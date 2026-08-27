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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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Rodri, Barcelona'daki ilk maçına ne zaman çıkacak? Hansi Flick, Athletic Club maçı öncesinde eski Manchester City yıldızı için net planını açıkladı

Rodri
Barcelona
Barcelona - Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
La Liga
M.City

Barcelona taraftarları, yazın flaş transferi Rodri'yi ilk kez Barcelona formasıyla görmeyi büyük bir heyecanla bekliyor. Eski Manchester City orta saha lideri büyük beklentilerle geldi ve teknik direktör Hansi Flick, şimdi onun Spotify Camp Nou sahasına ne zaman çıkacağına dair net bir güncelleme yaptı.

  • Rodri geri dönüşe hazırlanıyor

    Rodri'nin, perşembe günü Athletic Club ile oynanacak La Liga karşılaşmasında Katalan devleri formasıyla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor. Manchester City'den sansasyon yaratan transferinin ardından antrenmanlara katılmasına rağmen orta saha oyuncusu, Barcelona'nın Elche karşısında sezonun ilk hafta galibiyetinde forma giymedi.

    İspanyol oyuncu ilk maçına hazırlanırken Flick ise orta sahadaki bir sorunla uğraşmak zorunda. Gavi, hafta sonundaki galibiyette yaşadığı hafif diz sorunu nedeniyle Bask ekibinin ziyaretinde forma giyemeyecek ve kısa vadede de sahalardan uzak kalacak.


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  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    Flick taktik planını açıkladı

    Hafta içi oynanacak maç öncesinde konuşan Flick, yeni yıldızını kademeli olarak takıma entegre etme niyetini doğruladı. Teknik direktör, Rodri'nin Camp Nou'daki yaklaşan tanıtımıyla ilgili olarak gazetecilere, "Plan, onun birkaç dakika oynaması" dedi.

    Barcelona'nın teknik patronu, eski City yıldızının takıma getireceği kontrolü vurguladı.

    Flick, "O pozisyonda Marc Bernal de var. Rodri daha tecrübeli, o açık ara lider" ifadelerini kullandı. "Pedri ile birlikte topu ve rakibi kontrol etmemizi sağlayacak. Bu çok önemli. Elche maçında topu kaybettik. Rodri en iyilerden biri. Onları birlikte izlemekten keyif alacağız."

    Gavi'nin yokluğuna da değinen Flick, genç oyuncunun dönüş sürecine dair güven verici bir güncelleme paylaştı. "Durumu iyi, maçtan sonrasına göre çok daha iyi" dedi. "Geri dönmesi için bir hafta beklememiz gerekiyor."


  • Dünya Kupası anması iptal edildi

    Perşembe günkü maç, siyasi huzursuzluğun gölgesinde oynanacak ve bu durum Barcelona'yı, İspanya'nın Dünya Kupası kazanan sekiz oyuncusu için maç öncesinde planlanan saygı duruşunu iptal etmeye zorladı. Karar, pazar günü Elche'ye karşı alınan 5-0'lık farklı galibiyet sırasında yaşanan rahatsız edici olaylardan kaynaklandı; ulusal polisin deplasman taraftarlarına saldırdığı ve bağımsızlık yanlısı Estelada bayraklarına el koyduğu iddia edildi.

    Kulüp başkanı Joan Laporta, yetkililerin sert müdahalesini kınadı ve taraftarların ifade özgürlüğünü savundu. Laporta, "Dünya şampiyonlarını onurlandıracak tören, en uygun ortamda gerçekleşmediği için yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

    Olayda yer alan polis memurlarına yaptırım uygulanmasını talep eden Laporta, şöyle devam etti: "Elche maçı öncesinde Estelada taşıdıkları için Barca taraftarlarına saldıran ulusal polis memurlarının orantısız eylemini kınıyor ve reddediyoruz. Uygun cezanın, Katalanların ve Barca taraftarlarının bayrağı fiziksel zarara uğrama korkusu olmadan taşıyabilmesini sağlamaya yardımcı olmasını umuyoruz."


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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Yurt içindeki ivmeyi yönetmek

    Barcelona artık La Liga sezonuna yaptığı baskın başlangıcın üzerine koymaya çalışacak. Rodri gibi oyunu kontrol eden bir oyuncunun takıma entegre edilmesi, özellikle de Athletic Club'ın tarihsel olarak yoğun pres sistemi karşısında, Flick'in Elche maçında tespit ettiği topa sahip olma aksaklıklarını gidermek açısından kritik olacak.

    Perşembe günkü karşılaşmanın ardından Katalan devi hızlı bir dönüş sürecine girecek. Camp Nou'da kalacak olan ekip, pazartesi günü Rayo Vallecano'yu ağırlayacak; Flick bu maçta tam hazır durumdaki Rodri'nin oyunun temposunu belirlemesini ve sakatlığını atlatma sürecindeki Gavi'nin dönüşüne yaklaşmasını umacak.

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