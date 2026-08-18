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Rodri, 65 milyon sterlinlik transfer için gelir gelmez yeni Barcelona takım arkadaşından forma numarasıyla ilgili muzip bir istekte bulundu
Barcelona, orta sahanın bel kemiği için dev anlaşmayı tamamladı
Barcelona, yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi Manchester City'den dört yıllık sözleşmeyle transfer etmek için dev bir anlaşmaya vardı. Yaklaşık 65 milyon sterlin değerindeki bu anlaşma, Avrupa futbolunun zirvesinde yeniden yer edinmeyi hedefleyen Hansi Flick'in takımı için önemli bir hamle niteliği taşıyor. Real Madrid'in ilgisine rağmen İspanya milli futbolcusu, görüşmeler boyunca Camp Nou'ya transfer olma konusundaki kararlılığını korudu.
Madrid doğumlu orta saha oyuncusu, ailesiyle birlikte El Prat'taki özel uçuş terminaline indi ve transferle ilgili heyecanı hakkında kısa bir açıklama yaptı. Varışında basına konuşan orta saha oyuncusu şöyle dedi: "Geldiğim için çok mutluyum. Bunlar yoğun günlerdi ama her şeyin çözüme kavuşmuş olmasından mutluyum. Barca'da oynamak benim için bir rüya. Birçoğunu milli takımdan zaten tanıdığım takım arkadaşlarımla buluşmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Şimdi çalışma ve elimden gelenin en iyisini verme zamanı."
- Getty Images Sport
Görüşmeler sırasında forma numarası değişikliği talep edildi
Henüz resmi tanıtımı yapılmadan önce bile orta saha oyuncusu, yeni takım arkadaşlarıyla lojistik detayları konuşmaya başladı. Fabrizio Romano'ya göre Rodri, Etihad Stadyumu'nda başarıyla giydiği simge 16 numaralı formayı istemek için Fermin Lopez'le iletişime geçti. Bu arada Fermin'in, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e ayrılmasının ardından kısa süre önce boşalan 7 numaraya geçmesi bekleniyor. Bu numara ayrıca son sezonlarda Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann tarafından da kötü bir şöhretle giyildi. Bu değişiklik, 2026-27 sezonunda Flick'in orta sahasının merkezini oluşturması beklenen yeni süperstarın kendisini hemen evinde hissetmesini sağlıyor.
9 numaralı forma için gelecek planları
Rodri forma numarasını belirlemiş olsa da, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından boşta kalan ikonik 9 numaralı forma hakkında spekülasyonlar sürüyor. SPORT'un haberine göre Barcelona, bu formayı bilerek Julian Alvarez için ayırıyor. Manchester City'de Rodri ile birlikte parlayan Arjantinli forvet, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yıllar boyunca üstünlük kurabilecek bir hücum hattı inşa etmeyi hedefleyen Katalan devinin uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor. Diğer yeni transferler ise farklı numaralar için şimdiden tercihini yaptı; Karim Adeyemi'nin 14 numarayı istediği bildirildi.
- AFP
Manchester City, Rodri'nin yerine geçecek oyuncuyu arıyor
Rodri kalibresinde bir oyuncunun ayrılığı, Enzo Maresca'nın orta sahasında kocaman bir boşluk bırakıyor ve Etihad ekibi şimdiden bir alternatif üzerinde çalışıyor. Maresca, Chelsea'den Enzo Fernandez'i birinci hedef olarak belirledi ancak Londra kulübü dudak uçuklatan 120 milyon sterlinlik bir bonservis bedelinde diretiyor.
Transfer dönemi son aşamalarına girerken, Fernandez'in devasa fiyat etiketini karşılayıp karşılamama konusunda karar vermesi gereken taraf City yönetimi. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ın da katılmasının ardından Maresca, özellikle Community Shield'da Arsenal'a karşı alınan yıpratıcı 3-0'lık yenilginin ardından daha dinamik bir orta saha kurmak istiyor.
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