Roberto Martinez, Portekiz kaptanının “haksız eleştirileri” görmezden gelmesini takiben, Özbekistan karşısında sergilediği “inanılmaz” Dünya Kupası performansından dolayı “örnek” Cristiano Ronaldo’yu övdü

Portekiz’in ilk maç gününde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı dönemi Ronaldo “karanlık bir hafta” olarak nitelendirmiş ve pek çok taraftar ile yorumcu, 41 yaşındaki oyuncunun Martinez’in kadrosunda kalması gerekip gerekmediğini sorgulamıştı. Ancak Özbekistan’a karşı elde edilen ezici galibiyetin ardından Martinez, Ronaldo ve takımına yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Martinez, “Haksız eleştirilerin olduğu çok zor bir haftaydı” dedi. “Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında uğruna çalıştığımız sonucu alamadık ve bu durum, ortaya çıkan eleştiriler nedeniyle zor bir ortam yarattı. Haksız eleştiriler, ‘yalan haberler’ ve kötü niyetli yorumlar vardı. Böyle bir sonucun ardından mazeret uydurmak ve göz yummak kolaydır, ancak oyuncularımız odaklandı ve inanılmaz bir tutum sergiledi.”