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FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport

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Rodri, Neymar ve Suarez'in yolunu seçti: Real Madrid yerine Barcelona'yı tercih eden yıldızlar

FEATURES
Rodri
Neymar
L. Suarez
C. Fabregas
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche - Barcelona
Elche
La Liga
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
İspanya
Brezilya
Uruguay
Mısır

İşte Real Madrid kalesine transfer olmak yerine Barcelona'da oynamayı tercih eden dikkat çekici isimler

Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabet yalnızca sahayla sınırlı kalmadı; onlarca yıl boyunca müzakere masalarına ve transfer pazarına da uzandı. İki ezeli rakip, dünya futbolunun en önemli yetenekleri ve yıldızları için defalarca kez kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Birçok kez oyuncuların verdiği nihai karar, taraflardan biri için âdeta bir darbe niteliği taşıdı; çünkü bu isimler, Santiago Bernabeu'da bir tecrübe yaşamak yerine Katalan formasını giymeyi tercih etti.

Rodri'nin, Real Madrid ile görüşmelere girmiş olmasına rağmen Barcelona'ya katılma kararını kesinleştirmesiyle birlikte "AS" gazetesi, Real Madrid'in hesapları içinde yer alan ya da bu takıma transfer olmakla anılan, ancak ardından tercihlerini Katalan kulübünden yana kullanan bir dizi büyük ismi mercek altına aldı. Ronaldinho ve Neymar'dan Luis Suarez ve Cesc Fabregas'a kadar birçok yıldız bu listede yer alıyor.

Konuları ve haberleri daha detaylı bir şekilde Kooora forumlarında tartışabilirsiniz.

  • Rodri: mücadelenin en yeni halkası

    Rodri, gelecekteki durağıyla ilgili haftalarca süren spekülasyonların ardından geleceğini Barcelona'ya transfer olarak netleştirdi.

    Real Madrid, İspanyol orta saha oyuncusunu, özellikle topa sahip olma ve oyunu organize etme konusundaki üstün yetenekleri ve takım içindeki güçlü hücum kadrosu da göz önüne alındığında, orta sahasına dengeyi geri getirmek için ideal çözüm olarak görüyordu.

    Ancak uzun bir spekülasyon dizisinin ardından Rodri, sonunda Camp Nou'ya transfer olmayı tercih ederek rekabeti Barcelona lehine sonuçlandıran en yeni büyük isim oldu.

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  • Rivaldo: Deportivo'dan Katalan zaferine

    Barcelona'ya gelmeden önce Rivaldo, Deportivo La Coruña forması altında İspanyol futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biriydi ve bu durum onu Real Madrid'in takibine soktu.

    Ancak 1997 yılında onunla anlaşma yarışında en kararlı davranan Barcelona oldu ve Brezilyalı, Katalan kulübünün formasıyla olağanüstü bir kariyere başladı.

    İlerleyen yıllarda Rivaldo dünyanın en iyi futbolcularından birine dönüştü ve Barcelona tarihine önemli bir iz bırakmadan önce Altın Top ödülünün sahibi oldu.

  • Ronaldinho: Barcelona'nın kaderini değiştiren transfer

    2003 yazında Ronaldinho, Paris Saint-Germain'den ayrılmasının ardından Real Madrid ve Barcelona'nın ilgisi ortasında Avrupa'nın en çok istenen oyuncularından biriydi.

    Ancak Brezilyalı yıldız, o dönemde hem sportif hem de kurumsal düzeyde zor bir dönemden geçen Katalan kulübünün geleceği üzerinde muazzam bir etki bırakan bir kararla Camp Nou'yu seçti.

    Ronaldinho ile birlikte Barcelona, Brezilyalının şampiyonluk kürsülerine dönüş projesinin lideri hâline gelmesinin ardından itibarını yeniden kazanmaya başladı ve daha sonra Lionel Messi'nin çıkışına sahne olacak takımın temellerini attı.

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  • Seydou Keita: Guardiola projesinin ilk taşı

    Sevilla'daki üstün performansının ardından Seydou Keita, fiziksel gücü, çalışkanlığı ve sahadaki çok yönlü rolleri sayesinde Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisini çekti.

    Sonunda son sözü Barcelona söyledi; Malili orta saha oyuncusunu 2008 yılında kadrosuna katan Katalan ekibi, böylece Pep Guardiola'nın projesine dahil olan ilk isimlerden biri haline getirdi.

  • Eto'o: Real Madrid'in hatası kabusa dönüşüyor

    Samuel Eto'o'nun hikâyesi özel bir önem taşıyor; zira Kamerunlu forvet kariyerine Real Madrid akademisinde başlamış, ancak A takımda yeterli fırsatı bulamamıştı.

    Kiralık olarak ayrılmasının ardından Real Mallorca formasıyla parladı ve Eto'o, Avrupa'nın en dikkat çekici forvetlerinden biri hâline geldi.

