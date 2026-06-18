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England fans DallasGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Rodeolara damga vurmaktan kovboy şapkasıyla Oasis şarkıları söylemeye kadar – İngiltere’den gelen gezgin taraftarlar Teksas’ı ve Amerikan kültürünü nasıl benimsedi?

FEATURES
Analysis
İngiltere
Dünya Kupası
H. Kane
İngiltere - Hırvatistan
Hırvatistan
İngiltere - Gana
Gana

İngiltere taraftarları, “Üç Aslanlar”ın Dünya Kupası açılış maçı için Teksas’a geldi. Orada rodeo gösterileri, kamyonetler, kovboy şapkaları, Oasis şarkılarına eşlik etme ve daha önce hiç yaşamadıkları türden bir turnuva deneyimi ile karşılaştılar.

DALLAS -- Bir rodeonun manzaraları, sesleri ve kokuları, hemen hemen beklediğiniz gibidir. Güneyli aksanıyla çok “Amerikanca” şeyler söyleyen bir adam, toprağın üzerinde ineklerin ayak sesleri, gürültüyle çalan country müziği. Kovboy şapkaları, ucuz Amerikan birası ve biraz fazla yemek. 

Ancak Salı akşamı, tuhaf, kısa ve kafa karıştırıcı birkaç dakika boyunca İngiltere taraftarları burayı kendilerine ait bir yer haline getirdiler. Güney aksanı kesildi ve Neil Diamond çalmaya başladı. İngiltere’nin turnuvalardaki pek çok başarısının (çoğu başarısız olsa da) gayri resmi marşı olan “Sweet Caroline”ın o garip yorumlarından biri çalmaya başladı. 


Sonra yine sessizlik çöktü; her şey normale döndü. İngiltere ve Dallas arasında durum hep böyle olmuştur. Burası en klişeleşmiş Amerikan yerlerinden biridir ve İngiltere taraftarları da burayı tam da bu haliyle benimsemiştir. Deplasmana giden İngiltere taraftarları hakkında genellikle olumsuz çağrışımlar vardır. Ancak görünüşte Amerikan olan bu Dünya Kupası, seyahat eden taraftarlara görünüşte Amerikan bir deneyim yaşattı. 

“İki buçuk litrelik kocaman bir [Dodge] Ram kamyonet kiraladım. Hayatımda gördüğüm en büyük araç. Şu anda onunla Teksas’ta dolaşıyorum. Bana gerçekten, gerçekten Amerikan gibi geldi,” dedi tanınmış bir İngiltere taraftarı olan Howard Taylor, Teksas’ın Galveston kentindeki bir plaj salonunda kısa bir mola vererek GOAL’a konuştu. 



Büyük turnuvalar, seyahat eden taraftarlar için anlaşılması zor bir konudur. Genellikle, nispeten küçük alanlara sıkışıp kalırlar. Başlangıç noktası olarak bir “ana üs” vardır ve geleneksel olarak bir yerden diğerine yolculuklar nispeten kısadır. Ancak Amerika, bambaşka bir durum. İngiltere’nin grup aşamasındaki üç maçı Dallas, Boston ve New York’ta oynanacak. Sadece ilk üç maç için yapılacak yolculukların toplamı yaklaşık 2.000 mil. Sıradan bir futbol taraftarı için bu baş ağrıtıcı bir durum. En sadık taraftarlar içinse bir tatil fırsatı.

“Oldukça uzun bir yolculuk oldu,” diye açıkladı Taylor. “Amerika’ya ilk olarak 21 Mayıs’ta geldim. İngiltere yenilene kadar buradan ayrılmayı düşünmüyorum, bu yüzden final maçından birkaç gün sonra New York’tan kalkacak bir uçağa geçici olarak yer ayırttım.” 

Taylor, bu turnuvayı uzun bir tatil yapmak için iyi bir bahane olarak kullandı. Yolculuğu, Mayıs sonunda çocukları ve torunlarıyla birlikte Orlando’ya uçtuğunda başladı. Orada 17 gün kalmayı planlamıştı; ancak sevgili Crystal Palace’ın UEFA Konferans Ligi’ni kazanmasını izlemek için Leipzig’e uçmak üzere kısa bir ara verdi. Bu durum, onun futbol tutkusu konusunda pek bilgisi olmayan Amerikan göçmenlik görevlilerini şaşkına çevirdi.

“Aslında neden 60 saatliğine yabancı bir ülkeye gidip sırt çantamla geri döndüğümü anlayamadılar. Sorgu odasına girdiğimde göçmenlik görevlileri bunu bir türlü kavrayamadı. Neyse ki oradaki adam bir Atlético Madrid taraftarıydı ve futboldan anlıyordu; üstümde de Crystal Palace forması vardı,” dedi Taylor.

Yolculuk devam etti. Sırada Key Largo vardı. Ardından Key West. Sonra Miami, Galveston ve şimdi de Dallas. Elbette bu yolculukta bir kamyonet de var. Teksas’ın başka yerlerinde durarak eyaletin Amerikan tarihini öğrenecek, ardından New York ve Boston’a doğru yola çıkacak. 

