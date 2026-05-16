Çeviri:
Rodri, Man City ile sözleşme görüşmelerine 'soğukkanlı' yaklaşıyor; orta saha oyuncusu, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluk mücadelesine öncelik veriyor
Rodri, Pep Guardiola’nın taktiksel sisteminin belki de en vazgeçilmez parçası haline geldi, ancak uzun vadeli geleceğine dair sorular dolaşmaya başladı. Kulüp, orta saha liderini devasa bir yeni sözleşmeyle bağlamak istese de, sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte oyuncunun kendisi rahat bir tavır sergiliyor.
Marca'nın öne çıkardığı yorumlarda Rodri, bir sonraki hamlesiyle ilgili devam eden spekülasyonlara değindi. "Sakinim," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, şu anda geleceğim hakkında pek düşünmüyorum çünkü başka bir önceliğim var. Tek düşündüğüm, kulübümün sezonu mümkün olduğunca çok şampiyonlukla bitirmesi – Premier League'i kazanma şansımız var – ve ardından Dünya Kupası."
Odak noktası Arsenal’in şampiyonluk mücadelesi olmaya devam ediyor
Rodri’nin sözleşme görüşmelerini askıya alma kararının başlıca nedeni, Premier Lig şampiyonluk yarışının kızışmasıdır. Arsenal, son şampiyonu zorlu bir mücadeleye soktu ve İspanyol oyuncu, tek bir hatanın sezonun son haftalarında Mikel Arteta’nın takımına avantaj sağlayabileceğinin gayet farkında.
Oyuncu, "Daha önce de söylediğim gibi, sadece takımımı ve sezonu mümkün olduğunca çok şampiyonlukla bitirmeyi düşünüyorum. Premier Lig'i ve ardından Dünya Kupası'nı kazanma şansımız var. Şu anda geleceğim hakkında fazla düşünmüyorum. Size dürüst olacağım çünkü başka bir önceliğim var" dedi.
Dikkatli bir şekilde faaliyete dönüş
City'nin orta saha lokomotifi, Cumartesi günü uzun zamandır beklenen sahalara dönüşünü gerçekleştirdi ve takımının finalde Chelsea'yi 1-0 yenerek sekizinci FA Cup şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu. Rodri, kasık sakatlığı nedeniyle son beş maçta forma giyememişti ve iyileşme sürecinin şüphelerle dolu bir "inişli çıkışlı" süreç olduğunu itiraf etti.
İspanyol oyuncu, "Geri dönüş için doğru anı seçmek kolay olmadı çünkü kendimi şüpheler içinde buluyordum" dedi. "Bugünkü maça başlamadan önce de şüphelerim vardı ama maç çok iyi sonuçlandı ve bu 60 dakika vücudum için çok iyi oldu."
Hala en iyi fiziksel formunun %20 gerisinde olduğunu hissetmesine rağmen, birkaç hafta içinde en iyi formuna ulaşacağından emin olduğunu belirtti.
Rodri için aceleye gerek yok
Bu sezon City formasıyla 32 maçta 2 gol kaydeden Rodri’nin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, transfer dönemlerinde gerçek anlamda bir aciliyet hissi ortaya çıkmadan önce hem kulübe hem de oyuncuya önemli bir nefes alma imkânı sağlıyor.