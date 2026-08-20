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Rodri'nin ayrılığının ardından Manchester City, 60 milyon euroluk Serie A yıldızını hedefliyor
City'nin hedefinde AS Roma yıldızı Kone var
Manchester City, bu yaz orta sahadaki seçeneklerini güçlendirmek isterken Roma orta sahası Kone'yi gündemine aldı. Daily Mail'in haberine göre, 25 yaşındaki Fransız milli oyuncu Premier League şampiyonunun ciddi hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Kone, mevcut transfer döneminde şehirdeki rakibi United'a olası bir transferle yakından anılıyordu, ancak anlaşma gerçekleşmedi. İtalya'nın başkentinden henüz ayrılmamış olması, City'nin devreye girmesinin önünü açtı.
- Getty Images Sport
Büyük ayrılıkların ardından orta sahanın yeniden inşası
City'nin eski Toulouse yıldızına yönelik ani ilgisi, orta sahasında yaşanan önemli bir yeniden yapılanmanın ardından geldi. Kulüp kısa süre önce İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin Barcelona'ya transferine onay verdi.
Buna ek olarak, Reijnders Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a kalıcı transferini tamamladı. Bu iki ayrılık birlikte, performansa dayalı bonuslar dahil toplamda dudak uçuklatan 137,5 milyon avro gelir sağladı ve City'ye hem kaynak hem de merkez orta sahasını güçlendirme konusunda net bir ihtiyaç bıraktı.
Roma, orta saha oyuncusu için bonservis bedelini belirledi
Kone'nin Roma ile sözleşmesi şu anda Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve bu da olası herhangi bir pazarlıkta Serie A ekibini güçlü bir konumda tutuyor. Ancak İtalyan ekibinin, doğru bonservis bedelinin gelmesi halinde orta saha oyuncusunun bu yaz ayrılmasına izin vermeye açık olduğu bildiriliyor. Roma, Fransa milli oyuncu için 50 milyon € ile 60 milyon € arasında olduğu tahmin edilen bir bonservis bedeli belirledi. Bu değerleme, özellikle de oyuncu satışlarından elde edilen son nakit girişi göz önüne alındığında, City gibi bir Avrupa devi için oldukça ulaşılabilir bir ücret anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
City resmî hamle yapmaya hazırlanıyor
Önemli bir transfer bütçesiyle hareket eden City, dinamik orta sahayı Premier League'e getirmek için artık ciddi şekilde resmi bir girişimi değerlendiriyor. Kone'nin profili, kulübün kadrosuna yeniden derinlik ve kalite kazandırmak adına aradığı özelliklerle örtüşüyor.
City yeni sezon başlamadan önce orta saha dönüşümünü tamamlamayı hedeflerken, önümüzdeki haftalarda Roma ile anlaşma sağlamak en önemli öncelik olacak.
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