var? Real Madrid'in açıkları, Mourinho'nun gündeminin doğruluğunu kanıtlıyor

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La Liga
Barcelona
Real Madrid
J. Mourinho
Rodri
İspanya

Mourinho'nun tamamlanamayan talepleri Real Madrid'in peşini bırakmıyor: Savunma ve orta saha ön planda

Real Madrid'in kadrosundaki eksiklikler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun talep ettiği ve kulübün 2026 yazında tamamlayamadığı transferlerin önemini gözler önüne seriyor.

Sport gazetesi, bir haberinde Mourinho'nun Real Madrid'e geldiğinde takımı yeniden inşa etmek için nelere ihtiyaç duyduğuna dair büyük ölçüde net bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Kulüp, teknik direktörün taleplerinin büyük bir kısmına yanıt verdi; Ibrahima Konate, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Diomande ve Espie geldi.

Ancak sonunda iki mevki takviye edilemedi; bunlar söz konusu Konate'nin yanında ek bir stoper ve oyun tarzına farklı bir anlam katabilecek bir orta saha oyuncusuydu.


  • RodriGetty Images

    Rodri transferinin başarısız olması

    Orta sahaya gelince, Mourinho'nun çok net bir hedefi vardı. Portekizli teknik adam, takımı arkadan organize edebilecek, uzun süredir Bernabéu'da şüphelere yol açan bu bölgeye sükûnet, denge ve karar alma yeteneği kazandıracak bir oyuncu istiyordu.

    Güçlü bir şekilde öne çıkan isim Rodri'ydi ve Real Madrid, İspanyol milli oyuncuyu ikna etmek için elinden gelen her şeyi yaptı; hatta Mourinho onunla bizzat görüştü, ancak oyuncu sonunda Barcelona'yı tercih etti.

    Dikkat çeken bir diğer nokta ise kulübün, transfer piyasasının sunduğu alternatiflerden hiçbiriyle de anlaşmaya çalışmamış olmasıydı.

    Mourinho'nun kendisi de bu transferin önemini aleni olarak küçümseme yoluna gitti. Rodri transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Real Madrid'in bu mevkide bir eksiklik yaşamadığını vurguladı ve elinde Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva ve Arda Güler'in bulunduğunu hatırlattı.

    Portekizli teknik adam, Rodri'nin "pastanın üzerindeki kiraz" olacağını belirtti. Bu, dosyayı aleni olarak kapatma girişimiydi; oysa gerçek şu ki, teknik adam kulübe geldiğinde bu mevkiyi projesinin önceliklerinden biri olarak belirlemişti.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    Ek bir stoperle anlaşma yapmayı görmezden geldi

    Gerçekleşmeyen diğer talep ise bir stoper transferiydi. Real Madrid, Konaté ile anlaştı, ancak Mourinho önceki yıllarda takımın en belirgin zayıf noktalarından biri olan savunma hattını daha fazla güçlendirmek istiyordu.

    Kulüp, oyunculardan birinin ayrılması halinde başka bir savunmacıya yer açma ihtimalini araştırmıştı, fakat işler sonunda ilerlemedi.

    Raúl Asencio sakatlandı ve takım kadrosunda kaldı. Transfer dönemi, teknik direktörün talep ettiği ek stoperle anlaşma yapılmadan kapandı.

    Özellikle stoper mevkisinde, Mourinho'nun talep listesine geri dönmeye iten ilk işaret ortaya çıkıyor.

    Sakatlıklar özellikle savunma hattını vurdu; zira Asencio şimdiye kadar teknik direktörün yönetiminde ilk maçını oynayamadı ve kaval kemiğindeki kırık nedeniyle şimdi iki ay ile 4 ay arasında değişen bir sakatlıkla karşı karşıya, Konaté ve Militão da fiziksel sorunlar yaşıyor.

    Bu mevkide seçenekler sınırlı görünüyor, özellikle Huijsen'in derbi maçındaki kırmızı kartı nedeniyle gelecek maçta cezalı olmasıyla birlikte. Ancak en ilgi çekici tartışma belki de orta sahada yaşanacak.

    Sezonun ilk maçlarından birinde Mourinho, Trent Alexander-Arnold'ı Valverde'nin yanında bu mevkide oynatmaya başvurmuş, bu deneme açık bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

    Sezon sezon üzerine, kulüp dışındaki herkes takım kadrosunun kurulma biçiminde ortak bir sorun görüyor gibi görünürken, bu sorun kulüp içinden mevcut değilmiş gibi görünüyor.

    Portekizli teknik direktör, muazzam yeteneklere sahip bir kadroya sahip ve kendisi de takımındaki orta saha ve savunma oyuncularının yeteneklerini açıkça savundu.

    Yine de, Real Madrid'in Portekizli teknik direktörün tüm taleplerini yerine getirmiş olması halinde, Mourinho'nun şu anda sezonun gidişatında temel bir rol oynayabilecek ek oyunculara sahip olacağı gerçeği göz ardı edilemez.

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