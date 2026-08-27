Rodri, Barcelona'daki ilk maçına ne zaman çıkacak? Hansi Flick, Athletic Club maçı öncesinde eski Manchester City yıldızı için net planını açıkladı

Hafta içi oynanacak maç öncesinde konuşan Flick, yeni yıldızını kademeli olarak takıma entegre etme niyetini doğruladı. Teknik direktör, Rodri'nin Camp Nou'daki yaklaşan tanıtımıyla ilgili olarak gazetecilere, "Plan, onun birkaç dakika oynaması" dedi.

Barcelona'nın teknik patronu, eski City yıldızının takıma getireceği kontrolü vurguladı.

Flick, "O pozisyonda Marc Bernal de var. Rodri daha tecrübeli, o açık ara lider" ifadelerini kullandı. "Pedri ile birlikte topu ve rakibi kontrol etmemizi sağlayacak. Bu çok önemli. Elche maçında topu kaybettik. Rodri en iyilerden biri. Onları birlikte izlemekten keyif alacağız."

Gavi'nin yokluğuna da değinen Flick, genç oyuncunun dönüş sürecine dair güven verici bir güncelleme paylaştı. "Durumu iyi, maçtan sonrasına göre çok daha iyi" dedi. "Geri dönmesi için bir hafta beklememiz gerekiyor."



