AFP
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Roberto Martinez, Portekiz kaptanının “haksız eleştirileri” görmezden gelmesini takiben, Özbekistan karşısında sergilediği “inanılmaz” Dünya Kupası performansından dolayı “örnek” Cristiano Ronaldo’yu övdü
"Haksız gürültüyü" susturmak
Portekiz’in ilk maç gününde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı dönemi Ronaldo “karanlık bir hafta” olarak nitelendirmiş ve pek çok taraftar ile yorumcu, 41 yaşındaki oyuncunun Martinez’in kadrosunda kalması gerekip gerekmediğini sorgulamıştı. Ancak Özbekistan’a karşı elde edilen ezici galibiyetin ardından Martinez, Ronaldo ve takımına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
Martinez, “Haksız eleştirilerin olduğu çok zor bir haftaydı” dedi. “Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında uğruna çalıştığımız sonucu alamadık ve bu durum, ortaya çıkan eleştiriler nedeniyle zor bir ortam yarattı. Haksız eleştiriler, ‘yalan haberler’ ve kötü niyetli yorumlar vardı. Böyle bir sonucun ardından mazeret uydurmak ve göz yummak kolaydır, ancak oyuncularımız odaklandı ve inanılmaz bir tutum sergiledi.”
- AFP
Eleştirilere rağmen ‘örnek’ bir kaptan
Milli takım teknik direktörü, atılan iki golün yanı sıra Ronaldo’nun tutumunun takımın birliğini korumada hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Martínez şöyle konuştu: “Öfkemizi gösterdik, çok sinirlendik, ancak sonuç olarak bir takım olarak büyüdük, Dünya Kupası maçları sırasında duygularımızı yönetme konusunda büyük gelişme kaydettik ve 90 dakika boyunca kendimiz olmaya devam edebildik. Cristiano örnek bir kaptandı; kontrol edebileceği şeylere odaklandı ve tecrübesini de iyi kullandı. Bugün önemli olan sadece attığı iki gol değildi; yarattığı fırsatların sayısı, aldığı pozisyonlar, takım arkadaşları için alan açması ve hücum düzeninde bir referans noktası olmak için sergilediği inanılmaz disiplin de önemliydi."
Küresel bir simgenin etkisi
Lionel Messi ile yapılan bitmek bilmeyen karşılaştırmalara rağmen Martinez, Ronaldo’nun dünya sahnesinde bu özel Portekiz takımına kattıklarına odaklanmayı tercih etti.
"Onlar futbolu değiştiren ve geliştiren oyuncular; sürekli gelişmeye devam edebilmeleri için aralarındaki rekabete ihtiyaçları vardı," diye belirtti teknik direktör. "Kaptanımıza gelince, bir yandan altıncı Dünya Kupası'na katılan bir ikon olması bir yana, bir yandan da milli takımın kaptanı olması var. O, milli takımda oynamanın ne anlama geldiğinin bir örneğidir. Onun adına çok mutluyum, bunu hak ediyor, ancak şimdiden iyileştiğini ve bir sonraki maça hazırlandığını biliyorum. İşte onu benzersiz kılan da bu sadeliğidir."
- AFP
Süperstarın fiziksel bakımı
Martínez, analizini, Portekiz’in bu hafta sonu Kolombiya ile oynayacağı son grup maçı öncesinde, kaptanın performansını en üst seviyede tutmak amacıyla Ronaldo’nun sahada kalma süresinin dikkatle değerlendirilmeye devam edeceğini garanti ederek sonlandırdı.
"O, kulübünde her pozisyonda oynayan bir oyuncu. Çok fazla dakika aldığı bir sezon oldu, ancak formda ve biz de her maçı, her antrenmanı ayrı ayrı değerlendirerek durumu yönetiyoruz," diye belirtti Martínez. "Bugün sahadaki pozisyonu Özbekistan için bir sorun oluşturdu, savunma hattı pozisyon değiştirdi... Bu gerçek bir sorundu ve böyle bir durum olduğunda onu sahaya sürmemiz gerekiyor."