Toronto, 32'li turda muhtemel bir varış noktası olduğu varsayılırsa, listede bir sonraki durak. Ancak gerekirse Miami'ye uçak bileti almaya da hazır. Diğer tek plan ise finalden sonra eve dönüş uçağı.

“Çılgınca, değil mi?” dedi Taylor gülerek.

Olayları anlatmanın bir yolu da bu olabilir. Ama onun serüveni, şey, biraz çılgınca. İngiltere milli takımının ilk deplasman maçı, Münih'e yaptığı ve Üç Aslanlar'ın Almanya'yı 5-1 mağlup ettiği maçtı. O dönemde boşanma sürecindeydi ve bir şeye ait olma ihtiyacı duyduğu için İngiltere Taraftarları Seyahat Kulübü'ne üye oldu. 2007'den bu yana sadece bir deplasman maçını kaçırdı. Bu, onun altıncı Dünya Kupası. Taylor da kendine bir ün kazandı. 

Zoom üzerinden düzenlenen bir “Lockdown Quiz”e katılarak dönemin teknik direktörü Gareth Southgate’e karşı yarıştı (ve kazandı). Euro 2012’de ise Freddie Flintstone kılığına girerek tam kostümle yaklaşık 150 çevik kuvvet polisine doğru koştu.

“Hayatta kalıp bu hikayeyi anlatabildim,” diye belirtti. 

  • Tanya and JoshTanya Sweeney

    Teksas usulü bir karşılama

    Ancak bu yolculukta yalnız değil. Tanya Sweeney’in İngiltere yolculuğu, oğluyla bağ kurmanın bir yolu olarak başladı. 11 yıl önce, şu anda 18 yaşında olan oğlunu tek başına yetiştirmeye başladı. O zamanlar Birleşik Krallık dışında yaşıyorlardı, ancak Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası biletlerini almayı başardılar (ve bu konuda büyük bir harcama yaptılar). Seyahatleri sırasında, daha uygun fiyatlı biletler bulabileceği fikri aklına geldi. 

    “Bu, temelde oğlum Josh ile birlikte yaptığımız bir hobi haline geldi,” dedi. “Onu paintball oynamaya ya da bunun gibi şeylere götürecek değilim. Daha kötüsünü düşünemem.” 

    Böylece oğluyla birlikte bir nevi dünya turu başladı. Sweeney, Avrupa’nın en ücra köşelerine gitti. Euro 2024 için Almanya’ya gitti. Ve şimdi, bu yaz, Amerika’da olacak. Şu ana kadar verimli bir gezi oldu. Onun için de durum aynı. Bu geziler futbolla ilgili, ama aynı zamanda tatil de. 

    Seyahat programı oldukça yoğun: Dallas’ta rodeo, New England’daki Martha’s Vineyard ve New York’taki Radio City’de 80’ler grubu The Human League konseri. Daha önce de Amerika’da vakit geçirmişti, ama bu yerle ilgili hâlâ bir efsane var – ve tatil için de gayet iyi bir bahane.  

    “Dallas benim için yeni bir şehir. Boston da öyle. Boston’a hiç gitmedim. Bunun için heyecanlıyım, ama aslında [hangi şehir] olduğu fark etmezdi. Bu geziyi sabırsızlıkla bekliyordum,” diye ekledi Sweeney.

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Amerika’nın karmaşık arka planı

    Ancak 2026’da Amerika’ya seyahat etmenin kuşkusuz bazı karmaşık gerçekleri var. Dünya Kupaları, her zaman ev sahibi ülkenin hem iyi hem de kötü yanlarını ön plana çıkarmıştır. Günümüzde Amerika’ya yönelik küresel algı, itiraf etmek gerekirse, karışık bir haldedir. Bazıları, bu turnuvayı zedeleyen sosyopolitik sorunların son derece farkındadır. 

    “Oldukça dikkatli davranmalı ve kimseyi rahatsız etmemeye çalışmalısınız; biliyorsunuz, ben çok dikkatliyim. Buraya geldiğimden beri hiçbir şey paylaşmadım,” diye ekledi Taylor.

    Diğerleri ise bu konuda o kadar endişeli değil.

    “Siyasi duruma çok fazla atıfta bulunuluyor. İnsanlar ‘Orada düzenlendiğine inanamıyorum’ ve ‘Neden ABD’ye gitmek istersin ki?’, ‘ICE’ye dikkat et’ diyorlar. Ama ben ABD’ye epey seyahat ettim ve dürüst olmak gerekirse, bu benim aklıma gelen bir şey değil,” dedi Sweeney.

    Aslında, bu durum bazıları için hiç de olağandışı değil.

    “Oldukça merkezi konumdaki otelleri tercih ediyorum, bu yüzden şehir merkezinde kalmak için daha fazla para ödüyorum ve yürürken nereye bastığıma çok dikkat ediyorum ya da ne olursa olsun, Uber ile seyahat ediyorum. Ama bunu burada da yapıyorum,” diye ekledi Sweeney.

