AFP
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Roberto Martinez, Portekiz’i ‘boşa harcıyor’! Manchester United efsanesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçındaki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından ‘en hayal kırıklığı yaratan’ teknik direktörü sert bir dille eleştirdi
"En hayal kırıklığı yaratan antrenör"
Portekiz’in Houston’daki açılış maçında aldığı beraberliğin yankıları hızlı ve sert oldu; Schmeichel, Martinez’in taktiksel düzenine yönelik eleştirilerin başını çekti. Avrupa’nın en seçkin yetenekleriyle dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen, Selecao, FIFA sıralamasında kendisinden önemli ölçüde geride yer alan DR Kongo takımını aşmakta zorlandı; bu durum, eski Everton teknik direktörünün oyuncularının yaratıcı potansiyelini kısıtladığı yönündeki suçlamalara yol açtı.
Maçın ardından konuşan Schmeichel, İspanyol teknik adamın bugüne kadarki performansına ilişkin eleştirilerinden çekinmedi. "Roberto Martínez, şu ana kadar bu Dünya Kupası'nın en hayal kırıklığı yaratan teknik direktörlerinden biri olmalı. Belçika'nın altın neslini boşa harcadı ve şimdi aynı şey Portekiz'de de yaşanıyor gibi görünüyor," dedi eski Manchester United kalecisi. Bu görüş, teknik direktörün dünya çapındaki kadrodan en iyi verimi alamadığını düşünen pek çok kişi tarafından paylaşılıyor.
- Getty Images Sport
Taktiksel katılık ve yıldız oyuncuların yedek kulübesine gönderilmesi
Schmeichel için en büyük hayal kırıklıklarından biri, takım gol bulmakta zorlanırken etkili forvetlerin yedek kulübesinde tutulmasıydı. 1992 Avrupa Şampiyonası şampiyonu, Rafael Leao ve Joao Felix gibi oyuncuların, inatçı DR Kongo savunmasını aşmak için neden daha etkili bir şekilde kullanılmadığını sorguladı. Schmeichel’in değerlendirmesine göre Martinez, elindeki kadroya uymayan bir sisteme hâlâ bağlı kalıyor.
"Açıkça işe yaramayan bir sistemi sürdürürken, Joao Felix ve Rafael Leao gibi oyuncuları nasıl yedek kulübesinde bırakabilirsiniz? Portekiz, bu kadar öngörülebilir ve temkinli görünmek için çok fazla hücum yeteneğine sahip," diye sordu Schmeichel. Ayrıca takımın dengesinin temelden bozuk olduğunu belirterek şunları ekledi: "Taktikleri çok muhafazakar. Hücumda yaratıcılık eksikliği var, orta saha genellikle kopuk görünüyor ve oyuncu değişiklikleri genellikle maçı değiştirmek için çok geç yapılıyor."
Ronaldo ikilemi
Schmeichel taktiksel yapıya odaklanırken, diğer yorumcular ise Martinez’in 41 yaşındaki kaptan Cristiano Ronaldo’yu yönetme şeklini önemli bir engel olarak öne çıkardı. Hedef alan bir şut bile atamadığı durgun bir performansa rağmen Ronaldo, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu durum, Tony Cascarino gibi isimlerin sert eleştirilerine yol açtı; Cascarino, Martinez’in uluslararası futbolun en üst seviyesinde alınması gereken zor kararları vermek yerine, bazı oyuncuları kayırdığını öne sürdü.
- Getty Images Sport
Selecao için ciddi bir uyarı
Özbekistan ile yapılacak kritik karşılaşma yaklaşırken, Martinez üzerinde bu “altın nesil”i turnuvada ileriye taşıyabileceğini kanıtlama baskısı giderek artıyor. Portekiz’in, kolayca yenmesi beklenen bir rakibe karşı üç puanı alamaması alarm zillerini çaldı; hücum oyununda daha akıcı bir yapı bulamazlarsa erken elenme tehlikesi baş gösteriyor.
Schmeichel, acil düzenlemeler yapılmazsa durumun iç karartıcı olacağına dair bir değerlendirmeyle analizini sonlandırdı. “Portekiz, turnuvanın en güçlü kadrolarından birine sahip, ancak potansiyellerinin çok uzağında oynuyorlar. Durum hızla değişmezse, Portekiz Dünya Kupası’nı kazanmak için bir başka altın fırsatı daha kaçırabilir,” diye uyardı. Martinez, turnuva umutlarını canlı tutmak için artık efsanevi egoları taktiksel gerekliliklerle dengelemenin bir yolunu bulmak zorunda.