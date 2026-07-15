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Rodri, İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal’a yönelik “sansasyonel” muamele nedeniyle hakeme tepki gösterdi; Yamal, Fransa’yı yendikleri Dünya Kupası yarı final maçında “15 faul” almamıştı
Rodri, Fransa’nın galibiyetinde hakemi sert bir şekilde eleştirdi
İspanya, Fransa’yı 2-0’lık kusursuz bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline doğru ilerliyor olabilir, ancak kaptan Rodri, Yamal’a yönelik muameleden hiç de memnun değildi. Orta saha oyuncusu, hakem Ivan Barton’ı hedef aldı ve Salvadorlu hakemin, Teksas’taki maç boyunca Fransız savunmasının 19 yaşındaki oyuncuya cezasız bir şekilde saldırmasına göz yumduğunu öne sürdü.
- Getty Images Sport
“15 faul” iddiası
Rodri, resmi istatistiklerin maçın gerçek durumunu yansıtmadığını ısrarla vurguladı ve cezalandırılmayan faullerin sayısının çift haneli rakamlara ulaştığını öne sürdü.
"Açık olan şu ki, üç maçtır bu faul sayısı sorunuyla uğraşıyoruz," dedi Rodri maçın ardından. "Bazılarının faul olmayabileceğini anlıyorum, ancak burada söz konusu olan, çocuğun yere düşüp, rakip tarafından düşürüldüğü ve hakemlerin bunu faul olarak değerlendirmek zorunda olduğu 10 ya da 15 faul. Aksi takdirde savunma oyuncuları aynı şeyi yapmaya devam edecek. Bugün bu hoşgörü oldukça barizdi."
Maç verilerine göre, Yamal karşılaşma boyunca sadece tek bir faul kazandı. Bu tek faul kararı, 22. dakikada bir penaltıya yol açtı ve Mikel Oyarzabal bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek skoru açtı. İronik bir şekilde, bu karar Fransa teknik direktörü Didier Deschamps’ın öfkesini çekti; Deschamps ayrıca Barton’ın hakemlik standartlarını da sorguladı.
'Sansasyonel' Yamal'a övgüler
Hakemlikle ilgili tartışmalara rağmen Rodri, Yamal’ın takımın başarısına yaptığı katkıyı hemen övdü. Yarı final maçından sadece bir gün önce 19. yaş gününü kutlayan kanat oyuncusu, Kylian Mbappé ve Fransız hücumunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan İspanya’nın taktik planında kilit rol oynadı. Yamal turnuva boyunca sadece bir gol atmış olsa da, gösterdiği çaba takım arkadaşları tarafından gözden kaçmadı.
TVE’ye konuşan Rodri, genç oyuncunun olgunluğunu överek şöyle dedi: “Lamine Yamal harika bir maç çıkardı, özellikle topun olmadığı anlarda olağanüstüydü ve bize çok yardımcı oldu.”
- Getty Images Sport
Dikkatler finale yöneliyor
Bu prestijli turnuvaya katılma hakkını garantileyen Rodri, kendi ifadesiyle profesyonel kariyerinin zirvesi olarak nitelendirdiği bu an için şimdiden zihinsel olarak hazırlanıyor. İster Arjantin ister İngiltere ile karşılaşsınlar, İspanyol oyuncu maçların yoğunluğunun giderek artacağını biliyor; bu da hakemlerin tutarlı kararlar vermesi yönündeki çağrılarını daha da anlamlı kılıyor.
"Çok mutluyum, çok gururluyum; özellikle de takımımdan, ülkemden ve bunun bizim için ifade ettiği anlamdan dolayı. İyi dinlenip toparlanmalıyız çünkü önümüzde kesinlikle hayatımızın en önemli maçı var. Dinlenme ve dev bir maç," diye sözlerini tamamladı.
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