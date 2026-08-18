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Rodri neden Barcelona için "rüya" Real Madrid transferini geri çevirdi? 65 milyon sterlinlik Manchester City transferinin perde arkası ve Jose Mourinho'nun yaptığı ÖLÜMCÜL hatalar
Real'in kararsızlığı sonlarını hazırladı
İspanyol futbolunda şok etkisi yaratan çarpıcı bir gelişmede, Rodri'nin yaklaşık 65 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Manchester City'den Barcelona'ya katılmaya hazırlandığı belirtildi. Savunmacı orta saha oyuncusu uzun süredir Bernabeu'ya transferle anılsa da, Real Madrid yönetiminin belirgin isteksizliği ve kadro uyumuna yönelik endişeler, ezeli rakiplerinin öne geçmesine imkan tanıdı. Buna göre Marca.
Habere göre Valdebebas'taki iç şüpheler, 30 yaşındaki oyuncunun oyun tarzına ilişkin soru işaretleri nedeniyle bu transfer takibini duraksattı. Kulüp içindeki eleştirmenlerin, Rodri'nin "topu çok fazla yavaşlattığını" öne sürdüğü ve Bernabeu devinin orta saha için bunun yerine "daha dinamik ve daha güçlü bir profile" baktığını ifade ettiği iddia edildi.
- Getty Images Sport
Barcelona'nın topyekûn gönül alma hamlesi karşılığını verdi
Real Madrid'ın ilk teması, tutkulu bir takibin parçasından çok bir formalite gibi hissettirdi. Kulüp başkanı Florentino Perez ile CEO Jose Angel Sanchez temas kurarken, yeni göreve getirilen teknik direktör Mourinho, Rodri'yi doğrudan aramama kararı aldı. Mourinho'nun Marc Cucurella ve Rodri'nin eski takım arkadaşı Bernardo Silva'yı bizzat aradığı düşünüldüğünde, bu kişisel temas eksikliği özellikle dikkat çekiciydi.
Buna karşılık Barcelona, transferi sonuçlandırmak için tüm ağır toplarını devreye soktu. Hansi Flick, Joan Laporta ve Deco, projeyi anlatmak için İspanyol oyuncuyla bizzat temasa geçti. Bu kişisel dokunuş soyunma odasına da yansıdı; Barcelona kadrosundan birçok isim, milli takımdan takım arkadaşlarıyla iletişime geçti.
Bernabeu'daki 'tıkır tıkır işleyen saatli bomba'
Kişisel ikna çabalarının ötesinde, ilgili sportif projelerin istikrarı da karar verme sürecinde çok büyük rol oynadı. Barcelona art arda La Liga şampiyonlukları kazanırken, İspanya milli takımını andıran net bir taktik kimlik sunuyor. Buna karşılık, Real Madrid cephesi, bir önceki sezonun kamuoyuna yansıyan iç çekişmelerle damga vurulan zorlu son bölümünün ardından potansiyel bir "saatli bomba" olarak tanımlandı.
Mali faktörlerin ise aynı olduğu bildirildi; iki İspanyol devi de aynı paketi sundu. Bu da kararın tamamen sportif nedenlere dayandığını ve Rodri'nin kendisini en rahat hissettiği ortama göre verildiğini doğruluyor. Madrid şehriyle çocukluğundan gelen bağlarına rağmen orta saha oyuncusu, Flick'in takımının oyun tarzına öncelik verdi.
- Getty Images Sport
Camp Nou'da yeni bir dönem başlıyor
Transferin lojistik detayları hızla ilerliyor; Dünya Kupası kazanan kaptanın, kendisini 2030'a kadar kulüpte tutabilecek dört yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Onun Manchester City'den ayrılığı, Avrupa futbolundaki güç dengesinde önemli bir değişime işaret ediyor; zira City, son dönemdeki üstünlüğünün merkezindeki ismi kaybediyor.
Sağlık kontrolleri çarşamba sabahı Barcelona'nın antrenman tesislerinde yapılacak. Her şey planlandığı gibi giderse kulüp, yeni yıldız transferini Mısır devi Al-Ahly ile oynanacak Joan Gamper Trophy maçı öncesinde tanıtmayı planlıyor. Form durumuna ilişkin endişeler nedeniyle ilk maçı biraz gecikecek olsa da Camp Nou'daki heyecan elle tutulur durumda.
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