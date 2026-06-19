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Rodri, ‘hakaret niteliğindeki’ eleştirilere karşı kendini savundu; İspanya milli takım teknik direktörü ise Man City yıldızının ‘dünyanın en iyisi’ olduğunu vurguladı
De la Fuente, Rodri’ye yöneltilen eleştirileri reddediyor
De la Fuente, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından, Rodri’nin İspanya’nın oyun stilini engellediği yönündeki iddialara yanıt verdi. İspanya’nın gol bulamaması üzerine Manchester City’nin orta saha oyuncusu eleştirilerin odağına oturmuş, bazı eleştirmenler onun sahada bulunmasının takımın hücum geçişlerini yavaşlattığını iddia etmişti. Ancak De la Fuente, bu değerlendirmeye katılmadığını açıkça belirtti ve en etkili oyuncularından birine tam destek vermeye devam etti.
- Getty Images Sport
İspanya milli takım teknik direktörü kesin bir destek verdi
El Partidazo de Cope programına konuk olan De la Fuente, Rodri’ye yöneltilen eleştirileri reddetti ve bu eleştirilerin ardındaki mantığı sorguladı. İspanya milli takım teknik direktörü, performansında düşüş yaşayan bir Rodri’nin bile pozisyonundaki en iyi oyuncular arasında yer aldığını belirterek, orta saha oyuncusuna duyduğu hayranlığı bir kez daha vurguladı.
"Tanrı aşkına, lütfen. Böyle şeyler söylemek mi? Bazıları bir şeyler söyleyebilir, ama her halükarda dünyanın en iyi oyuncusu hakkında böyle konuşulmasını son derece aşağılayıcı buluyorum," dedi De la Fuente.
"Rodrigo dünyanın en iyi oyuncusu ve %50 performansında bile dünyadaki çoğu orta saha oyuncusundan çok daha iyi. %50 performansında bile. Bizim için olağanüstü öneme sahip bir oyuncu; muhteşem bir netlik, vizyon ve dengeye sahip. Rodrigo bizim için yol gösterici bir ışık."
De la Fuente, İspanyol yıldızlara yönelik muameleyi sorguluyor
De la Fuente, Rodri’nin performanslarını savunmanın ötesinde, İspanyol oyuncuların genellikle diğer dünya yıldızlarına kıyasla daha sert bir şekilde değerlendirildiğini öne sürdü. Teknik direktör, dünyanın en iyileri arasında sayılan diğer oyunculara da benzer eleştirilerin yöneltilip yöneltilmeyeceğini sorguladı.
De la Fuente şöyle konuştu: “Dünyanın en iyileri arasında sayılan diğer oyuncular hakkında da böyle bir şey söylemeye cesaret edebilirler mi? Cesaret edebilirler mi? Sanmıyorum. Ama onlar İspanyol olduğu için, bizim oyuncularımız hakkında başkaları hakkında söylemediğiniz şeyleri söyleyebiliyorsunuz.”
- Getty Images Sport
İspanya, hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından toparlanmaya çalışıyor
İspanya, hayal kırıklığı yaratan açılış maçının sonucunu bir an önce geride bırakmalı ve grup aşamasının geri kalanında hücumda daha verimli bir oyun sergilemelidir. Üzerindeki baskı artarken, hem Rodri’den hem de milli takımdan Pazar günü Suudi Arabistan ile oynayacakları maçta daha güçlü performanslar sergilemeleri bekleniyor.