AFP
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Roberto Martinez, Portekiz ve Hırvatistan’ın tecrübeli oyuncuları için “yaşın sadece bir rakam” olduğunu vurgularken, Luka Modrić ve Cristiano Ronaldo’nun “kamuoyunun görüşünün ötesinde” olduğunu belirtti
Zamanın kanunlarına meydan okuyan efsaneler
Portekiz, Toronto’da Hırvatistan ile oynayacağı kritik Dünya Kupası son 32 turu maçına hazırlanırken, dikkatler doğal olarak futbol tarihinin en büyük oyuncularından ikisine yöneliyor. Teknik direktörlük kariyerinde Modrić ile beşinci kez karşı karşıya gelecek olan Martinez’in Hırvatistan’a karşı karışık bir sicili var; Portekiz’de görev yaptığı dönemde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken, Belçika’daki görev süresinde ise bir önceki Dünya Kupası’nın grup aşamasında bir galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Önlerinde taktiksel bir mücadele bekliyor olsa da İspanyol teknik adam, hem Hırvat ustanın hem de kendi kaptanı Ronaldo’nun, sıradan eleştirilerin ötesinde bir sporcu seviyesini temsil ettiklerine inanıyor.
Martinez, bu isimlerin dünya sahnesindeki etkisini değerlendirirken, modern futboldaki statüleri konusunda kesin bir tavır sergiledi. “Kamuoyunun ötesinde yer alan oyunculardan bahsediyoruz. Onlar dünya çapında ikonlar. Uzun soluklu kariyerleri onları özel kılıyor. 40 yaşını aşmış Luka Modrić, hâlâ birçok maçta forma giymeye devam ediyor. Kaptanımız Cristiano Ronaldo da aynı durumda,” diye açıkladı İspanyol teknik adam gazetecilere.
- Getty Images Sport
Seçkinler için yaş sadece bir sayıdır
Yaşları ve en üst seviyede ne kadar süre daha rekabet edebilecekleri konusundaki sürekli tartışmalara rağmen, Martinez, soyunma odasındaki varlıklarının paha biçilmez olduğunu düşünüyor. Bu tecrübeli ikili, 2012 ile 2018 yılları arasında Real Madrid'de birlikte oynayarak efsanevi bir geçmişe sahip; bu dönemde bir La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi kupası dahil olmak üzere sayısız başarıya imza attılar. Şimdi, Ronaldo tarihi altıncı Dünya Kupası'nda, Modrić ise beşinci Dünya Kupası'nda yer alırken, bu efsanelerin sağladığı zihinsel dayanıklılık, taktiksel taleplerin son derece yüksek olduğu çekişmeli eleme maçlarında sıklıkla belirleyici faktör oluyor.
Martinez, ikilinin etkisini övmeye devam ederek şöyle konuştu: “Yaş sadece bir rakamdır. Önemli olan, yaptıkları ve soyunma odasında örnek olarak sahip oldukları değerdir. Modrić, milyonlarca sporcu ve yeni nesil futbolcular için bir örnektir.” Her iki oyuncu da, Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvada kendi ülkelerinin ilerleme umutlarının merkezinde yer almaya devam ediyor.
Toronto’da doğa koşullarıyla mücadele
Kanada’da yüksek sıcaklıkların beklendiği bu maç, her iki takımın oyuncuları için de fiziksel bir zorluk teşkil ediyor. Ancak Martinez, havanın takımına rekabet avantajı sağlayacağı yönündeki görüşü önemsiz göstererek, takımının Palm Beach’te kaldıkları süre boyunca benzer koşullarda antrenman yaptığını belirtti.
Sıcaklık konusunda sorulan bir soruya yanıt veren Martinez, “Dünya Kupası’nda avantaj diye bir şey yoktur” dedi. “Hazırlık sürecimizde Palm Beach’te yüksek nem oranında antrenman yaptık; burada da hava çok sıcak olacak, ancak nem oranı daha düşük olacak. Dünya Kupası zorlu bir turnuva ve takımımız her şeye hazır. 1 Temmuz’da her şeye hazır olmalıyız. Hırvatistan’ı çok iyi tanıyoruz, onlar da bizim güçlü yanlarımızı biliyor; Dünya Kupası’nda oynanacak bir eleme maçı olması nedeniyle bu, çekişmeli bir maç olacak."
- Getty Images Sport
Topun kontrolü için taktiksel mücadele
Tecrübeli kaptanların bireysel yeteneklerinin ötesinde, maçın teknik açıdan bir yıpratma savaşı olması bekleniyor. Bu karşılaşma aynı zamanda büyük bir tarihsel öneme sahip; Hırvatistan, 2018’de finale yükselip 2022’de üçüncülük elde ettikten sonra Dünya Kupası zaferlerine alışmış durumda. Öte yandan Portekiz, muhtemelen Ronaldo’nun son Dünya Kupası katılımı olacak bu turnuvada kesin bir iz bırakmak istiyor ve 1966 ile 2006’da yarı finale yükselerek elde ettiği tarihi en iyi sonuçlarını aşmayı hedefliyor. Her iki takım da teknik becerileriyle ve top hakimiyetiyle oyunun temposunu belirleme arzusuyla tanındığından, orta saha mücadelesi çatışmanın ana sahnesi olacak.
Eski bir taktik analisti olarak deneyimlerinden yararlanan Martinez, kontrol mücadelesini belirleyici faktör olarak tanımladı. "Anahtar nokta, maçı istediğimiz yöne çekmeye çalışmak olacak. Her iki takım da hem hücumda hem de savunmada topu seviyor ve buna ihtiyaç duyuyor. Anahtar nokta, bu yönü kontrol etmek olacak. Uluslar Ligi'nde zaten karşılaştık, yani birbirimizi çok iyi tanıyoruz," diye konuştu.