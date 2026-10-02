Gerçekleşmeyen diğer talep ise bir stoper transferiydi. Real Madrid, Konaté ile anlaştı, ancak Mourinho önceki yıllarda takımın en belirgin zayıf noktalarından biri olan savunma hattını daha fazla güçlendirmek istiyordu.
Kulüp, oyunculardan birinin ayrılması halinde başka bir savunmacıya yer açma ihtimalini araştırmıştı, fakat işler sonunda ilerlemedi.
Raúl Asencio sakatlandı ve takım kadrosunda kaldı. Transfer dönemi, teknik direktörün talep ettiği ek stoperle anlaşma yapılmadan kapandı.
Özellikle stoper mevkisinde, Mourinho'nun talep listesine geri dönmeye iten ilk işaret ortaya çıkıyor.
Sakatlıklar özellikle savunma hattını vurdu; zira Asencio şimdiye kadar teknik direktörün yönetiminde ilk maçını oynayamadı ve kaval kemiğindeki kırık nedeniyle şimdi iki ay ile 4 ay arasında değişen bir sakatlıkla karşı karşıya, Konaté ve Militão da fiziksel sorunlar yaşıyor.
Bu mevkide seçenekler sınırlı görünüyor, özellikle Huijsen'in derbi maçındaki kırmızı kartı nedeniyle gelecek maçta cezalı olmasıyla birlikte. Ancak en ilgi çekici tartışma belki de orta sahada yaşanacak.
Sezonun ilk maçlarından birinde Mourinho, Trent Alexander-Arnold'ı Valverde'nin yanında bu mevkide oynatmaya başvurmuş, bu deneme açık bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Sezon sezon üzerine, kulüp dışındaki herkes takım kadrosunun kurulma biçiminde ortak bir sorun görüyor gibi görünürken, bu sorun kulüp içinden mevcut değilmiş gibi görünüyor.
Portekizli teknik direktör, muazzam yeteneklere sahip bir kadroya sahip ve kendisi de takımındaki orta saha ve savunma oyuncularının yeteneklerini açıkça savundu.
Yine de, Real Madrid'in Portekizli teknik direktörün tüm taleplerini yerine getirmiş olması halinde, Mourinho'nun şu anda sezonun gidişatında temel bir rol oynayabilecek ek oyunculara sahip olacağı gerçeği göz ardı edilemez.