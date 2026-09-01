Radio Marca'ya konuşan De la Fuente, eski City yıldızının hem kulüp hem de milli takım için ne kadar kilit bir isim olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Teknik direktör, yeni bir yerel futbol ortamına geçişi konusunda duyulan endişeleri reddederken, onun kalitesinin her türlü taktik sistemin ötesinde olduğunu savundu.

"Onun uyum sağlaması daha kolay olacak, çünkü Rodri İspanyol futbolunun Messi'si, bu yüzden her takıma, her koşulda iyi uyum sağlar" diye açıkladı De la Fuente. "Kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi."

Teknik adam ayrıca üst düzey yerli yeteneklerin yeniden İspanya'nın en üst ligine dönmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Şöyle ekledi: "Benim kutladığım şey, bu büyük futbolcuların La Liga'da olması, çünkü bu ligi daha büyük yapıyor, çünkü bizim futbolcularımız olan, İspanyollar olan dünyanın en iyi oyuncularının burada, İspanyol kulüplerinde mücadele etmesini sağlıyor. Hâlâ yurt dışında olan birçok kişinin, sahip oldukları kapasiteyi, yeteneği ve büyük futbol kalitesini burada göstermek için geri dönebilmesini memnuniyetle karşılarım."



