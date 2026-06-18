Roberto Martinez’in geleceği belli mi oldu? Portekiz milli takım teknik direktörü Al-Nassr ile görüşmelere başlarken, Dünya Kupası’ndan sonra Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelmesi muhtemel

A Bola’nın haberine göre Martinez, Al-Nassr’ın yeni baş antrenörü olmak üzere ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Şu anda 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımını çalıştıran İspanyol teknik adamın, turnuva sona erdiğinde milli takım görevinden ayrılması ve Riyad’da Jorge Jesus’un yerine geçmesi bekleniyor.

Martinez ile Suudi Arabistan'ın dev kulübü arasındaki görüşmelerin, Dünya Kupası başlamadan önce başladığı anlaşılıyor. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) ile olan sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala, eski Everton ve Belçika milli takım teknik direktörü, 2016'dan bu yana ilk kez kulüp teknik direktörlüğüne dönmeyi değerlendiriyor.