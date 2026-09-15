Getty Images Sport
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Rodri, Avrupa zaferi için eksik parçaları sıralarken Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nin favorisi OLMADIĞINDA ısrar ediyor
Barcelona'nın ulaşılması güç Avrupa rüyası
Barcelona, art arda kazandığı La Liga şampiyonluklarına rağmen iç sahadaki üstünlüğünü Avrupa sahnesine taşımakta zorlandı. Katalan devi, 12 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor ve bu hedef, yaz döneminde Manchester City'den 30 yaşındaki Rodri'yi kadrosuna katmasında büyük rol oynadı.
İspanya Milli Takımı kaptanı yeni ortamına sorunsuz şekilde uyum sağladı ve kısa sürede Barcelona orta sahasının kilit isimlerinden biri oldu. Ancak Mundo Deportivo'ya verdiği son röportajda, orta sahanın sigortası kulübün Avrupa'nın elitleri arasındaki mevcut konumuna dair ayakları yere basan bir değerlendirmede bulundu.
- Getty Images Sport
Rodri, Şampiyonlar Ligi beklentilerini düşürdü
Kadronun muazzam potansiyelini kabul eden Rodri, Avrupa’da anında gelecek bir zaferle ilgili beklentileri hızla dizginledi. İspanyol yayınına konuşan oyuncu, yeni kulübünün karşı karşıya olduğu gerçekleri ortaya koydu.
Rodri, "Şampiyonlar Ligi ulaşılabilir, ancak favori olduğumuzu düşünmüyorum" dedi. "Elbette bunu bizim için gerçekçi bir hedef olarak görüyorum. Kendimizi kabul ettirmemiz ve Avrupa'ya nasıl bir takım olduğumuzu göstermemiz için atmamız gereken son adım bu."
Orta saha oyuncusu, yalnızca ham yeteneğin kıtasal zaferi getirmeye nadiren yettiğini vurguladı. "Favori olduğumuzu düşünmüyorum. Nereden geldiğimizi ve şampiyon olmak için ne gerektiğini anlamalısınız. Bu takımın bunu kazanabilmesi için hâlâ birkaç şeyi geliştirmesi gerekiyor" diye ekledi. "Benim gibi oyuncular da kısmen bunun için buraya geldi; takımın büyümesine yardımcı olmak ve Şampiyonlar Ligi gibi eşsiz kupaları kazanma konusunda önemli olduğunu düşündüğüm bir şey katmak için."
Belirleyici anlara hükmetmek
Barcelona'nın son dönemdeki Avrupa serüvenleri, özellikle Inter ve Atletico Madrid karşısında yaşanan kaotik elenişlerle gölgelendi; savunmadaki kırılganlık ve disiplin sorunları pahalıya mal oldu. Rodri, son aşamalara ilerleyebilmek için bu ince detaylarda ustalaşmanın şart olduğunu vurguladı.
Şöyle dedi: "Şampiyonlar Ligi'nin, en iyi takımın mutlaka kazandığı bir turnuva olduğunu düşünmüyorum. Bu, anlar turnuvası ve o anları anlamakla ilgili." "Bence bu takımın hâlâ gelişim alanı bulunan nokta belki de burası. Ama bana bir şansımız olup olmadığını sorarsanız, buraya gelme nedenim de bu."
Gereken taktiksel değişimlere de değinen Rodri, hücum gösterişinden çok pragmatizme işaret etti. Şunları ekledi: "Özellikle önemli eleme turları geldiğinde, eşleşmede fark yaratan o anları kontrol etmekle ilgili. Kırmızı kartlar, penaltılar, belki de yemeniz gerekenden fazlasını yememek. Bütün bunlar tur atlayıp atlamayacağınızı ya da elenip elenmeyeceğinizi belirler.
"Belki de hücumda o kadar iyi olmamak ama daha istikrarlı ve daha sağlam olmak daha iyidir. Bunu kazanabilen takımlar size bunu gösterdi. Gelişebileceğimiz alan burası ve bunu yapacağımızdan eminim."
- PRiME Media Images
Geçmişteki hatalardan ders almak
İleriye bakıldığında, Barcelona bu sezonun eleme turlarında yoluna devam ederken Avrupa’daki geçmiş hayal kırıklıklarından değerli dersler çıkarmak zorunda. İngiltere’de Şampiyonlar Ligi zaferine uzanan zorlu yolculuğundan yola çıkan Rodri, bu olgunlaşma sürecinin kaçınılmaz olduğuna inanıyor.
Dünya Kupası kazanan futbolcu, “Bu aynı zamanda tecrübeyle de gelir. Ben her zaman şunu söyledim: Kazanmadan önce kaybetmeniz ve öğrenmeniz gerekir” diye ısrar etti. “Bizim gibi önemli şeyler kazanabilenler bunu bilir. Sonunda kazanabilmeden önce kaç Şampiyonlar Ligi sezonunda oynadım, gerçekten bilmiyorum.
“Bu tecrübenin içinde bir öğrenme süreci olduğunu anlıyorum ve oyuncuların yıldan yıla öğrendiğini de anlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Barcelona şimdi, kıtadaki konumunu yeniden kazanmayı hedeflerken yaklaşan Avrupa maçlarında bu zor yoldan edinilmiş birikimi kullanmaya çalışacak.
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