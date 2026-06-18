AFP
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Roberto Martinez’in geleceği belli mi oldu? Portekiz milli takım teknik direktörü Al-Nassr ile görüşmelere başlarken, Dünya Kupası’ndan sonra Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelmesi muhtemel
Suudi Arabistan’a geçiş konusunda görüşmeler sürüyor
A Bola’nın haberine göre Martinez, Al-Nassr’ın yeni baş antrenörü olmak üzere ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. Şu anda 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımını çalıştıran İspanyol teknik adamın, turnuva sona erdiğinde milli takım görevinden ayrılması ve Riyad’da Jorge Jesus’un yerine geçmesi bekleniyor.
Martinez ile Suudi Arabistan'ın dev kulübü arasındaki görüşmelerin, Dünya Kupası başlamadan önce başladığı anlaşılıyor. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) ile olan sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala, eski Everton ve Belçika milli takım teknik direktörü, 2016'dan bu yana ilk kez kulüp teknik direktörlüğüne dönmeyi değerlendiriyor.
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Ronaldo ve João Félix ile yeniden bir araya gelmek
Al-Nassr’a transfer olması halinde Martinez, Portekiz milli takımından tanıdık birçok isimle, özellikle de Ronaldo ile yeniden bir araya gelecektir. 41 yaşındaki süperstar, Martinez’in kadro seçimlerinde her zaman önemli bir yer tutmuştur ve kulüp düzeyinde günlük olarak birlikte çalışma olasılığı, devam eden görüşmelerde önemli bir faktördür.
Ayrıca Martinez, Suudi kulübünde Joao Felix ile de bir araya gelecek ve bu da Orta Doğu’daki Portekizli oyuncu grubunu daha da güçlendirecek. Portekiz’in Dünya Kupası’na Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle başlaması, Martinez’in liderliği üzerindeki baskıyı artırdığı için bu olası transfer, Martinez için oldukça zorlu bir dönemde gerçekleşiyor.
Al-Nassr’dan gelen resmi teyit
Al-Nassr’ın hukuk departmanının eski müdürü Saad Al-Subaie, kulübün yeni teknik direktör arayışıyla ilgili yakın zamanda yaptığı açıklamada bu gelişmeye dair ipuçları verdi. Al-Subaie, Marco Silva’nın Benfica’ya katılmadan önce kulübün birincil hedefi olduğunu, ancak o zamandan beri kulübün odağını iki belirli adaya daralttığını açıkladı.
Saad Al-Subaie, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “İlk ve en güçlü seçenek Marco Silva’ydı, ancak son anda kendi kaderini belirleyerek Benfica ile sözleşme imzaladı. Şu anda seçenekler sadece iki isme indirgendi; bunlardan biri takımını Dünya Kupası’nda yönetiyor. Diğeri ise Güney Amerika’daki kulüplerden birinin teknik direktörü.” Bahsedilen Dünya Kupası teknik direktörünün Martinez olduğu yaygın olarak kabul ediliyor.
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Portekiz için halefiyet planı
Martinez ayrılışa hazırlanırken, FPF şimdiden Selecao’yu yeni bir döneme taşıyacak olası adaylarla anılmaya başladı. İlginç bir şekilde, Martinez’in Al-Nassr’da yerini alması beklenen Jesus, Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından Portekiz milli takımının başına geçmesi muhtemel bir aday olarak gösteriliyor.