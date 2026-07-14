Rodri, İspanya formasıyla Ballon d'Or kazandığı dönemdeki en iyi formuna geri döndü; ancak Pedri'nin zayıf performansları, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde endişe kaynağı oluşturuyor

Fabian Ruiz ve Pedri’nin, Yeşil Burun Adaları maçında olduğu gibi Rodri’nin yanında ilk 11’de yer alma ihtimali elbette var. Orta saha, İspanya’nın Fransa’dan daha üstün olduğu tek alan olarak gösterilebilir ve teknik açıdan bu kadar yetenekli üç futbolcuyu sahaya sürmek, La Roja’ya topu elinde tutma konusunda her türlü imkânı sağlayacaktır; bu da şüphesiz Didier Deschamps’ın yıkıcı dörtlüsünün oluşturduğu tehdidi azaltmak için en iyi – ve belki de tek – şanslarını temsil etmektedir.
Ancak Pedri ve Fabian’ı sahaya sürmek, muhtemelen Dani Olmo’yu kadro dışı bırakmak anlamına gelecektir. Olmo, eleme turlarında ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdığından beri 10 numara pozisyonunda oldukça iyi bir iş çıkardı; her ne kadar son vuruşlarında hâlâ eksiklikler olsa da.
De la Fuente, Pedri’nin “özel bir yetenek” olduğuna inanıyor ve onu, feintleri, top sürüşleri ve ikili paslarla en fazla hasarı verebileceği “rakip ceza sahasına daha yakın” bir pozisyonda oynamayı tercih ediyor; aynı zamanda Pedri’yi “en iyi formunda olsun ya da olmasın, her zaman çok iyi bir hava yarattığı” için övüyor.
Ancak teknik direktör, İspanya’nın rakipleri yorulup sahada daha fazla boşluk açıldığında, Fabian’ın yerine yine Pedri’yi oyuna sokma eğiliminde görünüyor. Belçika maçı sonrasında “Pedri, Fabian’ın yaptığı işten faydalanabilir” dedi. “Bu temelde bir takım çalışması.”
İspanya kadrosunun özverili oyunu şüphesiz en büyük gücü ve Pedri’nin kadroda yer almasının tartışma konusu olması ne kadar tuhaf olsa da, De la Fuente’nin elindeki bu inanılmaz oyuncu grubundan tam olarak yararlanması son derece mantıklı.
Kendisinin de söylediği gibi, “Fransa şimdiden olağanüstü, istisnai bir potansiyel sergiledi, ama biz de öyle, bu yüzden maçın sonucu çok belirsiz. Bu maçta taze ve enerjik oyunculara ihtiyacımız olacak ve en iyi halimizi sergilememiz gerekecek.”
Ancak İspanya’nın Pedri’yi Barcelona formasıyla mı göreceği, henüz belirsizliğini koruyor.