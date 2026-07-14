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Rodri Pedri Spain GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Rodri, İspanya formasıyla Ballon d'Or kazandığı dönemdeki en iyi formuna geri döndü; ancak Pedri'nin zayıf performansları, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde endişe kaynağı oluşturuyor

Analysis
İspanya
Pedri
Rodri
Dünya Kupası
FEATURES
Fransa - İspanya

Geçen hafta Belçika ile oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçı için İspanya’nın ilk onbiri, maçın başlamasına yaklaşık bir saat kala açıklandığında, Pedri’nin isminin listede yer almaması hemen göze çarptı. Yorumcular ve taraftarlar arasında doğal olarak ortaya çıkan varsayım, onun ufak bir sakatlığı olduğu yönündeydi — bu da Barcelona yıldızının ne kadar yüksek değer gördüğünü anlamak için bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Esasen, birçok kişinin dünyanın en eksiksiz orta saha oyuncusu olarak gördüğü 23 yaşındaki bir oyuncunun kadroya alınmaması için tek olası açıklama sakatlık olabilir. Ancak Pedri kadro dışı bırakılmamıştı; İspanya’nın yedek kadrosuna dahil edilmişti ve bunun nedeni taktiksel nedenlerdi.

Turnuva başladığında böyle bir gelişme düşünülemezdi, ancak şimdi La Roja’nın Salı günü Teksas’ta Fransa ile karşılaşacağı maçta Pedri’nin yine yedek kulübesinde yer alması ihtimali oldukça yüksek.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Düşük performans gösteren

    Rodri ve Pedri’den oluşan orta saha ikilisi, İspanya’nın iki yıl önce Almanya’da kazandığı Avrupa şampiyonluğuna bir de dünya şampiyonluğu ekleyebilmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak, La Roja’nın Kuzey Amerika’da yarı finale yükselme serüveni sırasında Rodri, Ballon d’Or kazandığı dönemdeki en iyi formuna geri dönerken, Pedri’nin performansları ülkesinde büyük tartışmalara konu oldu.

    Las Palmas yetişen bu oyuncu, turnuvaya Cape Verde ile oynadıkları hayal kırıklığı yaratan berabere biten açılış maçında sahadaki diğer tüm oyunculardan daha fazla, toplam beş gol fırsatı yarattı; ancak kendisine ne kadar yüksek bir çıtanın konulduğunu gösteren bir şekilde, takımını zafere taşıyamadığı için yine de eleştirilere maruz kaldı.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olumsuz karşılaştırmalar

    Yeşil Burun Adaları'nın sonraki sonuçları, İspanya'nın golsüz performansını o kadar da olumsuz bir ışıkta göstermedi; ancak turnuva ilerledikçe Pedri'nin gol ve asist eksikliği daha fazla mercek altına alındı.

    Jude Bellingham ve Pedri açıkça çok farklı oyuncular olsa da ve ikincisi daha geride bir pozisyonda oynasa da, Real Madrid taraftarları, kendi oyuncularının birbiri ardına belirleyici performanslarla Dünya Kupası'nı aydınlatırken, Barcelona'nın baş oyun kurucusunun maçlara etki etmekte şaşırtıcı bir şekilde zorlandığını defalarca belirtmekten büyük keyif aldılar.

    Elbette bu biraz basitleştirici ve indirgemeci bir yaklaşım, ancak bu günlerde önemli olan tek şey sonuçtur ve Bellingham hem gol atıyor hem de gol fırsatları yaratırken, Pedri ikisini de yapamıyor.


  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rekabetle dolu

    Luis de la Fuente’nin Pedri’yi kadro dışı bırakma kararı, 2026 Dünya Kupası’nda üst üste beş kez ilk on birde yer almasının ve Katar’dan bu yana toplamda dokuz kez ilk on birde oynamasının ardından yine de sürpriz olarak karşılandı. Ancak, Avrupa Şampiyonası’nı kazanan teknik direktör, İspanya kadrosunun, özellikle de orta sahada, üst düzey yeteneklerle dolu olduğunu oldukça haklı bir şekilde vurguladı.

    Nitekim De la Fuente, bir önceki turda Portekiz karşısında maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmasına rağmen yine yedek kulübesinde bırakılan Mikel Merino'nun şikayet etmek için daha büyük bir nedeni olduğunu belirtti; ancak Arsenal'in yıldızı surat asmadı. Belçika'yı 2-1 yendikleri maçta aynı başarıyı tekrarladı.

    De la Fuente gazetecilere, “Mikel’in ilk 11’de oynamaması haksızlık, ancak başka birinin kadro dışı kalması da haksızlık olurdu” dedi. “Sadece 11 kişi oynayabilir ve onlar bunu anlıyor – her an üstlenmeleri gereken rolü. Sahaya çıktıklarında ne yapmaları gerektiğini biliyorlar; işte bu yüzden onların teknik direktörü olmak büyük bir zevk.

    "Önemli olan takımdır. Maça kimin başladığı önemli değil. Herkes önemlidir, oynamayanlar bile."

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir başka 'olağanüstü yetenek'

    Pedri’nin kadro dışı kalması nedeniyle öfkelendiğine dair hiçbir işaret yok. İspanya kalecisi Unai Simon, Belçika maçı sonrasında gazetecilere, “Bunu olgunlukla karşıladı,” dedi. “Hepimiz oynamak istiyoruz ama sonuçta herkese yer yok.

