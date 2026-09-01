Getty Images Sport
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'Rodri, İspanyol futbolunun Lionel Messi'si!' - İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, ses getiren Barcelona transferinin ardından Dünya Kupası kazanan orta sahayı övdü
Rodri'nin muhteşem dönüşümü
Rodri'nin Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya katılması, 2026'nın en belirleyici transferlerinden biri olarak öne çıktı. Yıldız orta saha oyuncusu, yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'ndaki muhteşem bireysel performansının ardından yeni kulübüne geldi; turnuvadaki oyuna hükmeden performansları ona prestijli Altın Top ödülünü kazandırdı.
İspanya, turnuvanın finalinde sonunda Arjantin ile karşı karşıya geldi ve bu maçta Rodri, mevkisinin önde gelen oyuncusu olarak statüsünü pekiştirdi. Katalonya'ya transferinin ardından milli takım teknik direktörü, orta sahanın maestrosunun La Roja'dan birkaç takım arkadaşıyla birlikte başarılı olacağına şimdi açıkça destek verdi.
- Getty Images Sport
'İspanyol futbolunun Messi'si'
Radio Marca'ya konuşan De la Fuente, eski City yıldızının hem kulüp hem de milli takım için ne kadar kilit bir isim olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Teknik direktör, yeni bir yerel futbol ortamına geçişi konusunda duyulan endişeleri reddederken, onun kalitesinin her türlü taktik sistemin ötesinde olduğunu savundu.
"Onun uyum sağlaması daha kolay olacak, çünkü Rodri İspanyol futbolunun Messi'si, bu yüzden her takıma, her koşulda iyi uyum sağlar" diye açıkladı De la Fuente. "Kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi."
Teknik adam ayrıca üst düzey yerli yeteneklerin yeniden İspanya'nın en üst ligine dönmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Şöyle ekledi: "Benim kutladığım şey, bu büyük futbolcuların La Liga'da olması, çünkü bu ligi daha büyük yapıyor, çünkü bizim futbolcularımız olan, İspanyollar olan dünyanın en iyi oyuncularının burada, İspanyol kulüplerinde mücadele etmesini sağlıyor. Hâlâ yurt dışında olan birçok kişinin, sahip oldukları kapasiteyi, yeteneği ve büyük futbol kalitesini burada göstermek için geri dönebilmesini memnuniyetle karşılarım."
Messi için bir devrin sonu
Rodri'nin ülke içindeki transferini kutlayan De la Fuente, Messi ile ilgili sarsıcı habere de değindi. Efsanevi forvet, Arjantin görevinden çekildiğini doğruladı; bu da 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı oynanan maçın, onun Arjantin formasıyla son resmi karşılaşması olduğu anlamına geliyor.
De la Fuente, rekorlar kıran hücumcuya övgü dolu bir saygı duruşunda bulundu ve onun spor üzerindeki zamansız etkisini kabul etti. "Ben, futbola âşık biri olarak, hayranlık, bilgi ve minnettarlıkla, bir efsane olan futbol figürüne [sesleniyorum]," dedi. "Normalde zaman geçip biri emekli olduğunda, insan onun başardıklarını daha iyi değerlendirebilir, ama Messi için bu olmayacak."
- AFP
Yurt içi odak öncelik taşıyor
Messi'nin eylül ve ekim aylarındaki yaklaşan milli takım aralarında tamamen yer almayacak olmasıyla birlikte, forvet oyuncusu artık kulüp kariyerinin son bölümlerini kendi şartlarıyla şekillendirecek. De la Fuente bu geçişi kabul ederek şunları söyledi: "Aktif futbola devam edecek, milli takımı bıraktı ama özgeçmişine hâlâ eklemeler yapacak ve sonunda futboldan ayrıldığında, ki istediği zaman ayrılacak, futbol onu bırakmayacak. O zaman, rakamlarını herhangi birinin aşmasının çok zor olacağı bir oyuncunun futboldaki boyutunu anlayacağız."
Bu arada Rodri, Hansi Flick'in takımında ilk 11'in değişmez ismi olmaya odaklanacak. Barcelona taraftarları, onun eşsiz milli takım formunun yeni sezon ivme kazanırken sorunsuz şekilde lig başarısına da yansımasını umacak.
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