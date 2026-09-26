Overlap'ta konuşan Robertson, Klopp ve Slot'un farklı yaklaşımlarına dair dikkat çekici bir içgörü sundu. Andy, Slot'un Klopp'a kıyasla veri ve analitiğe çok daha fazla dayandığını vurguladı. Robertson, "Arne tamamen istatistiklerin içindeydi, o buydu" dedi.

"Kendi adamını getirdi, Ruben [Peeters], elinde sürekli iPad vardı. Hatta antrenmanda bile belki çok fazla sprint atmışsanız ya da her neyse, Ruben 'belki birinin çıkması gerekiyor' derdi. Yüklenme ve bunun gibi şeyler konusunda çok daha fazla bilgi sahibiydiler. Kesinlikle böyleydi."