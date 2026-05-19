Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images
Moataz Elgammal

Roberto Martinez, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa'dan milli takım değiştirme olasılığı konusunda Eli Junior Kroupi ile temasa geçtiğini doğruladı

Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımın Bournemouth'un genç yıldızı Eli Junior Kroupi'ye resmi bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Bu sezon Premier Lig'de etkileyici bir performans sergileyen 19 yaşındaki forvet, sonunda Fransa milli takımında kalmayı tercih ederek Portekiz'in bu yüksek profilli uluslararası transferle ilgili umutlarını sona erdirdi.

  • Karmaşık bir uluslararası çekişme

    Portekiz basınına ait A Bola gazetesine konuşan Martinez, yaklaşan turnuva için 27 kişilik geçici kadrosunu açıklarken Kroupi'yi konu eden çok uluslu rekabete değindi. Manşetler, rekor niteliğinde altıncı Dünya Kupası'na hazırlanan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'ya ayrılmış olsa da, Bournemouth'un forvet oyuncusuna yönelik ilgi, federasyonun iddialı oyuncu izleme çalışmalarını gözler önüne serdi. Kroupi, babası sayesinde Fildişi Sahili, annesi ve büyükannesi sayesinde ise Portekiz milli takımında oynama hakkına sahipti. Ancak oyuncu, genç yaşlarda Fransa milli takımında sıkça forma giymiş ve çeşitli yaş gruplarında 15 gol atarak Les Bleus'u, onun yetişkin milli takımında forma giymesi için en güçlü aday haline getirmişti.

    Martinez durumu açıklığa kavuşturuyor

    Portekiz milli takım teknik direktörü, teknik ekibinin bu yılın başlarında oyuncunun menajerleriyle aktif olarak temasa geçtiğini doğruladı. Yüksek potansiyelli forvetin transferi konusundaki girişim hakkında doğrudan sorulan soruya Martinez şöyle yanıt verdi: "Evet, ilgimiz vardı, haberlerden bir adım öndeydik. Mart ayındaki antrenman kampından önce temas kurduk - Portekiz milli takımını temsil edebilecek ve temsil etmek isteyen oyuncuları takip etmek önemlidir - Junior Fransa için oynamak istedi ve biz de buna saygı duyduk, bu konuyu kapattık." Oyuncunun kişisel isteği belirleyici oldu ve İberya'ya transferin önünü kapattı.

  • Bournemouth bunun meyvelerini topladı

    Bournemouth, bu forvetin 15 milyon avro (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) bedelli kalıcı transferinden bu yana gösterdiği hızlı gelişimden büyük fayda sağladı. Kroupi bu sezon olağanüstü bir formda; Premier Lig’de 31 maçta 12 gol attı ve ulusal kupa müsabakalarında da 2 gol daha kaydetti. Kulüp, oyuncunun değerinin yükseldiğinin farkında ve sportif direktör Tiago Pinto kısa süre önce onu 100 milyon avroya (87 milyon sterlin/116 milyon dolar) bile satmayacaklarını açıkladı. Performansı sadece uluslararası scoutların değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekti ve günümüz dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.

    Dikkatler turnuvaya yöneliyor

    Transfer kapısının tamamen kapanmasının ardından Martinez ve yıldızlarla dolu kadrosu artık tüm dikkatlerini Dünya Kupası hazırlıklarına verecek. Şili ve Nijerya ile oynanacak iki hazırlık maçının ardından takım, Palm Beach’teki antrenman kampına gidecek. Takımın turnuva serüveni, 17 Haziran’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak maçla başlayacak.

