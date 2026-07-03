Roberto Martinez, Portekiz’in dramatik galibiyetinde Diogo Jota’nın varlığına dair ‘pek çok işaret’ gördü; teknik direktör, Hırvatistan maçının skorunda merhum yıldızın forma numarasına dikkat çekti

Duygusal bir şekilde sona eren maçın ardından basın mensuplarına konuşan Martinez, ikinci yarının başında gol yedikten sonra oyuncularının sergilediği muazzam taktik disiplini ve zihinsel dayanıklılığı övdü. İspanyol teknik direktör, bu tarihi zaferi Jota'nın anısına adadı ve maçın nihai skorunun, merhum Liverpool forvetinin eski milli takım forma numarasını ne kadar güzel yansıttığını vurguladı. Maç, Jota'nın vefatının yıldönümünün arifesinde oynandı ve Portekizli oyuncular, sonucu kutlarken üzerinde 21 numarası yazılı bir formanın etrafında toplandılar.

Martinez şunları söyledi: “Dünya Kupaları böyledir, artık sadece grup aşaması maçları değildir. İlk yarı muhteşemdi. Yoğunluk, son üçte bir alana girişler... Topu kullanma konusunda büyük yeteneği olan Hırvatistan gibi bir takıma karşı her zaman tehlike vardır. Gol yedikten sonra da güçlü bir şekilde inanmaya devam etmek, yedek kulübesindeki oyuncuları kullanmak. Maçları kazanmaya yardımcı olan zihniyet budur.

"Dünya Kupalarında artık kusursuz maçlar yok. Disiplin, yetenek sahibi olmak, ama bir de yürekten oynama becerisi. Oyuncularımız Portekiz için, Ricardo Carvalho’nun babası için ve Diogo Jota ile Andre için bu maçın tadını çıkardılar.

"Tipik bir Diogo maçıydı. 2-1, yani 21 numara, Jamor’da en son gol attığı takım olan Hırvatistan’a karşı. Pek çok işaret vardı. Diogo büyük bir güç ve enerji sergiledi. Şimdi çok mutlu ve gururlu."