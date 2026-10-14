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Rodri, Galatasaray karşısındaki farklı galibiyete rağmen Barcelona'nın taktiksel açığını tespit etti ve Şampiyonlar Ligi uyarısında bulundu
Kaotik dönem Avrupa'nın zaaflarını ortaya çıkardı
Hansi Flick'in öğrencileri Türkiye'de sonuçta farklı bir galibiyete rahatça ulaştı, ancak skor konuk ekibin yaşadığı çalkantılı dönemi gizledi. Barcelona maçın başlarında geriye düştü ve VAR'ın müdahalesiyle ev sahibi ekibin olası ikinci golünün iptal edilmesi sayesinde daha büyük bir darbe almaktan kıl payı kurtuldu.
Bu tehlike, hızlı geçişlere karşı bir zaafı ortaya koyarken Rodri takımının oyunu daha iyi yönetmesi gerektiğini vurguladı. Orta saha oyuncusu, Avrupa'nın üst düzey rakipleri karşısında topu kolay kaybetmenin ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek takımını hücumda acele etmek yerine oyunun temposunu belirlemeye çağırdı.
- PS Images
Rodri daha soğukkanlı ve kontrollü olunmasını istiyor
Son düdüğün ardından konuşan İspanyol millî futbolcu, maçın ilk dakikalarında sahada takım arkadaşlarına verdiği talimatları anlattı. Rodri, SPORT'un aktardığına göre, “Belki de bugün onlara daha yavaş hücum etmelerini söylemeye çalışıyordum çünkü sonuçta topu kaybederseniz hızla atağa çıkarlar” dedi. “Avrupa'da oynadığımızda dikkat etmemiz gereken bazı şeyler olduğunu biliyoruz. Örneğin, ilk pozisyonlarında golü buldular. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor; ikinci golü de atabilirlerdi.”
Farkı neredeyse ikiye çıkaracak olan ancak iptal edilen golü değerlendiren Rodri, sakin kalmanın önemini vurguladı. “Mesaj açık: Golü yediğimizde yaşadığımız o oldukça telaşlı on dakika boyunca belki biraz daha sakin kalmamız gerekiyor. Bugün çıkardığımız ders bu.”
Yamal'a övgü ve İstanbul seyircisine hayranlık
Savunmaya ilişkin uyarılarına rağmen Rodri, Barça'yı galibiyete taşıyan bireysel becerileri övmekte gecikmedi. Lamine Yamal ve Anthony Gordon'ın hücumun son bölgesindeki belirleyici katkılarını vurguladı. “Lamine de Anthony de olağanüstüydü. Her takımın fark yaratmak için ihtiyaç duyduğu o ekstra gücü bize veriyorlar ve yardıma her zaman hazırlar,” dedi.
Yamal'ın dikkat çekici çalımlarına da değinen Rodri, takım arkadaşının biraz şanslı olduğunu söylerken cesaretini övdü: “Ona biraz şanslı olduğunu söylüyorduk ama sonuçta denemek gerekiyor. Rakibinin üzerine gitmekten ve bire birde onu geçmeye çalışmaktan asla çekinmiyor.”
Orta saha oyuncusu, Türkiye'deki baskılı atmosferi de takdir etti. “Böyle bir statta daha önce hiç bulunmadım. Atmosfer ve gürültü inanılmazdı. Pek çok statta, pek çok maç oynadım; artık bir şeyin sizi şaşırtması zor ama bugün şaşırdım. İnanılmaz taraftarlar,” diyerek sözlerini tamamladı.
- ZUMA Press Wire
Kıta arenasında daha küçük farklara hazırlanmak
Barcelona, turnuvada ilerlemek istiyorsa bundan sonraki süreçte savunmaya geçişlerde yaşadığı sorunları çözmeli. Dört gol atmış olması rahat bir gece geçirdiği izlenimini verse de Rodri, Şampiyonlar Ligi'nde ileride oynayacakları maçların çok daha çekişmeli geçeceğini biliyor.
Sonuçta gelen farklı galibiyete ilişkin, "Goller gelince maçın tadını biraz daha fazla çıkarabiliyorsunuz" dedi. "Bunun her zaman böyle olmayacağını biliyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde maçlar zorlu geçecek ve gol attığımızda da atamadığımızda da her türlü olasılığa hazırlıklı olmalıyız."
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