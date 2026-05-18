Van Persie - Sterling
Robin van Persie, Raheem Sterling'in "sinik tavrını" sert bir dille eleştirdi; Feyenoord teknik direktörü ise eski Manchester City ve Chelsea kanat oyuncusunun daha fazla "saygı" hak ettiğini vurguladı

Robin van Persie, Raheem Sterling'i ateşli bir şekilde savundu ve eski İngiltere milli oyuncusunun Eredivisie'de geçirdiği süre boyunca maruz kaldığı "alaycı tavırlara" sert tepki gösterdi. Feyenoord teknik direktörü, takımının PEC Zwolle'yi mağlup etmesinin ardından saldırıya geçti ve tecrübeli kanat oyuncusunun kariyerindeki başarıları nedeniyle çok daha fazla saygıyı hak ettiğini savundu.

    Sterling, sezonun son gününde Van Persie tarafından nadir görülen bir şekilde ilk 11'de sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinciliği garantilemesi sırasında 70 dakikadan fazla süre aldı. Eski Manchester City ve Arsenal forveti, kanat oyuncusunun performansının inişli çıkışlı olduğunu kabul etse de, konuşmayı hızla Sterling'in Hollanda medyası ve taraftarlarından gördüğü muameleye yönlendirdi.

    Maçın ardından gazetecilere konuşan Van Persie, "Bazen şanssızdı. Ancak birçok kez iyi pozisyonlara girdi. Örneğin ikinci yarıda iç sahaya doğru iyi bir koşu yaptı. Şahsen, onun etrafındaki alaycı tavırlara tahammül edemiyorum. Bence saygı daha uygun olur. Her halükarda alaycılığı sevmiyorum. Onun etrafındaki tüm atmosferi hiç sevmiyorum." dedi.

    Sterling'in kariyerine saygı gösterilmesini talep etmek

    Eski Arsenal ve Manchester United forveti, Sterling’in birçok Premier Lig şampiyonluğu ve İngiltere milli takımında 100’e yakın maça çıkmış olmasını da içeren zengin özgeçmişinin, onu sürekli eleştirilerden daha fazla koruma altına alması gerektiğini düşünüyor. Van Persie, Hollanda’daki futbol kültürünün, on yılı aşkın bir süredir en üst düzeyde performans gösteren bir oyuncunun kalitesini çok çabuk göz ardı ettiğini öne sürdü.

    Feyenoord teknik direktörü, Sterling'in Hollanda birinci ligine uyum sağlamakta yaşadığı geçici zorluklardan ziyade, geçmişteki başarılarının odak noktası olması gerektiği konusunda ısrarcıydı. "Herkes bu konuda kendi yerini bilmeli. Ve bence Hollanda'da bu konuda bazen biraz aşırıya kaçıyoruz," diye ekledi Van Persie.

    Sterling, büyük bir şöhretle Rotterdam'a geldi ve Van Persie, bu forvetin Liverpool, Manchester City ve Chelsea'de Premier Lig'de geçirdiği süre boyunca tam olarak neler başardığını kamuoyuna hatırlatmaya istekliydi. Feyenoord teknik direktörü için, mevcut formundaki düşüş ne olursa olsun istatistikler her şeyi anlatıyor. O, Eredivisie için bir yıldız transferi olarak görülmesi gereken bir oyuncuya karşı yerel ortamın düşmanca davrandığını düşünüyor.

    Van Persie, "İngiltere'de 200 gol attı ve 82 uluslararası maçta oynadı" dedi. "Ve bu, onun iyi oynadığını düşünseniz de düşünmeseniz de geçerli. Ancak bir futbol ülkesi olarak bu konuyu ele alış şeklimizin gerçekten çok kötü olduğunu düşünüyorum."

    Özel görüşmeler planlanıyor

    Sterling, Zwolle galibiyetinin ardından basınla konuşmayı reddedirken, Van Persie sezon sonu takım toplantısı sırasında oyuncuya kişisel destek sunmayı planladığını açıkladı. Van Persie, Rotterdam’daki sezonunu gölgeleyen dış seslere rağmen kanat oyuncusunun kendini değerli hissetmesini sağlamaya açıkça önem veriyor. Feyenoord teknik direktörü, “Bu konuyu bu akşam onunla konuşacağım,” diye ekledi. "Bu akşam takımla akşam yemeği yiyeceğiz. O zaman onunla biraz vakit geçireceğim."