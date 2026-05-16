Rodri, Pep Guardiola’nın taktiksel sisteminin belki de en vazgeçilmez parçası haline geldi, ancak uzun vadeli geleceğine dair sorular dolaşmaya başladı. Kulüp, orta saha liderini devasa bir yeni sözleşmeyle bağlamak istese de, sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte oyuncunun kendisi rahat bir tavır sergiliyor.

Marca'nın öne çıkardığı yorumlarda Rodri, bir sonraki hamlesiyle ilgili devam eden spekülasyonlara değindi. "Sakinim," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, şu anda geleceğim hakkında pek düşünmüyorum çünkü başka bir önceliğim var. Tek düşündüğüm, kulübümün sezonu mümkün olduğunca çok şampiyonlukla bitirmesi – Premier League'i kazanma şansımız var – ve ardından Dünya Kupası."