Getty Images Sport
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Rodri, Barcelona formasıyla ilk maçına çıktı; Raphinha ve Fermin Lopez, Athletic Club karşısında galibiyeti getirdi
- AFP
Raphinha ve Fermin galibiyeti getirdi
Barcelona, Spotify Camp Nou'da Athletic Club'u rahat geçerek La Liga'da iki maçta iki galibiyete ulaştı. Hansi Flick, ilk 11'de dört genç oyuncuya yer verdi ancak kilidi açan isim tecrübeli bir futbolcu oldu. Raphinha, 37. dakikada Pedri'nin isabetli ara pasını kontrol etti, kaleci Unai Simon'ı çalımladı ve topu ağlara göndererek bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
Ev sahibi ekip oyunu domine etti ve Simon, Bask ekibini maçın içinde tutmak için sekiz kurtarış yapmak zorunda kaldı. Lamine Yamal ikinci yarıda topu üst direğe nişanlarken, Anthony Gordon ise Katalan devindeki ilk 11 başlangıcında az farkla üstten auta vurdu.
Athletic Club, 90 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi. Konuk ekibin direnci, maçın bitimine sekiz dakika kala bir kez daha kırıldı. Fermin Lopez, Karim Adeyemi'nin yerden çevirdiği topun ardından Aymeric Laporte'un kötü uzaklaştırmasını değerlendirerek yakın mesafeden topu ağlara itti.
- NurPhoto
Rodri, Camp Nou’ya görkemli bir giriş yaptı
Baskın performans, Flick'in hem genç oyuncuları hem de yıldız transferleri başarıyla sisteme entegre ettiğini ortaya koydu. Alman teknik adam, Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal ve Xavi Espart'a ilk düdükten itibaren güvendi ve La Masia'nın son jenerasyonuna olan inancını gösterdi.
Gecenin en büyük ilgisi ise Rodri'ye ayrıldı. Manchester City'den toplam €76,5 milyonluk (£65m) bir paketle gelen İspanya milli futbolcusu, 63. dakikada Raphinha ve Bernal'ın yerine Dani Olmo ile birlikte sahaya çıktı.
Rodri, Dünya Kupası'ndaki Altın Top kazandıran performanslarının ardından geçirdiği küçük sırt ameliyatı nedeniyle Elche karşısındaki 5-0'lık açılış galibiyetini kaçırmıştı. Oyuna girişi, ev sahibi taraftarlardan büyük alkış aldı ve son şampiyonun orta sahasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.
Barcelona'nın iç saha üstünlüğü sürüyor
Bu rahat galibiyet, Barcelona'nın Camp Nou'daki etkileyici La Liga galibiyet serisini 20 maça çıkardı. Bu, Kasım 2012 ile Ocak 2014 arasında yakaladığı 25 maçlık seriden bu yana takımın iç sahada ligde üst üste elde ettiği en uzun galibiyet serisi oldu.
Athletic Club adına ise bu yenilgi, Katalonya'daki kötü tabloyu daha da uzattı. Bask ekibi, Camp Nou'ya yaptığı son 16 ziyarette de galibiyet alamadı ve Barcelona savunmasını zorlamakta yaşadığı sıkıntı, hücum kalitesindeki önemli farkı ortaya koydu. Nico Williams ilk yarıda kısa süreli bir kıvılcım yarattı ancak vuruşunda topu auta göndererek konuk ekibin etkisiz performansını özetledi.
- Getty Images Sport
Flick yönetiminde ivme kazanıyor
Barcelona, La Liga şampiyonluğunu koruma hedefi doğrultusunda bu kusursuz başlangıcın üzerine koymaya çalışacak. İki dominant galibiyet, atılan yedi gol ve art arda gelen gol yemeden tamamlanan maçlarla Flick'in ekibi şimdiden amansız bir tempo belirliyor.
Rodri'nin tam olarak iyileşip sahalara dönmesi, fikstür yoğunluğu artarken Katalan devi için büyük bir güç kazancı sağlıyor. Bu arada Athletic Club'ın, şampiyonları tehdit etmeyi başaramamasının ardından hızlıca toparlanıp hücumunu keskinleştirmenin bir yolunu bulması gerekiyor.
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