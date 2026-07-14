Rodri, İspanya formasıyla Ballon d'Or kazandığı dönemdeki en iyi formuna geri döndü; ancak Pedri'nin zayıf performansları, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde endişe kaynağı oluşturuyor

Elbette Pedri de formunda olduğu zamanlarda izlemesi büyük bir keyif. Topu bu kadar istikrarlı bir şekilde geri kazanabilen ya da bu kadar isabetli paslar atabilen çok az oyuncu vardır. Ancak Dünya Kupası’nda henüz onun en iyi halini görmedik ve bunun nedeni, De la Fuente’nin Pedri’nin temelde iki farklı versiyonu olduğuna inanması olabilir: İspanya için oynayan versiyonu ve Barcelona için oynayan versiyonu.

65 yaşındaki teknik direktör, “Pedri, dünyanın en iyisi olmasa da en iyilerinden biri olan birinci sınıf bir oyuncu,” dedi, “ama Fabian da dünyanın en iyisi olmasa da en iyi oyunculardan biri.

"Ancak Pedri, Barça'da oynadığı gibi oynayamaz, çünkü bizim oyun tarzımız farklı. Benzerliklerimiz var, ama aynı değil. Aynı oyunculara da sahip değiliz.

"Rodri var, dolayısıyla orta sahadaki partneri de elbette farklı. Bana göre Pedri 6, 8 veya 10 numara olarak oynayabilir, ancak her zaman çok ayrıntılı, çok iyi analiz edilmiş ve rakibe göre özel olarak uyarlanmış kararlar almamız gerekiyor."

Şimdi akla gelen en bariz soru elbette şu: De la Fuente, Fransa maçında ilk 11’de kimin oynamasının en uygun olduğunu düşünüyor?