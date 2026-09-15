Barcelona'nın son dönemdeki Avrupa serüvenleri, özellikle Inter ve Atletico Madrid karşısında yaşanan kaotik elenişlerle gölgelendi; savunmadaki kırılganlık ve disiplin sorunları pahalıya mal oldu. Rodri, son aşamalara ilerleyebilmek için bu ince detaylarda ustalaşmanın şart olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Şampiyonlar Ligi'nin, en iyi takımın mutlaka kazandığı bir turnuva olduğunu düşünmüyorum. Bu, anlar turnuvası ve o anları anlamakla ilgili." "Bence bu takımın hâlâ gelişim alanı bulunan nokta belki de burası. Ama bana bir şansımız olup olmadığını sorarsanız, buraya gelme nedenim de bu."

Gereken taktiksel değişimlere de değinen Rodri, hücum gösterişinden çok pragmatizme işaret etti. Şunları ekledi: "Özellikle önemli eleme turları geldiğinde, eşleşmede fark yaratan o anları kontrol etmekle ilgili. Kırmızı kartlar, penaltılar, belki de yemeniz gerekenden fazlasını yememek. Bütün bunlar tur atlayıp atlamayacağınızı ya da elenip elenmeyeceğinizi belirler.

"Belki de hücumda o kadar iyi olmamak ama daha istikrarlı ve daha sağlam olmak daha iyidir. Bunu kazanabilen takımlar size bunu gösterdi. Gelişebileceğimiz alan burası ve bunu yapacağımızdan eminim."



