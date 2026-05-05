Robinho Jr., Santos antrenmanındaki kavganın ardından Neymar'dan kamuoyuna açık bir özür talep ediyor
Nesiller arası çatışma
Olay, Cumartesi günü Palmeiras ile 1-1 berabere biten Serie A maçında forma giymeyen oyuncular için düzenlenen antrenman sırasında meydana geldi. Neymar'ın, 18 yaşındaki oyuncunun kendisini geçmesi üzerine sert tepki gösterdiği ve bunun üzerine tecrübeli forvetin öfkeyle takım arkadaşını yere düşürdüğü bildirildi. İkili arasında çıkan hararetli tartışma üzerine takım arkadaşları müdahale etmek zorunda kaldı; bu olayın ardından kulüp yönetimine resmi bir bildirim gönderildi.
Resmiyet talebi
Neymar takım arkadaşına ve annesine özel olarak ulaştıysa da, Robinho Jr’ın çevresi özel bir jestin yetersiz olduğunu savunuyor. ESPN Brasil’in haberine göre, taraflar resmi bir kamuoyu özrü talep etmiş ve kulübün bu olayla ilgili sert ve resmi bir tavır almasını istiyor. Santos yönetiminin bu talep karşısında hazırlıksız yakalandığı bildiriliyor; zira her iki oyuncu da Pazartesi sabahı yapılan antrenman sırasında görünüşte dostane bir sohbet paylaşmıştı.
Hukuki ve sözleşmeye ilişkin sonuçlar
Resmi bildirim, Robinho Jr.'ın geleceğine dair spekülasyonları alevlendirdi; ESPN kaynakları, bu hamlenin yasal yollardan sözleşmenin feshedilmesini sağlamaya yönelik bir girişim olabileceğini öne sürüyor. Temsilcileri bunu şiddetle reddetse de, tartışılan bir diğer olasılık ise genç forvetin daha fazla süre alabilmesi için kiralanması. Öte yandan Neymar, genç oyuncunun çevresinden gelen baskıya rağmen bu konu hakkında kamuoyuna açıklama yapma niyetinde değil.
Sudamericana maçı yaklaşıyor
Santos, bu Salı günü CONMEBOL Sudamericana'da Deportivo Recoleta ile karşılaşmaya hazırlanırken, dikkatini bir an önce kıtasal turnuvalara yöneltmek zorunda. Teknik direktör Cuca, bu çok ses getiren anlaşmazlığın ardından ortaya çıkan dış baskılar ve iç bölünme ihtimali karşısında takımın uyumunu korumak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Red Bull Bragantino ve Coritiba ile oynanacak maçlar da dahil olmak üzere önlerinde yoğun bir fikstür bulunan kulüp, sezonun rayından çıkmasını önlemek için bu durumu çözüme kavuşturmak zorunda.