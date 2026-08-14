AFP
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Rodri, Barcelona transferi tamamlanmaya yaklaşırken antrenmanı ATLAMAK için özel izin istedi ve Manchester City'den ayrılmak için bastırıyor
Rodri, Barcelona bağlantıları sürerken antrenman muafiyeti istiyor
Rodri'nin geleceğini çevreleyen süreç, 2024 Ballon d'Or kazananının Etihad Stadyumu'ndan ayrılışını yönetmeye çalışmasıyla dramatik bir döneme girdi. Tatil dönemi resmen bu perşembe sona ermiş olsa da, SPORT'a göre orta saha oyuncusu, cuma sabahı Manchester City'nin antrenman tesisine dönmemek için özel izin talep ediyor. Bu taktik hamle, Ferran Torres etrafındaki süreci yansıtıyor; oyuncunun PSG'ye 50 milyon avroluk transferi yaklaşırken Barcelona da ona benzer bir esneklik tanımıştı.
Oyuncunun Spotify Camp Nou'ya gitme isteği kesin olsa da, durumu profesyonelce ele almakta kararlı. Antrenmana çıkmamasının bir isyan işareti olarak görülebileceğinin farkında ve yalnızca mevcut işvereninin izniyle uzak kalacağını net şekilde ortaya koydu.
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Barça'nın ikinci teklifi de reddedildi
Oyuncunun kişisel duruşuna rağmen, City zorlu pazarlıklar yürütüyor. İngiliz ekibi, Katalan devinin yaptığı birçok girişim karşısında şimdiden geri adım atmadı. Son olarak Blaugrana'nın yaklaşık 60 milyon euro değerindeki iyileştirilmiş teklifi, Rodri sözleşmesinin son yılına girmiş olmasına rağmen taleplerini düşürmeyi reddeden Etihad yönetimi tarafından geri çevrildi.
City'nin yeni patronu Enzo Maresca, yoğun spekülasyonlara rağmen oyuncunun geri dönmesini beklediğini kamuoyu önünde dile getirdi. Seul'deki sezon öncesi hazırlık maçının ardından İtalyan teknik adam takvim konusunda net konuştu. "Evet, şu anda Manchester'da olacak. Yeni bir gelişme yok. 14 Ağustos'ta geri dönecek," dedi Maresca, gazetecilere.
Flick müdahalesi ve Madrid'in geri çevrilmesi
Bu transferin arkasındaki itici güç, Rodri ile Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick arasında yapılan kişisel görüşmeler oldu. Haberlere göre Alman teknik adam, taktik vizyonunu anlatmak için İspanyol oyuncuyla temasa geçti ve orta sahayı, yenilenen Barca orta sahasının temel taşı olacağına ikna etti.
"Madrid'e saygımdan dolayı, çünkü çok klas davrandılar, Rodri onlara kararının Barca'ya katılmak olduğunu bildirdi," Rodri'nin menajeri bir röportaj sırasında söyledi. Bu net iletişim, taraflar arasında saygılı bir ilişkinin korunmasına yardımcı oldu, ancak aynı zamanda oyuncunun gönlünün nerede olduğunu da hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu.
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Sagada son engeller
Oyuncunun isteği net olsa da anlaşma hâlâ iki kulübün ortak bir noktada buluşmasına bağlı. City'nin halef arayışına şimdiden başladığı bildiriliyor; Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez'in de olası hedefler arasında gösterildiği ifade ediliyor. Ancak Arjantinli oyuncuyla bağlantılı yüksek maliyetler, Rodri'nin ayrılığını daha da hassas hâle getiriyor. City'nin, oyuncuları isteklerinin dışında takımda tutmama yönünde uzun süredir devam eden bir politikası var, ancak kulübün en iyi performans gösteren oyuncularını piyasa değerinin altında sattığı hiç bilinmiyor.
Barcelona için aciliyet gerçek. Frenkie de Jong'un fiziksel durumu hâlâ büyük bir endişe kaynağıyken ve sezon hızla yaklaşırken, dünya çapında bir orta saha oyuncusunu kadroya katmak Deco ile yönetim kurulunun en büyük önceliği konumunda. Kulüp, anlaşmayı önümüzdeki günlerde sonuçlandırmak için ciddi bir çaba göstermeye hazır.
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