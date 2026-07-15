Rodri, resmi istatistiklerin maçın gerçek durumunu yansıtmadığını ısrarla vurguladı ve cezalandırılmayan faullerin sayısının çift haneli rakamlara ulaştığını öne sürdü.

"Açık olan şu ki, üç maçtır bu faul sayısı sorunuyla uğraşıyoruz," dedi Rodri maçın ardından. "Bazılarının faul olmayabileceğini anlıyorum, ancak burada söz konusu olan, çocuğun yere düşüp, rakip tarafından düşürüldüğü ve hakemlerin bunu faul olarak değerlendirmek zorunda olduğu 10 ya da 15 faul. Aksi takdirde savunma oyuncuları aynı şeyi yapmaya devam edecek. Bugün bu hoşgörü oldukça barizdi."

Maç verilerine göre, Yamal karşılaşma boyunca sadece tek bir faul kazandı. Bu tek faul kararı, 22. dakikada bir penaltıya yol açtı ve Mikel Oyarzabal bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek skoru açtı. İronik bir şekilde, bu karar Fransa teknik direktörü Didier Deschamps’ın öfkesini çekti; Deschamps ayrıca Barton’ın hakemlik standartlarını da sorguladı.