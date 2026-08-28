Rodri, Barcelona formasıyla ilk maçına çıktı; Raphinha ve Fermin Lopez, Athletic Club karşısında galibiyeti getirdi

Barcelona, Spotify Camp Nou'da Athletic Club'u rahat geçerek La Liga'da iki maçta iki galibiyete ulaştı. Hansi Flick, ilk 11'de dört genç oyuncuya yer verdi ancak kilidi açan isim tecrübeli bir futbolcu oldu. Raphinha, 37. dakikada Pedri'nin isabetli ara pasını kontrol etti, kaleci Unai Simon'ı çalımladı ve topu ağlara göndererek bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Ev sahibi ekip oyunu domine etti ve Simon, Bask ekibini maçın içinde tutmak için sekiz kurtarış yapmak zorunda kaldı. Lamine Yamal ikinci yarıda topu üst direğe nişanlarken, Anthony Gordon ise Katalan devindeki ilk 11 başlangıcında az farkla üstten auta vurdu.

Athletic Club, 90 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi. Konuk ekibin direnci, maçın bitimine sekiz dakika kala bir kez daha kırıldı. Fermin Lopez, Karim Adeyemi'nin yerden çevirdiği topun ardından Aymeric Laporte'un kötü uzaklaştırmasını değerlendirerek yakın mesafeden topu ağlara itti.



