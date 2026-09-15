Rodri, Barcelona'ya eski Manchester City takım arkadaşı Julian Alvarez'i transfer etmesi çağrısında bulundu

Rodri, Premier League'de Alvarez'le birlikte iki son derece başarılı yıl geçirdi ve bu sayede Arjantinlinin ne kadar büyük bir kaliteye sahip olduğunu yakından görme fırsatı buldu. Orta saha oyuncusuna Blaugrana'nın bu hücum oyuncusunu kadrosuna katmasını isteyip istemeyeceği sorulduğunda, değerlendirmesinde hiç geri durmadı.

"Onu burada transfer eder miydim? Elbette," Rodri, Mundo Deportivo'ya konuştu. "Bence o sansasyonel bir oyuncu. Onu hiç tereddüt etmeden buraya getirirdim. Onunla iki yıl birlikte oynama şansım oldu ve bence inanılmaz bir oyuncu, gerçekten inanılmaz."