Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabet yalnızca sahayla sınırlı kalmadı; onlarca yıl boyunca müzakere masalarına ve transfer pazarına da uzandı. İki ezeli rakip, dünya futbolunun en önemli yetenekleri ve yıldızları için defalarca kez kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Birçok kez oyuncuların verdiği nihai karar, taraflardan biri için âdeta bir darbe niteliği taşıdı; çünkü bu isimler, Santiago Bernabeu'da bir tecrübe yaşamak yerine Katalan formasını giymeyi tercih etti.

Rodri'nin, Real Madrid ile görüşmelere girmiş olmasına rağmen Barcelona'ya katılma kararını kesinleştirmesiyle birlikte "AS" gazetesi, Real Madrid'in hesapları içinde yer alan ya da bu takıma transfer olmakla anılan, ancak ardından tercihlerini Katalan kulübünden yana kullanan bir dizi büyük ismi mercek altına aldı. Ronaldinho ve Neymar'dan Luis Suarez ve Cesc Fabregas'a kadar birçok yıldız bu listede yer alıyor.

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