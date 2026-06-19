Rodri, ‘hakaret niteliğindeki’ eleştirilere karşı kendini savundu; İspanya milli takım teknik direktörü ise Man City yıldızının ‘dünyanın en iyisi’ olduğunu vurguladı

El Partidazo de Cope programına konuk olan De la Fuente, Rodri’ye yöneltilen eleştirileri reddetti ve bu eleştirilerin ardındaki mantığı sorguladı. İspanya milli takım teknik direktörü, performansında düşüş yaşayan bir Rodri’nin bile pozisyonundaki en iyi oyuncular arasında yer aldığını belirterek, orta saha oyuncusuna duyduğu hayranlığı bir kez daha vurguladı.

"Tanrı aşkına, lütfen. Böyle şeyler söylemek mi? Bazıları bir şeyler söyleyebilir, ama her halükarda dünyanın en iyi oyuncusu hakkında böyle konuşulmasını son derece aşağılayıcı buluyorum," dedi De la Fuente.

"Rodrigo dünyanın en iyi oyuncusu ve %50 performansında bile dünyadaki çoğu orta saha oyuncusundan çok daha iyi. %50 performansında bile. Bizim için olağanüstü öneme sahip bir oyuncu; muhteşem bir netlik, vizyon ve dengeye sahip. Rodrigo bizim için yol gösterici bir ışık."