  • BBQ signTom Hindle

    İngiltere’yi takip etmenin maliyeti

    Elbette, para faktörü de var. Taylor, İngiltere Seyahat Eden Taraftarlar Grubu’na girmeyi başararak iyi bir iş çıkardı. FIFA’dan öncelikli biletler aldılar. İngiltere finale çıkarsa, Taylor toplamda 600 doların biraz altında bir ödeme yapmış olacak (Üç Aslanlar’ın çıkamadığı her maç için de para iadesi alacak). 

    Sweeney ise masraflarını tam olarak karşıladı. Biletler, konaklama ve seyahat masrafları dahil olmak üzere 30.000 doların biraz altında bir harcama yaptı (ayrıca business class ile uçtuğunu da hemen belirtti). Yiyecek ve içecek için 5.000 sterlin daha gerekeceğini tahmin ediyor. 

    “Çılgınca davranmayacağım. Dışarıda yemek yemek istediğimde dışarıda yemek yiyeceğim. Sağlığıma çok dikkat ediyorum. Fitness eğitmeniyim ve kilomu düşük tutmayı seviyorum, bu yüzden zayıf kalmak istediğim için beş hafta boyunca sürekli hamburger yiyerek çılgınca davranmayacağım,” dedi Sweeney. 

    Ancak Teksas’ta tam olarak nerede sağlıklı yemekler bulabileceği sorusu hâlâ cevap bekliyor.

    “Ara sıra 7-Eleven’dan bir salata alabilirim,” dedi. 

  • England fans 2Getty

    Oasis, kovboy şapkaları ve 4-2'lik galibiyet

    Sweeney, Taylor ve binlerce kişi daha bu hafta Teksas’a geldi.

    Maçın başlamasına kırk sekiz saat kala, Arlington ürkütücü bir sessizliğe bürünmüştü. İki barbekü lokantası, birkaç spor barı, bir kahve dükkanı ve belediye binasından oluşan ana cadde, nispeten sessizdi. Rüzgarda birkaç farklı aksanın yankıları duyuluyordu. Hepsi bu kadardı. Dallas Stadyumu’nun, pek çok Amerikan stadyumu gibi şehir merkezinden çok uzakta olması da durumu pek kolaylaştırmıyordu. Burası, aslında devasa bir Teksas şehrinin genişleyen yerleşim alanının bir parçası. 

    Ancak ertesi gün, sohbetler canlandı. Üzerinde günümüzün yıldızlarının ve geçmişin efsanelerinin isimleri yazılı İngiltere formaları ortaya çıkmaya başladı: Kane, Beckham, Bellingham ve Gerrard. Sesler yükseldi, kalabalık arttı. Birçok kişinin kafasına komik bir şekilde takılmış, İngiltere bayrağıyla süslenmiş taklit kovboy şapkaları oldukça popülerdi. 

    “Kızım bunu bana getirdi,” dedi stadyumun dışında, elinde hafif bira olan bir taraftar. 

    Buranın atmosferi genel olarak neşeliydi. Bir önceki gece Dallas’taki bir pub’dan İngiltere taraftarlarının kovulduğuna dair haberler vardı. Ancak bunlar azınlıkta görünüyordu. Burası, şapkalar ve hafif bira, kamyonetlerden yüksek sesle çalan Oasis şarkılarıyla dostane bir kültür çatışmasının yaşandığı bir yerdi. Ve nihayetinde asıl mesele de buydu. Oyuncular sahaya çıkarken, eskiden Michael Jordan’ın Chicago Bulls’una eşlik eden müzik hoparlörlerden gürledi. Herkes ayağa kalktı. Bu durum hiç de yersiz gelmedi. 

    Saha içindeki gelişmeler de İngiltere taraftarlarına bolca tezahürat yapma fırsatı verdi. İngiltere ilk yarıda kötü bir performans sergiledi ve devre bitiminde bir gol yedi; böylece devreye 2-2'lik bir skorla girdi. İkinci yarıda ise vites yükselttiler. Jude Bellingham gol attı, Marcus Rashford da öyle. Maçın sonunda İngiltere 4-2 kazandı ve bu galibiyet son derece hak edilmiş gibi hissettirdi. 

    Maçın bitiminden sonra İngiltere oyuncuları sahada durup, deplasmana gelen taraftarları selamladılar. Oasis şarkıları söylüyorlardı. Birçoğunun da kovboy şapkası vardı. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu takımı izleyecekler. Ama aynı zamanda rodeolara ve konserlere gidecek, kamyon sürecek ve uçaklarda uzun saatler geçirecekler. Bu, zorluklarla ve pek çok soru işaretiyle dolu, benzersiz bir turnuva.

    Ancak Amerika’nın hâlâ bir çekiciliği var ve en azından ilk işaretler, İngiltere taraftarlarının bir Amerikan Dünya Kupası’nı kucaklayabileceğini gösteriyor.

    “İngiltere’ye seyahat eden herhangi bir taraftarla konuşun, size futbolun bu seyahatin çok küçük bir parçası olduğunu söyleyeceklerdir. Asıl önemli olan, etrafında yaşanan diğer her şeydir,” dedi Sweeney. 


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