    "David (Raya) ve Joan (Garcia), dünya klasında kaleciler olduklarını bilirken nasıl hissediyorlar acaba? Herkes oynamak ister, ama herkes Dünya Kupası'nı kazanmak ister. Dolayısıyla, o rolü kabul etme sırası size geldiğinde, bunu yaparsınız."

    Peki, Pedri’den Fransa karşısında hangi rolü üstlenmesi istenecek? Belçika maçında yedek olarak sahaya çıktığında pek etkileyici bir performans sergilemedi; maçın sonlarında bir kontra atağı alışılmadık derecede isabetsiz bir pasla mahvetti. Öte yandan Fabian Ruiz, Los Angeles’ta İspanya’nın ilk golünü attıktan sonra ilk 11’deki yerini korumak için ciddi bir şansa sahip. Simon’ın da belirttiği gibi, Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu “aynı zamanda muazzam bir yetenek” ve “üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış” bir isim.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pedri’nin iki versiyonu

    Elbette Pedri de formunda olduğu zamanlarda izlemesi büyük bir keyif. Topu bu kadar istikrarlı bir şekilde geri kazanabilen ya da bu kadar isabetli paslar atabilen çok az oyuncu vardır. Ancak Dünya Kupası’nda henüz onun en iyi halini görmedik ve bunun nedeni, De la Fuente’nin Pedri’nin temelde iki farklı versiyonu olduğuna inanması olabilir: İspanya için oynayan versiyonu ve Barcelona için oynayan versiyonu.

    65 yaşındaki teknik direktör, “Pedri, dünyanın en iyisi olmasa da en iyilerinden biri olan birinci sınıf bir oyuncu,” dedi, “ama Fabian da dünyanın en iyisi olmasa da en iyi oyunculardan biri.

    "Ancak Pedri, Barça'da oynadığı gibi oynayamaz, çünkü bizim oyun tarzımız farklı. Benzerliklerimiz var, ama aynı değil. Aynı oyunculara da sahip değiliz.

    "Rodri var, dolayısıyla orta sahadaki partneri de elbette farklı. Bana göre Pedri 6, 8 veya 10 numara olarak oynayabilir, ancak her zaman çok ayrıntılı, çok iyi analiz edilmiş ve rakibe göre özel olarak uyarlanmış kararlar almamız gerekiyor."

    Şimdi akla gelen en bariz soru elbette şu: De la Fuente, Fransa maçında ilk 11’de kimin oynamasının en uygun olduğunu düşünüyor?

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    De la Fuente’nin ikilemi

    Fabian Ruiz ve Pedri’nin, Yeşil Burun Adaları maçında olduğu gibi Rodri’nin yanında ilk 11’de yer alma ihtimali elbette var. Orta saha, İspanya’nın Fransa’dan daha üstün olduğu tek alan olarak gösterilebilir ve teknik açıdan bu kadar yetenekli üç futbolcuyu sahaya sürmek, La Roja’ya topu elinde tutma konusunda her türlü imkânı sağlayacaktır; bu da şüphesiz Didier Deschamps’ın yıkıcı dörtlüsünün oluşturduğu tehdidi azaltmak için en iyi – ve belki de tek – şanslarını temsil etmektedir.

    Ancak Pedri ve Fabian’ı sahaya sürmek, muhtemelen Dani Olmo’yu kadro dışı bırakmak anlamına gelecektir. Olmo, eleme turlarında ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdığından beri 10 numara pozisyonunda oldukça iyi bir iş çıkardı; her ne kadar son vuruşlarında hâlâ eksiklikler olsa da.

    De la Fuente, Pedri’nin “özel bir yetenek” olduğuna inanıyor ve onu, feintleri, top sürüşleri ve ikili paslarla en fazla hasarı verebileceği “rakip ceza sahasına daha yakın” bir pozisyonda oynamayı tercih ediyor; aynı zamanda Pedri’yi “en iyi formunda olsun ya da olmasın, her zaman çok iyi bir hava yarattığı” için övüyor.

    Ancak teknik direktör, İspanya’nın rakipleri yorulup sahada daha fazla boşluk açıldığında, Fabian’ın yerine yine Pedri’yi oyuna sokma eğiliminde görünüyor. Belçika maçı sonrasında “Pedri, Fabian’ın yaptığı işten faydalanabilir” dedi. “Bu temelde bir takım çalışması.”

    İspanya kadrosunun özverili oyunu şüphesiz en büyük gücü ve Pedri’nin kadroda yer almasının tartışma konusu olması ne kadar tuhaf olsa da, De la Fuente’nin elindeki bu inanılmaz oyuncu grubundan tam olarak yararlanması son derece mantıklı.

    Kendisinin de söylediği gibi, “Fransa şimdiden olağanüstü, istisnai bir potansiyel sergiledi, ama biz de öyle, bu yüzden maçın sonucu çok belirsiz. Bu maçta taze ve enerjik oyunculara ihtiyacımız olacak ve en iyi halimizi sergilememiz gerekecek.”

    Ancak İspanya’nın Pedri’yi Barcelona formasıyla mı göreceği, henüz belirsizliğini koruyor.

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