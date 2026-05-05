Robinho Jr., Santos antrenmanındaki kavganın ardından Neymar'dan kamuoyuna açık bir özür talep ediyor

Neymar takım arkadaşına ve annesine özel olarak ulaştıysa da, Robinho Jr’ın çevresi özel bir jestin yetersiz olduğunu savunuyor. ESPN Brasil’in haberine göre, taraflar resmi bir kamuoyu özrü talep etmiş ve kulübün bu olayla ilgili sert ve resmi bir tavır almasını istiyor. Santos yönetiminin bu talep karşısında hazırlıksız yakalandığı bildiriliyor; zira her iki oyuncu da Pazartesi sabahı yapılan antrenman sırasında görünüşte dostane bir sohbet paylaşmıştı.