İspanyol futbolunda şok etkisi yaratan çarpıcı bir gelişmede, Rodri'nin yaklaşık 65 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Manchester City'den Barcelona'ya katılmaya hazırlandığı belirtildi. Savunmacı orta saha oyuncusu uzun süredir Bernabeu'ya transferle anılsa da, Real Madrid yönetiminin belirgin isteksizliği ve kadro uyumuna yönelik endişeler, ezeli rakiplerinin öne geçmesine imkan tanıdı. Buna göre Marca.

Habere göre Valdebebas'taki iç şüpheler, 30 yaşındaki oyuncunun oyun tarzına ilişkin soru işaretleri nedeniyle bu transfer takibini duraksattı. Kulüp içindeki eleştirmenlerin, Rodri'nin "topu çok fazla yavaşlattığını" öne sürdüğü ve Bernabeu devinin orta saha için bunun yerine "daha dinamik ve daha güçlü bir profile" baktığını ifade ettiği iddia edildi.



