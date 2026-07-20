Getty Images Sport
Çeviri:
Rodri, Lionel Messi’yi geride bırakarak Dünya Kupası Altın Top ödülünü kazandı; İspanya, Arjantin’i mağlup ederek kazandığı final zaferinin ardından bireysel ödülleri de topladı
Rodri, Altın Top ödülünü kazanarak mirasını pekiştirdi
Manchester City’nin yıldızı Rodri, MetLife Stadyumu’nda İspanya’nın Arjantin’i 1-0’lık skorla zorlu bir galibiyetle mağlup etmesinin ardından, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek prestijli Altın Top ödülünü kazandı. Bu zafer, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği ön çapraz bağ yırtığı sonrası zorlu bir geri dönüş sürecini başarıyla tamamlayan 2024 Ballon d’Or galibi için özellikle büyük bir mutluluk kaynağı oldu.
- Getty Images News
Rodri, İspanya'nın takım olarak gösterdiği çabayı övdü
Rodri, Altın Top ödülünü aldıktan sonra İspanya’nın başarısını değerlendirdi ve takımın başarısının bireysel ödüllerden daha önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, en büyük sahnede Arjantin’i yenmenin önemine de dikkat çekti.
ESPN'in aktardığına göre Rodri, "Bu takım inanılmaz," dedi. "İki kez dünya şampiyonu olduk. Bu zor bir başarı, ulaşılması en zor olanı. Üstelik bunu Arjantin gibi bir takıma karşı başardık.
"Gurur duyuyorum ve yeni nesillerin bunun mümkün olduğunu görmesini çok isterim. Gökyüzüne dokunup sonra cehenneme düşen bir oyuncunun da yeniden ayağa kalkabileceğini. Bu, zorlukların üstesinden gelmenin bir örneğidir ve buna inanmak gerekir. Açıkçası, bu inanılmaz bir şey."
İspanya, turnuvanın en prestijli ödüllerinde başı çekiyor
İspanya’nın başarısı Altın Top ödülünün ötesine uzandı. Kaleci Simon, Dünya Kupası tarihinin en sağlam savunma performanslarından birini sergileyerek Altın Eldiven ödülünü kazandı; Barcelona’nın savunma oyuncusu Cubarsi ise kulüp ve milli takım arkadaşı Lamine Yamal’ı geride bırakarak En İyi Genç Oyuncu ödülünü aldı.
Üç kez Dünya Kupası Altın Top ödülünü kazanan ilk oyuncu olmayı umut eden Lionel Messi, Arjantin'i üst üste ikinci kez finale taşımasına rağmen bu onuru kaçırdı. Öte yandan, Fransa'nın forveti Kylian Mbappé, Fransa turnuvayı dördüncü sırada tamamlamasına rağmen on golle turnuvanın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.
- Getty
İspanya, uzun vadeli başarıya ulaşmak için iyi bir konumda görünüyor
İspanya'nın Dünya Kupası zaferi, bu kadronun önümüzdeki yıllarda da uluslararası futbolun önde gelen takımları arasında yer alabileceğine dair inancı güçlendirdi. Rodri ve Simon gibi deneyimli isimlerin takıma liderlik etmesi ve Cubarsi ile Yamal gibi genç yeteneklerin gelişmeye devam etmesiyle, İspanya bu turnuvanın çok ötesinde büyük başarılar için mücadele edebilecek bir kadro oluşturmuş görünüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun