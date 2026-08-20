Kone'nin Roma ile sözleşmesi şu anda Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve bu da olası herhangi bir pazarlıkta Serie A ekibini güçlü bir konumda tutuyor. Ancak İtalyan ekibinin, doğru bonservis bedelinin gelmesi halinde orta saha oyuncusunun bu yaz ayrılmasına izin vermeye açık olduğu bildiriliyor. Roma, Fransa milli oyuncu için 50 milyon € ile 60 milyon € arasında olduğu tahmin edilen bir bonservis bedeli belirledi. Bu değerleme, özellikle de oyuncu satışlarından elde edilen son nakit girişi göz önüne alındığında, City gibi bir Avrupa devi için oldukça ulaşılabilir bir ücret anlamına geliyor.