Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'yu 'emekliye ayıracak' şeyin ne olduğunu açıkladı – ve bu yaş değil; Portekizli efsane, 41 yaşında 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor

Son zamanlarda talihsiz bir sakatlıkla boğuşsa da Ronaldo, rekorlar kırdığı kariyerinin büyük bir bölümünde kendini en üst düzey fiziksel formda tutmayı başardı. Bunun nedeni, hem bedenini hem de zihnini olabildiğince zinde tutmak için perde arkasında sayısız saatler boyunca çalışmasıdır.

Sonuç olarak, 2027 yılına kadar sürecek olan Suudi Pro Ligi'ndeki kazançlı sözleşmesiyle olağanüstü bir uzun ömürlülük elde etti. CR7'nin, 1.000 resmi gol hedefine ulaşıp ulaşmadığından bağımsız olarak, bu tarihten sonra da bir yerlerde oynamaya devam edeceği öne sürülüyor.

Hala rekabet etme arzusu varken ve bugüne kadar sadece büyük kupalar kazanmışken, bu ikonik futbolcunun kramponlarını asması için hiçbir neden yok. Martinez de bunu kabul ediyor ve İspanyol teknik adam, Portekiz futbolunun en büyük oyuncusunun uzun vadede kendi istediği zaman sahalardan ayrılacağını tahmin ediyor.