    2004 yılında Barcelona onu kadrosuna katmayı başardı. Oyuncu, tüm potansiyelini ortaya koyabileceği ideal ortamı buldu ve kulüp tarihinin en etkili forvetlerinden birine dönüştü. Bu transfer, birçok kişi tarafından Real Madrid'in kaçırdığı en büyük fırsatlardan biri olarak değerlendiriliyor.

  • Dani Alves: bambaşka bir yöne evrilebilecek bir transfer

    Sevilla ile dünyanın en iyi sağ beklerinden biri haline geldikten sonra Dani Alves, ilerleyen dönemde Real Madrid'e transfer olmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

    Ancak anlaşma tamamlanmadı ve kariyeri 2008 yılında Barcelona'da devam etti.

    Orada Brezilyalı futbolcu, birçok Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanarak kariyerinin en başarılı sayfalarından birini yazdı ve Guardiola döneminin en önemli simgelerinden biri oldu.

    Alves daha sonra, Santiago Bernabeu'ya transfer olsaydı kariyerinin belki de tamamen farklı bir yol izleyeceğini itiraf etti.

  • David Villa: Camp Nou'da noktalanan Madrid hedefi

    David Villa, Valencia forması altında Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olarak kendini kabul ettirdikten sonra, yıllarca Real Madrid'in öne çıkan hedeflerinden biri oldu.

    İspanyol forvet, sık sık Santiago Bernabeu'ya transfer olmakla anıldı, ancak görüşmeler kraliyet kulübünün lehine sonuçlanmadı.

    2010 yılında ise Barcelona transferi bitirdi; Villa, Guardiola'nın takımına katıldı ve İspanya Ligi ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan kadronun bir parçası oldu.

  • Luis Suarez: Barcelona gol kralı yarışını sonuçlandırdı

    Liverpool ile geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından Luis Suárez, Barcelona ve Real Madrid'in yakın takibiyle birlikte dünyanın en çok aranan santraforlarından biri haline geldi.

    Ancak Uruguaylı forvet 2014 yılında Barcelona'yı tercih etti ve bu, değerini kısa sürede kanıtlayan bir transfer oldu.

    Suárez'in Barcelona'da ailesine olan bağlılığı ve Katalonya'da yaşamaktan duyduğu memnuniyet, Lionel Messi ve Neymar ile birlikte meşhur "MSN" üçlüsünü oluşturmadan önce kulüpteki uyum sürecini kolaylaştırdı.

    Suárez, Barcelona'da geçirdiği yıllar boyunca kulübün modern dönemdeki en önemli gol krallarından biri haline geldi.

  • André Gomes: Transfer piyasasında Katalan zaferi

    André Gomes, Valencia forması giydiği dönemde hem Barcelona'nın hem de Real Madrid'in planları arasındaydı; rekabet 2016 yazında oyuncunun Camp Nou'ya gelmesiyle son buldu.

    Barcelona transferi 35 milyon avro ve buna eklenen bonuslar karşılığında bitirdi; bu, Katalan kulübün ezeli rakibine üstünlük kurduğu en dikkat çekici transferlerden biri oldu.

    Oyuncu, imza töreni sırasında Barcelona'nın futbol felsefesinin, futbolu algılayış biçimiyle daha uyumlu olduğunu belirterek, sportif tarafın kararında temel bir etken olduğuna işaret etti.

  • Cesc Fabregas: Ondan başkasını istemediği dönüş

    Cesc Fabregas'ın hikâyesi farklıydı; çünkü oyuncunun büyüdüğü kulübe dönme yönündeki açık isteğiyle bağlantılıydı.

    Arsenal'deki parlak döneminde, Real Madrid onunla anlaşma ihtimalini değerlendiren kulüpler arasındaydı; ancak İspanyol orta saha oyuncusu önceliğinin Barcelona'ya dönmek olduğunu gizlemedi.

    2010 yılında "As" gazetesi, Fabregas'ın Camp Nou'ya dönme isteğini teyit ettiğini ve bu fırsattan vazgeçmenin zor bir şey olacağını düşündüğünü belirtti.

    Bir yıl sonra isteği gerçekten gerçekleşti ve İngiltere'de yıllarca gösterdiği parlak performansın ardından Barcelona'ya döndü.

  • Neymar: En sert mücadelelerden biri

    Neymar için verilen mücadele, belki de Barcelona ile Real Madrid arasındaki en çetin transfer savaşlarından biriydi.

    Kraliyet kulübü, Brezilyalı yıldızı kendisine katılmaya ikna etmek için büyük çaba harcadı, ancak oyuncu sonunda kararını 2013 yılında Barcelona lehine verdi.

    O dönem "As" gazetesinin aktardığına göre Neymar, yıllardır Lionel Messi'ye ve Barcelona'nın oyun tarzına hayranlığını gösteriyordu; babası ise oğlunun, özelliklerine ve oyun tarzına en uygun gördüğü kulübü seçtiğini vurguladı.

    Mücadele, Neymar'ın Camp Nou'ya gelmesiyle sona erdi ve bu transfer, Barcelona'nın Real Madrid karşısında yeşil sahalar dışında elde ettiği en dikkat çekici zaferlerden biri oldu.