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Roberto Martinez, Portekiz’in dramatik galibiyetinde Diogo Jota’nın varlığına dair ‘pek çok işaret’ gördü; teknik direktör, Hırvatistan maçının skorunda merhum yıldızın forma numarasına dikkat çekti
Ramos, tarihi golüyle galibiyeti garantiledi
Portekiz, kaotik geçen 32'li tur karşılaşmasında Hırvatistan'a karşı nefes kesen bir 2-1'lik geri dönüş galibiyeti elde ederek son 16'ya yükseldi. Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda kritik bir penaltıyı gole çevirdi; ardından oyuna sonradan giren Gonçalo Ramos, 93:09'da dramatik bir kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı ve bu gol, ülkenin Dünya Kupası tarihindeki en geç atılan galibiyet golü olarak kayıtlara geçti. Selecao, uzatma dakikalarının sonlarında Josko Gvardiol'un attığı geç beraberlik golünün tartışmalı bir şekilde ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmasıyla büyük bir tehlikeyi atlattı.
- Getty Images Sport
Martinez sembolik işaretleri gözlemliyor
Duygusal bir şekilde sona eren maçın ardından basın mensuplarına konuşan Martinez, ikinci yarının başında gol yedikten sonra oyuncularının sergilediği muazzam taktik disiplini ve zihinsel dayanıklılığı övdü. İspanyol teknik direktör, bu tarihi zaferi Jota'nın anısına adadı ve maçın nihai skorunun, merhum Liverpool forvetinin eski milli takım forma numarasını ne kadar güzel yansıttığını vurguladı. Maç, Jota'nın vefatının yıldönümünün arifesinde oynandı ve Portekizli oyuncular, sonucu kutlarken üzerinde 21 numarası yazılı bir formanın etrafında toplandılar.
Martinez şunları söyledi: “Dünya Kupaları böyledir, artık sadece grup aşaması maçları değildir. İlk yarı muhteşemdi. Yoğunluk, son üçte bir alana girişler... Topu kullanma konusunda büyük yeteneği olan Hırvatistan gibi bir takıma karşı her zaman tehlike vardır. Gol yedikten sonra da güçlü bir şekilde inanmaya devam etmek, yedek kulübesindeki oyuncuları kullanmak. Maçları kazanmaya yardımcı olan zihniyet budur.
"Dünya Kupalarında artık kusursuz maçlar yok. Disiplin, yetenek sahibi olmak, ama bir de yürekten oynama becerisi. Oyuncularımız Portekiz için, Ricardo Carvalho’nun babası için ve Diogo Jota ile Andre için bu maçın tadını çıkardılar.
"Tipik bir Diogo maçıydı. 2-1, yani 21 numara, Jamor’da en son gol attığı takım olan Hırvatistan’a karşı. Pek çok işaret vardı. Diogo büyük bir güç ve enerji sergiledi. Şimdi çok mutlu ve gururlu."
Kadro derinliği çeşitlilik sağlar
Portekiz’in çeşitlilik arz eden hücum yedek kulübesinin sağladığı taktiksel esneklik, Hırvatistan’ın inatçı savunma yapısını aşmada belirleyici faktör oldu. Martinez, kadrosundaki benzersiz profilleri vurgulayarak, başlıca golcülerinin golcü becerisini övdü ve ilk on birde yer almak için yaşanan yoğun iç rekabetin, takımın kampanyasını ileriye taşımaya devam ettiğini belirtti.
Martinez sözlerini şöyle tamamladı: “Kadromuzda çok farklı profiller var. Dünya Kupası’nda Cristiano gibi penaltı atabilen başka bir oyuncu yok ve Goncalo Ramos gibi ceza sahasına girme gücü ve yeteneğine sahip başka bir forvet de yok. Yardımcı olabilecek daha fazla oyuncumuz vardı.
"Goncalo'nun ilk on birde yer alması mı? İşte istediğimiz de bu. Elimizde birçok oyuncu var; Joao Felix de Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiliyor."
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İberya’nın devleri karşı karşıya geliyor
Portekiz, Pazartesi günü Teksas’ta son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaşırken devasa bir taktiksel görevle karşı karşıya. Martinez’in oyuncuları, Hırvatlar karşısında çılgın bir ikinci yarıda tehlikeli kontra atak fırsatları verdikleri için, savunmadan hücuma geçiş oyunlarını önemli ölçüde iyileştirmek zorundalar. Top hakimiyetini rutin olarak elinde tutan ve golcü bir İspanya takımına karşı Selecao, çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için ölümcül hücum etkinliğine büyük ölçüde güvenecek.
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