Getty Images
Çeviri:
Rodri, Barcelona'ya eski Manchester City takım arkadaşı Julian Alvarez'i transfer etmesi çağrısında bulundu
Rodri, Barcelona'ya transfer hayalini açıkladı
Rodri, Alvarez'in Camp Nou'da kendisine katılmasını istediğini hiç gizlemedi. Kısa süre önce Manchester'dan Katalonya'ya geçen İspanyol milli oyuncu, eski takım arkadaşının Barcelona için olağanüstü bir takviye olacağına inanıyor.
Alvarez, bu yaz Barcelona ve Real Madrid dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok üst düzey kulübüyle ciddi şekilde anıldı. Ancak Atletico Madrid, yıldız oyuncusunun İspanya'daki doğrudan rakiplerine katılmasına sıcak bakmadı. Öte yandan Arsenal'ın da adı geçti, ancak haberlere göre Alvarez'in Premier League'e dönmek gibi bir isteği yoktu.
- AFP
Tereddütsüz olağanüstü bir yetenek
Rodri, Premier League'de Alvarez'le birlikte iki son derece başarılı yıl geçirdi ve bu sayede Arjantinlinin ne kadar büyük bir kaliteye sahip olduğunu yakından görme fırsatı buldu. Orta saha oyuncusuna Blaugrana'nın bu hücum oyuncusunu kadrosuna katmasını isteyip istemeyeceği sorulduğunda, değerlendirmesinde hiç geri durmadı.
"Onu burada transfer eder miydim? Elbette," Rodri, Mundo Deportivo'ya konuştu. "Bence o sansasyonel bir oyuncu. Onu hiç tereddüt etmeden buraya getirirdim. Onunla iki yıl birlikte oynama şansım oldu ve bence inanılmaz bir oyuncu, gerçekten inanılmaz."
Taktik esneklik kilit bir avantajdır
Bariz golcülük becerisinin ötesinde Rodri, Alvarez'in etkileyici taktik zekâsını ve uyum sağlama kapasitesini vurgulamakta da istekliydi. Dünya Kupası şampiyonu, başlangıçta adını geleneksel bir santrfor olarak duyurdu, ancak farklı hücum rollerinde etkili şekilde oynayabildiğini istikrarlı biçimde kanıtladı.
Rodri, "Başlangıçta 9 numara pozisyonundan gelmesine rağmen neredeyse 9 numaradan çok 10 numara olarak oynadı" dedi. "Ama hücum orta sahası, oyun kurucu olarak oynayabildiği bir role de uyum sağladı ve hatta bazı maçlarda merkez orta saha olarak bile görev yaptı. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu."
- Getty Images
Gözler gelecek transfer dönemlerinde
Şimdilik Alvarez, Atletico'daki yaşamına tamamen odaklanmış durumda. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon La Liga'da şimdiden iki maça çıktı ve Diego Simeone, ciddi bir şampiyonluk yarışına girmeyi hedeflerken onun gol gücüne güvenecek.
Ancak Rodri'nin övgü dolu sözleri, Arjantinlinin kulüp düzeyindeki uzun vadeli geleceğine dair süregelen söylentileri kuşkusuz yeniden alevlendirecek. Barcelona, üst düzey hücum takviyeleri için piyasayı sürekli değerlendirirken, dinamik forvet için gelecekte yapılacak sansasyonel bir hamle gerçek bir ihtimale dönüşebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun