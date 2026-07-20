Rodri, Lionel Messi’yi geride bırakarak Dünya Kupası Altın Top ödülünü kazandı; İspanya, Arjantin’i mağlup ederek kazandığı final zaferinin ardından bireysel ödülleri de topladı

Rodri, Altın Top ödülünü aldıktan sonra İspanya’nın başarısını değerlendirdi ve takımın başarısının bireysel ödüllerden daha önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, en büyük sahnede Arjantin’i yenmenin önemine de dikkat çekti.

ESPN'in aktardığına göre Rodri, "Bu takım inanılmaz," dedi. "İki kez dünya şampiyonu olduk. Bu zor bir başarı, ulaşılması en zor olanı. Üstelik bunu Arjantin gibi bir takıma karşı başardık.

"Gurur duyuyorum ve yeni nesillerin bunun mümkün olduğunu görmesini çok isterim. Gökyüzüne dokunup sonra cehenneme düşen bir oyuncunun da yeniden ayağa kalkabileceğini. Bu, zorlukların üstesinden gelmenin bir örneğidir ve buna inanmak gerekir. Açıkçası, bu inanılmaz bir şey."