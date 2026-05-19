Getty Images Sport
Çeviri:
Roberto Martinez'in açıkladığı Portekiz kadrosunda Cristiano Ronaldo altıncı kez Dünya Kupası kadrosuna seçildi
Portekiz, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı; Ronaldo da kadroda yer aldı
Portekiz milli takım teknik direktörü Martinez, kaptan Ronaldo’nun da yer aldığı 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. 41 yaşındaki tecrübeli forvet, rekor niteliğinde altıncı kez Dünya Kupası finallerinde boy göstermeye hazırlanıyor. Martinez, uzun süredir milli takımın liderliğini üstlenen oyuncunun seçilmesini savunarak, Ronaldo’nun katkısının şöhretinin çok ötesine geçtiğini vurguladı.
Şu anda Suudi Arabistan'da forma giyen forvet, hem saha içinde hem de saha dışında kadronun kilit isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak kadro açıklamasında dikkat çeken bazı eksiklikler de vardı. Orta saha oyuncuları Mateus Fernandes ve Joao Palhinha, kulüplerinde gösterdiği güçlü performansa rağmen 27 kişilik nihai kadroya giremedi.
- AFP
Martinez, Ronaldo’nun öneminin devam ettiğini açıklıyor
Basın toplantısında konuşan Martinez, Ronaldo'nun milli takım planlarında neden hâlâ merkezi bir yer tuttuğunu açıkladı. Martinez ayrıca kaptanın takımda üstlendiği liderlik rolünü de vurguladı.
Martinez, "Umarım bu rol, milli takımda birlikte çalıştığımız son üç yılda üstlendiği rolle aynı olur" dedi. "Cristiano hakkında çok konuştum. Ondan bahsettiğimizde, iki oyuncu akla geliyor. Birincisi, dünyadaki tüm taraftarların hakkında bir fikri olduğu ve futbola kattıklarını kabul ettiği dünya futbolunun ikonu; ikincisi ise kaptanımız."
"O da diğer oyuncularla aynı taleplere sahip, milli takımda yer almak için rekabetçi. Benim için o örnek bir kaptan. Nations League'i kazanmamızda çok önemli bir rol oynadı ve şimdi soyunma odasında da aynı düzeyde sorumluluk ve örnek olmasını istiyoruz."
"En sevdiğim mi? Hayır."
Martinez, elindeki yetenekli kadroya rağmen takımının etrafındaki beklentilere karşı temkinli davranıyor. Dünya Kupası’nı kazanmanın sadece güçlü bireysel yeteneklerden ibaret olmadığını vurgulayan Martinez, turnuva sırasında takımların karşılaştığı psikolojik zorluklara da dikkat çekti.
Martinez, "Dünya Kupası sadece iyi oynamakla, sadece yetenekle ilgili değil. Birçok zorluk var. Bir de psikolojik boyut var." dedi.
"Sadece daha önce Dünya Kupası'nı kazanmış bir takım favori olabilir. Şu anki durumumuzu tanımlamak için 'aday' kelimesi muhtemelen daha uygun. Şimdiye kadarki en zorlu Uluslar Ligi'ni kazandık. Almanya'yı kendi sahasında, İspanya'yı da finalde yendik. Hayal kurmak, evet; aday olmak, evet; favori olmak, hayır."
- AFP
Turnuvanın açılış maçı öncesinde hazırlıklar başlıyor
Portekiz, son hazırlıklarını kendi sahasında oynayacağı iki hazırlık maçıyla başlatacak. Takım, 6 Haziran’da Oeiras’ta Şili ile, ardından 10 Haziran’da Leiria’da Nijerya ile karşılaşacak. Bu maçların ardından kadro, turnuva öncesinde Florida’nın Palm Beach kentindeki antrenman kampına gidecek. Portekiz’in Dünya Kupası’ndaki ilk maçı, 17 Haziran’da Houston’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak.