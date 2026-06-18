Rodeolara damga vurmaktan kovboy şapkasıyla Oasis şarkıları söylemeye kadar – İngiltere’den gelen gezgin taraftarlar Teksas’ı ve Amerikan kültürünü nasıl benimsedi?

DALLAS -- Bir rodeonun manzaraları, sesleri ve kokuları, hemen hemen beklediğiniz gibidir. Güneyli aksanıyla çok “Amerikanca” şeyler söyleyen bir adam, toprağın üzerinde ineklerin ayak sesleri, gürültüyle çalan country müziği. Kovboy şapkaları, ucuz Amerikan birası ve biraz fazla yemek.

Ancak Salı akşamı, tuhaf, kısa ve kafa karıştırıcı birkaç dakika boyunca İngiltere taraftarları burayı kendilerine ait bir yer haline getirdiler. Güney aksanı kesildi ve Neil Diamond çalmaya başladı. İngiltere’nin turnuvalardaki pek çok başarısının (çoğu başarısız olsa da) gayri resmi marşı olan “Sweet Caroline”ın o garip yorumlarından biri çalmaya başladı.





Sonra yine sessizlik çöktü; her şey normale döndü. İngiltere ve Dallas arasında durum hep böyle olmuştur. Burası en klişeleşmiş Amerikan yerlerinden biridir ve İngiltere taraftarları da burayı tam da bu haliyle benimsemiştir. Deplasmana giden İngiltere taraftarları hakkında genellikle olumsuz çağrışımlar vardır. Ancak görünüşte Amerikan olan bu Dünya Kupası, seyahat eden taraftarlara görünüşte Amerikan bir deneyim yaşattı.

“İki buçuk litrelik kocaman bir [Dodge] Ram kamyonet kiraladım. Hayatımda gördüğüm en büyük araç. Şu anda onunla Teksas’ta dolaşıyorum. Bana gerçekten, gerçekten Amerikan gibi geldi,” dedi tanınmış bir İngiltere taraftarı olan Howard Taylor, Teksas’ın Galveston kentindeki bir plaj salonunda kısa bir mola vererek GOAL’a konuştu.









Büyük turnuvalar, seyahat eden taraftarlar için anlaşılması zor bir konudur. Genellikle, nispeten küçük alanlara sıkışıp kalırlar. Başlangıç noktası olarak bir “ana üs” vardır ve geleneksel olarak bir yerden diğerine yolculuklar nispeten kısadır. Ancak Amerika, bambaşka bir durum. İngiltere’nin grup aşamasındaki üç maçı Dallas, Boston ve New York’ta oynanacak. Sadece ilk üç maç için yapılacak yolculukların toplamı yaklaşık 2.000 mil. Sıradan bir futbol taraftarı için bu baş ağrıtıcı bir durum. En sadık taraftarlar içinse bir tatil fırsatı.

“Oldukça uzun bir yolculuk oldu,” diye açıkladı Taylor. “Amerika’ya ilk olarak 21 Mayıs’ta geldim. İngiltere yenilene kadar buradan ayrılmayı düşünmüyorum, bu yüzden final maçından birkaç gün sonra New York’tan kalkacak bir uçağa geçici olarak yer ayırttım.”

Taylor, bu turnuvayı uzun bir tatil yapmak için iyi bir bahane olarak kullandı. Yolculuğu, Mayıs sonunda çocukları ve torunlarıyla birlikte Orlando’ya uçtuğunda başladı. Orada 17 gün kalmayı planlamıştı; ancak sevgili Crystal Palace’ın UEFA Konferans Ligi’ni kazanmasını izlemek için Leipzig’e uçmak üzere kısa bir ara verdi. Bu durum, onun futbol tutkusu konusunda pek bilgisi olmayan Amerikan göçmenlik görevlilerini şaşkına çevirdi.

“Aslında neden 60 saatliğine yabancı bir ülkeye gidip sırt çantamla geri döndüğümü anlayamadılar. Sorgu odasına girdiğimde göçmenlik görevlileri bunu bir türlü kavrayamadı. Neyse ki oradaki adam bir Atlético Madrid taraftarıydı ve futboldan anlıyordu; üstümde de Crystal Palace forması vardı,” dedi Taylor.

Yolculuk devam etti. Sırada Key Largo vardı. Ardından Key West. Sonra Miami, Galveston ve şimdi de Dallas. Elbette bu yolculukta bir kamyonet de var. Teksas’ın başka yerlerinde durarak eyaletin Amerikan tarihini öğrenecek, ardından New York ve Boston’a doğru yola çıkacak.

Toronto, 32'li turda muhtemel bir varış noktası olduğu varsayılırsa, listede bir sonraki durak. Ancak gerekirse Miami'ye uçak bileti almaya da hazır. Diğer tek plan ise finalden sonra eve dönüş uçağı.

“Çılgınca, değil mi?” dedi Taylor gülerek.

Olayları anlatmanın bir yolu da bu olabilir. Ama onun serüveni, şey, biraz çılgınca. İngiltere milli takımının ilk deplasman maçı, Münih'e yaptığı ve Üç Aslanlar'ın Almanya'yı 5-1 mağlup ettiği maçtı. O dönemde boşanma sürecindeydi ve bir şeye ait olma ihtiyacı duyduğu için İngiltere Taraftarları Seyahat Kulübü'ne üye oldu. 2007'den bu yana sadece bir deplasman maçını kaçırdı. Bu, onun altıncı Dünya Kupası. Taylor da kendine bir ün kazandı.

Zoom üzerinden düzenlenen bir “Lockdown Quiz”e katılarak dönemin teknik direktörü Gareth Southgate’e karşı yarıştı (ve kazandı). Euro 2012’de ise Freddie Flintstone kılığına girerek tam kostümle yaklaşık 150 çevik kuvvet polisine doğru koştu.

“Hayatta kalıp bu hikayeyi anlatabildim,” diye belirtti.