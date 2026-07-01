Portekiz, Toronto’da Hırvatistan ile oynayacağı kritik Dünya Kupası son 32 turu maçına hazırlanırken, dikkatler doğal olarak futbol tarihinin en büyük oyuncularından ikisine yöneliyor. Teknik direktörlük kariyerinde Modrić ile beşinci kez karşı karşıya gelecek olan Martinez’in Hırvatistan’a karşı karışık bir sicili var; Portekiz’de görev yaptığı dönemde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken, Belçika’daki görev süresinde ise bir önceki Dünya Kupası’nın grup aşamasında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Önlerinde taktiksel bir mücadele bekliyor olsa da İspanyol teknik adam, hem Hırvat ustanın hem de kendi kaptanı Ronaldo’nun, sıradan eleştirilerin ötesinde bir sporcu seviyesini temsil ettiklerine inanıyor.

Martinez, bu isimlerin dünya sahnesindeki etkisini değerlendirirken, modern futboldaki statüleri konusunda kesin bir tavır sergiledi. “Kamuoyunun ötesinde yer alan oyunculardan bahsediyoruz. Onlar dünya çapında ikonlar. Uzun soluklu kariyerleri onları özel kılıyor. 40 yaşını aşmış Luka Modrić, hâlâ birçok maçta forma giymeye devam ediyor. Kaptanımız Cristiano Ronaldo da aynı durumda,” diye açıkladı İspanyol teknik adam gazetecilere.