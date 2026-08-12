De Telegraaf'a göre KNVB'nin teknik direktörü Nigel de Jong, 53 yaşındaki İspanyol teknik adamla Malaga'da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Federasyonun, boş durumdaki milli takım teknik direktörlüğü görevi için öne çıkan birçok yerli adayın yarış dışı kalmasının ardından Koeman'ın yerine layık bir isim bulmak için çaresizce arayışını sürdürmesi nedeniyle bu hamle, geleneksel seçim sürecinden önemli bir sapmayı temsil ediyor.

Martinez'e yönelinmesi, KNVB'nin üst düzey bir Hollandalı teknik direktörle anlaşma girişimlerinde art arda aksilikler yaşamasının ardından geldi. Peter Bosz, Arne Slot ve Erik ten Hag gibi tanınmış isimlerin tamamı, çeşitli profesyonel nedenlerle değerlendirme sürecinden çekildi.