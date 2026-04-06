AFP
Robin van Persie ve Feyenoord'un başarısız oyuncuları, 0-0'lık hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından kendi taraftarlarının sert tezahüratlarına maruz kalırken, Raheem Sterling yine etkili olamadı
Rotterdam'ın devleri berabere kaldı
Maçın bitiminde atmosfer zehirli bir hal aldı; deplasman taraftarları, ligin 14. sıradaki takıma karşı sergilenen sönük performansın ardından oyuncuları ve yönetimi acımasız "yazıklar olsun" tezahüratlarıyla hedef aldı. Eski Manchester City ve Chelsea yıldızı Sterling, bir kez daha maça etki etmekte zorlandı ve oyundan geç bir aşamada oyundan alındı. Feyenoord formasıyla ilk golünü atma bekleyişi, serbest oyuncu olarak takıma katıldığından bu yana altı maça uzadı. Bu sonuç, tribünler ile teknik ekip arasındaki kopukluğun giderek arttığını ortaya koyuyor. Taraftarlar, taktiksel kimliğin eksikliği algısı nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor.
- AFP
Van Persie hakemleri hedef aldı
Artan düşmanca tavırlara rağmen Van Persie, tribünlerden gelen yüksek sesli hoşnutsuzluktan hiç etkilenmediğini vurguladı. Eski Manchester United forveti, daha önce gerçek taraftarların kulüplerine iyi günde kötü günde destek olması gerektiğini hatırlatarak kararlarını savunmuştu. Ancak Volendam ile oynanan maçın berabere sonuçlanmasının ardından Van Persie, dikkatini hakem yönetimine ve forvet Ayase Ueda’ya yeterince koruma sağlanmadığına yöneltti.
O şöyle dedi: "Bugün [hakem Allard Lindhout'un] gerçekten bizim tarafımızda olduğunu hissetmedim, öyle söyleyeyim. VAR'dan bahsedildiğinde, 'Bugün oradaydılar, değil mi? Gerçekten mi? Oh, tamam. Orada olduklarını bilmek güzel.' Bence bu özellikle Ayase Ueda'ya karşı haksızlık; ona çok sert oynanıyor. Ayase çok dürüst bir oyuncu; öylece yere düşmez. Gerçekten hiçbir şey alamıyor, hiçbir şey. Penaltı yok, serbest vuruş yok. Hiçbir şey, asla. Gerçekten inanılmaz. Bence bu konuda biraz daha korunmayı hak ediyor."
Orta saha oyuncusu taraftarların hayal kırıklığını anlıyor
Luciano Valente, takımın pek de heyecan verici olmayan oyun tarzı göz önüne alındığında taraftarların düşmanca tavrının anlaşılabilir olduğunu kabul etti. Taraftarların tezahüratları ve takımın taktiksel bir çıkış yolu bulmakta yaşadığı zorluklar üzerine düşüncelerini paylaşan Feyenoord orta saha oyuncusu ESPN'e şunları söyledi: "Bunu bir süredir duyuyoruz. İkinci sıradayız, ama oyunumuz pek de iyi değil. Bu tepki mantıklı ve anlaşılır, ancak bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Taraftarların haksız olduğunu söyleyemeyiz. Devam etmeliyiz ve tek bir hedefimiz olmalı: Şampiyonlar Ligi. Elinden gelenin en iyisini yaparsın. Defansif oynayacağımızı düşünmüyorsun; biz de bunu istemiyoruz. Kör bir grup gibi öylece ilerleyemezsin. Bu yeterli değildi."
- AFP
Son beş maçlık maraton
Feyenoord, NEC, Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar ve PEC Zwolle ile oynayacağı kritik beş maçlık son düzlükte Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkını garantilemek zorunda. Van Persie, Mayıs ayında Eredivisie sezonu sona ermeden önce verimsiz kalan hücum hattını canlandırmak ve Sterling’den en iyi verimi almak için yoğun bir baskı altında. Şampiyonluk resmi olarak imkansız hale geldiğinden, artan iç baskı ve taraftarların hoşnutsuzluğu karşısında ikinci sıradaki yerini korumak en önemli öncelik olarak kalıyor.