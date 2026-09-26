AFP
Çeviri:
Robertson, Arne Slot ve veriye dayalı yaklaşımının Liverpool'da Jurgen Klopp'un planını nasıl tamamen değiştirdiğini açıkladı
Taktik toplantılar ve iPad analizleri
Overlap'ta konuşan Robertson, Klopp ve Slot'un farklı yaklaşımlarına dair dikkat çekici bir içgörü sundu. Andy, Slot'un Klopp'a kıyasla veri ve analitiğe çok daha fazla dayandığını vurguladı. Robertson, "Arne tamamen istatistiklerin içindeydi, o buydu" dedi.
"Kendi adamını getirdi, Ruben [Peeters], elinde sürekli iPad vardı. Hatta antrenmanda bile belki çok fazla sprint atmışsanız ya da her neyse, Ruben 'belki birinin çıkması gerekiyor' derdi. Yüklenme ve bunun gibi şeyler konusunda çok daha fazla bilgi sahibiydiler. Kesinlikle böyleydi."
- Getty Images Sport
Plana bağlılıktan uzaklaşmak
Robertson, Slot'un AXA Training Centre'da her gün toplantılar yaptığını açıkladı. Robertson, "Klopp'un çalışma şekli, her gün toplantı yapmamasıydı. Klopp mesela maçtan bir gün önce toplantı yapardı ve bu da yaklaşık 40 dakika sürerdi" dedi.
Slot ise rakip analizi üzerine odaklanan günlük 10 ya da 15 dakikalık seansları tercih etti. Dokuz yıllık görev süresinde her büyük kupayı kazanan ve kulübün Premier League şampiyonluğu için 30 yıllık bekleyişine son veren Klopp döneminde vurgu tamamen kendi sistemleri üzerindeydi. "Klopp ise daha çok, 'Biz kendi oyun planımıza sadık kalırsak bu maçı kazanacağız' derdi" diye ekledi. "Slot bazı şeyleri değiştirirdi ama Klopp döneminde biz çok fazla değişmezdik, mesele sadece bizim en iyi takım olmamız ve karşımıza çıkan her takımı yenebilecek durumda olmamızdı."
Yeni antrenman düzenini savunmak
Slot, ilk sezonunda Premier League şampiyonluğunu kazanarak hemen başarı yakaladı ancak takım ikinci sezonunda çöktü ve bu da sonunda onun ayrılığına yol açtı. Liverpool'un o talihsiz ikinci sezondaki oyun tarzına yönelik yaygın hayal kırıklığına rağmen Robertson, yeni dönemin yoğunluğunu sert bir şekilde savundu. Taraftarlar Klopp'un yüksek tempolu hücum oyununa alışmıştı, ancak Robertson kadronun yeterince sıkı çalışmadığı yönündeki iddiaları reddetti.
"Geçen sezondan beni rahatsız eden şeylerden biri buydu, [insanlar] ‘yeterince sıkı antrenman yapmıyorlar’ diyordu" dedi. "Slot yönetiminde gerçekten çok sıkı çalıştık. Slot'un bazı antrenmanları gerçekten, gerçekten çok zordu. Sanırım mesele şuydu, onlar Jurgen Klopp döneminde bizim tamamen bunun içinde olmamıza o kadar alışmışlardı ki, Slot'un oyunu muhtemelen biraz farklıydı."
- Getty Images
Geleceğe bakış
Robertson artık Tottenham'la yeni bir sayfa açmak için Anfield'dan ayrıldı ve Liverpool'u Andoni Iraola yönetimindeki yeni dönemine bıraktı. Merseyside kulübü, Slot döneminin ardından taktik kimliğini geliştirmeyi sürdürürken, Iraola'nın yeniden yapılanması ve yeni bir kazanan formül bulması gerekecek. Bu sırada Robertson da Kuzey Londra'da liderliğini ve savunmadaki özelliklerini ortaya koymayı hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun