Roberto Martinez, Portekiz’i ‘boşa harcıyor’! Manchester United efsanesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçındaki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından ‘en hayal kırıklığı yaratan’ teknik direktörü sert bir dille eleştirdi

Portekiz’in Houston’daki açılış maçında aldığı beraberliğin yankıları hızlı ve sert oldu; Schmeichel, Martinez’in taktiksel düzenine yönelik eleştirilerin başını çekti. Avrupa’nın en seçkin yetenekleriyle dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen, Selecao, FIFA sıralamasında kendisinden önemli ölçüde geride yer alan DR Kongo takımını aşmakta zorlandı; bu durum, eski Everton teknik direktörünün oyuncularının yaratıcı potansiyelini kısıtladığı yönündeki suçlamalara yol açtı.

Maçın ardından konuşan Schmeichel, İspanyol teknik adamın bugüne kadarki performansına ilişkin eleştirilerinden çekinmedi. "Roberto Martínez, şu ana kadar bu Dünya Kupası'nın en hayal kırıklığı yaratan teknik direktörlerinden biri olmalı. Belçika'nın altın neslini boşa harcadı ve şimdi aynı şey Portekiz'de de yaşanıyor gibi görünüyor," dedi eski Manchester United kalecisi. Bu görüş, teknik direktörün dünya çapındaki kadrodan en iyi verimi alamadığını düşünen pek çok kişi tarafından paylaşılıyor.