Rodri, 65 milyon sterlinlik transfer için gelir gelmez yeni Barcelona takım arkadaşından forma numarasıyla ilgili muzip bir istekte bulundu

Barcelona, yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi Manchester City'den dört yıllık sözleşmeyle transfer etmek için dev bir anlaşmaya vardı. Yaklaşık 65 milyon sterlin değerindeki bu anlaşma, Avrupa futbolunun zirvesinde yeniden yer edinmeyi hedefleyen Hansi Flick'in takımı için önemli bir hamle niteliği taşıyor. Real Madrid'in ilgisine rağmen İspanya milli futbolcusu, görüşmeler boyunca Camp Nou'ya transfer olma konusundaki kararlılığını korudu.

Madrid doğumlu orta saha oyuncusu, ailesiyle birlikte El Prat'taki özel uçuş terminaline indi ve transferle ilgili heyecanı hakkında kısa bir açıklama yaptı. Varışında basına konuşan orta saha oyuncusu şöyle dedi: "Geldiğim için çok mutluyum. Bunlar yoğun günlerdi ama her şeyin çözüme kavuşmuş olmasından mutluyum. Barca'da oynamak benim için bir rüya. Birçoğunu milli takımdan zaten tanıdığım takım arkadaşlarımla buluşmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Şimdi çalışma ve elimden gelenin en iyisini verme zamanı."