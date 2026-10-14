Hansi Flick'in öğrencileri Türkiye'de sonuçta farklı bir galibiyete rahatça ulaştı, ancak skor konuk ekibin yaşadığı çalkantılı dönemi gizledi. Barcelona maçın başlarında geriye düştü ve VAR'ın müdahalesiyle ev sahibi ekibin olası ikinci golünün iptal edilmesi sayesinde daha büyük bir darbe almaktan kıl payı kurtuldu.

Bu tehlike, hızlı geçişlere karşı bir zaafı ortaya koyarken Rodri takımının oyunu daha iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı. Orta saha oyuncusu, Avrupa'nın üst düzey rakipleri karşısında topu kolay kaybetmenin ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek takımını hücumda acele etmek yerine oyunun temposunu belirlemeye çağırdı.



