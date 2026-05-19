Roberto Martinez, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa'dan milli takım değiştirme olasılığı konusunda Eli Junior Kroupi ile temasa geçtiğini doğruladı

Bournemouth, bu forvetin 15 milyon avro (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) bedelli kalıcı transferinden bu yana gösterdiği hızlı gelişimden büyük fayda sağladı. Kroupi bu sezon olağanüstü bir formda; Premier Lig’de 31 maçta 12 gol attı ve ulusal kupa müsabakalarında da 2 gol daha kaydetti. Kulüp, oyuncunun değerinin yükseldiğinin farkında ve sportif direktör Tiago Pinto kısa süre önce onu 100 milyon avroya (87 milyon sterlin/116 milyon dolar) bile satmayacaklarını açıkladı. Performansı sadece uluslararası scoutların değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekti ve günümüz dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.