Orta sahaya gelince, Mourinho'nun çok net bir hedefi vardı. Portekizli teknik adam, takımı arkadan organize edebilecek, uzun süredir Bernabéu'da şüphelere yol açan bu bölgeye sükûnet, denge ve karar alma yeteneği kazandıracak bir oyuncu istiyordu.

Güçlü bir şekilde öne çıkan isim Rodri'ydi ve Real Madrid, İspanyol milli oyuncuyu ikna etmek için elinden gelen her şeyi yaptı; hatta Mourinho onunla bizzat görüştü, ancak oyuncu sonunda Barcelona'yı tercih etti.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kulübün, transfer piyasasının sunduğu alternatiflerden hiçbiriyle de anlaşmaya çalışmamış olmasıydı.

Mourinho'nun kendisi de bu transferin önemini aleni olarak küçümseme yoluna gitti. Rodri transferinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Real Madrid'in bu mevkide bir eksiklik yaşamadığını vurguladı ve elinde Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva ve Arda Güler'in bulunduğunu hatırlattı.

Portekizli teknik adam, Rodri'nin "pastanın üzerindeki kiraz" olacağını belirtti. Bu, dosyayı aleni olarak kapatma girişimiydi; oysa gerçek şu ki, teknik adam kulübe geldiğinde bu mevkiyi projesinin önceliklerinden biri olarak belirlemişti.