Artan düşmanca tavırlara rağmen Van Persie, tribünlerden gelen yüksek sesli hoşnutsuzluktan hiç etkilenmediğini vurguladı. Eski Manchester United forveti, daha önce gerçek taraftarların kulüplerine iyi günde kötü günde destek olması gerektiğini hatırlatarak kararlarını savunmuştu. Ancak Volendam ile oynanan maçın berabere sonuçlanmasının ardından Van Persie, dikkatini hakem yönetimine ve forvet Ayase Ueda’ya yeterince koruma sağlanmadığına yöneltti.

O şöyle dedi: "Bugün [hakem Allard Lindhout'un] gerçekten bizim tarafımızda olduğunu hissetmedim, öyle söyleyeyim. VAR'dan bahsedildiğinde, 'Bugün oradaydılar, değil mi? Gerçekten mi? Oh, tamam. Orada olduklarını bilmek güzel.' Bence bu özellikle Ayase Ueda'ya karşı haksızlık; ona çok sert oynanıyor. Ayase çok dürüst bir oyuncu; öylece yere düşmez. Gerçekten hiçbir şey alamıyor, hiçbir şey. Penaltı yok, serbest vuruş yok. Hiçbir şey, asla. Gerçekten inanılmaz. Bence bu konuda biraz daha korunmayı hak ediyor."