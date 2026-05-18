Sterling, sezonun son gününde Van Persie tarafından nadir görülen bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinciliği garantilemesi sırasında 70 dakikadan fazla süre aldı. Eski Manchester City ve Arsenal forveti, kanat oyuncusunun performansının inişli çıkışlı olduğunu kabul etse de, konuşmayı hızla Sterling'in Hollanda medyası ve taraftarlarından gördüğü muameleye yönlendirdi.

Maçın ardından gazetecilere konuşan Van Persie, "Bazen şanssızdı. Ancak birçok kez iyi pozisyonlara girdi. Örneğin ikinci yarıda iç sahaya doğru iyi bir koşu yaptı. Şahsen, onun etrafındaki alaycı tavırlara tahammül edemiyorum. Bence saygı daha uygun olur. Her halükarda alaycılığı sevmiyorum. Onun etrafındaki tüm atmosferi hiç sevmiyorum." dedi.