Roberto Martinez'in açıkladığı Portekiz kadrosunda Cristiano Ronaldo altıncı kez Dünya Kupası kadrosuna seçildi

Basın toplantısında konuşan Martinez, Ronaldo'nun milli takım planlarında neden hâlâ merkezi bir yer tuttuğunu açıkladı. Martinez ayrıca kaptanın takımda üstlendiği liderlik rolünü de vurguladı.

Martinez, "Umarım bu rol, milli takımda birlikte çalıştığımız son üç yılda üstlendiği rolle aynı olur" dedi. "Cristiano hakkında çok konuştum. Ondan bahsettiğimizde, iki oyuncu akla geliyor. Birincisi, dünyadaki tüm taraftarların hakkında bir fikri olduğu ve futbola kattıklarını kabul ettiği dünya futbolunun ikonu; ikincisi ise kaptanımız."

"O da diğer oyuncularla aynı taleplere sahip, milli takımda yer almak için rekabetçi. Benim için o örnek bir kaptan. Nations League'i kazanmamızda çok önemli bir rol oynadı ve şimdi soyunma odasında da aynı düzeyde sorumluluk ve örnek olmasını istiyoruz."