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Roberto Martinez, KNVB'nin beş on yıllık bir geleneği bozmaya hazırlanmasıyla Hollanda'nın teknik direktörü olmak için sürpriz görüşmeler yapıyor
KNVB, tarihi bir hamleyle Martinez'i hedefliyor
De Telegraaf'a göre KNVB'nin teknik direktörü Nigel de Jong, 53 yaşındaki İspanyol teknik adamla Malaga'da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Federasyonun, boş durumdaki milli takım teknik direktörlüğü görevi için öne çıkan birçok yerli adayın yarış dışı kalmasının ardından Koeman'ın yerine layık bir isim bulmak için çaresizce arayışını sürdürmesi nedeniyle bu hamle, geleneksel seçim sürecinden önemli bir sapmayı temsil ediyor.
Martinez'e yönelinmesi, KNVB'nin üst düzey bir Hollandalı teknik direktörle anlaşma girişimlerinde art arda aksilikler yaşamasının ardından geldi. Peter Bosz, Arne Slot ve Erik ten Hag gibi tanınmış isimlerin tamamı, çeşitli profesyonel nedenlerle değerlendirme sürecinden çekildi.
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48 yıllık Hollanda geleneğinin bozulması
Martinez'in göreve getirilmesi halinde, bu durum KNVB'nin neredeyse yarım asırdır süren işe alım politikasında tarihi bir değişime işaret edecek. Hollanda, 1978'de Oranje'yi Dünya Kupası finaline taşıyan Avusturyalı Ernst Happel'in görev döneminden bu yana Hollandalı olmayan bir teknik direktörle çalışmadı. O tarihten bu yana Hollanda sporunun en prestijli teknik direktörlük görevi yalnızca yerli çalıştırıcılar tarafından üstlenildi.
İspanyol köklerine rağmen Martinez, Hollanda futbol teorisinin temelleriyle olan yakın bağları nedeniyle KNVB içindeki bazı isimler tarafından doğal bir uyum olarak görülüyor. Jordi Cruijff'ın yakın bir kişisel dostu olduğu bilinen Martinez, uzun süredir Johan Cruijff'ın öncülük ettiği futbol felsefesinin sıkı bir destekçisi olarak tanımlanıyor.
Arne Slot, milli takımı neden reddettiğini açıkladı
Bu arada Slot, ülkesinin milli takımının başına geçmek için görüşmeler yürütüyordu ancak yarıştan çekildi. Bazı haberlerde Slot'un maaş ve sözleşme süresiyle ilgili olası şartlar nedeniyle bu fırsatı geri çevirdiği öne sürülse de, 47 yaşındaki teknik adam bir açıklama yayımlayarak kararının gerçek nedenini ortaya koydu.
"Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca ve özellikle son birkaç günde, Hollanda milli takımındaki boş pozisyonla ilgili çeşitli haberler çıktı ve bu haberlerde maaş ile sözleşme süresi de dahil olmak üzere uzun süren görüşmelerin ardından süreçten çekildiğim öne sürüldü. Bu spekülasyon doğru değil. Biz o görüşmelerde asla o aşamaya gelmedik. Kariyerimin bu aşamasında kendimi her gün oyuncularımla birlikte antrenman sahasında görmeyi tercih ediyorum. Bu da milli takımda aynı şekilde mümkün değil."
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KNVB, Reiziger dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor
Odak Martinez'e kaymış olsa da KNVB, kendi gençlik yapıları içindeki iç seçenekleri de değerlendirdi. Nigel de Jong ve Clarence Seedorf, profesyonel futboldan sorumlu direktör Marianne van Leeuwen ile birlikte, Amsterdam'daki Okura Hotel'de Michael Reiziger'le bir ön görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, PSV ile AZ arasındaki Johan Cruijff Schaal maçından kısa süre önce yapıldı. Ancak haberler, mevcut Jong Oranje teknik direktörüyle herhangi bir devam görüşmesi yapılmadığını öne sürüyor.
Arayış tartışmalardan da uzak olmadı; özellikle de Louis van Gaal'in sürecin dışında bırakılması dikkat çekti. Taraftarlar Van Gaal'in geri dönmesini isterken, iddialara göre KNVB 75 yaşındaki teknik adamla dördüncü kez göreve gelmesi konusunda temas kurmadı.
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