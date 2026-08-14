Rodri'nin geleceğini çevreleyen süreç, 2024 Ballon d'Or kazananının Etihad Stadyumu'ndan ayrılışını yönetmeye çalışmasıyla dramatik bir döneme girdi. Tatil dönemi resmen bu perşembe sona ermiş olsa da, SPORT'a göre orta saha oyuncusu, cuma sabahı Manchester City'nin antrenman tesisine dönmemek için özel izin talep ediyor. Bu taktik hamle, Ferran Torres etrafındaki süreci yansıtıyor; oyuncunun PSG'ye 50 milyon avroluk transferi yaklaşırken Barcelona da ona benzer bir esneklik tanımıştı.

Oyuncunun Spotify Camp Nou'ya gitme isteği kesin olsa da, durumu profesyonelce ele almakta kararlı. Antrenmana çıkmamasının bir isyan işareti olarak görülebileceğinin farkında ve yalnızca mevcut işvereninin izniyle uzak kalacağını net şekilde ortaya koydu.



