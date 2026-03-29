Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'yu 'emekliye ayıracak' şeyin ne olduğunu açıkladı – ve bu yaş değil; Portekizli efsane, 41 yaşında 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor
Ronaldo, 1.000 gol ve daha fazla büyük kupa peşinde
Son zamanlarda talihsiz bir sakatlıkla boğuşsa da Ronaldo, rekorlar kırdığı kariyerinin büyük bir bölümünde kendini en üst düzey fiziksel formda tutmayı başardı. Bunun nedeni, hem bedenini hem de zihnini olabildiğince zinde tutmak için perde arkasında sayısız saatler boyunca çalışmasıdır.
Sonuç olarak, 2027 yılına kadar sürecek olan Suudi Pro Ligi'ndeki kazançlı sözleşmesiyle olağanüstü bir uzun ömürlülük elde etti. CR7'nin, 1.000 resmi gol hedefine ulaşıp ulaşmadığından bağımsız olarak, bu tarihten sonra da bir yerlerde oynamaya devam edeceği öne sürülüyor.
Hala rekabet etme arzusu varken ve bugüne kadar sadece büyük kupalar kazanmışken, bu ikonik futbolcunun kramponlarını asması için hiçbir neden yok. Martinez de bunu kabul ediyor ve İspanyol teknik adam, Portekiz futbolunun en büyük oyuncusunun uzun vadede kendi istediği zaman sahalardan ayrılacağını tahmin ediyor.
Ronaldo ne zaman emekli olacak? Martinez emeklilik tarihini değerlendiriyor
Martinez, The Guardian’a Ronaldo ve ne zaman emekli olabileceği konusunda şunları söyledi: “Bir tartışma olduğunu kabul etmeliyiz çünkü tek bir Ronaldo var; futbolu değiştiren tarihi bir ikon: Asansöre bindiğinizde konuşulan konu ya hava durumu ya da Ronaldo olur.
“Herkesin bir görüşü var ama bu görüş, Ronaldo’ya dair bir algıya, onun bir dönemine dayanıyor. İnsanların yaptığı en büyük hata, onu bugün analiz etmemek. Euro’dan sonra şöyle deniyordu: ‘Portekiz, Cristiano oynadığı için kazanamadı.’ Nations League’i kazandık ve şimdi de şöyle deniyor: ‘Ronaldo emekli olduğunda Portekiz ne yapacak?
“Her zaman bir oyuncuyu emekliye ayıranın beden olduğunu düşünürdüm, ama aslında kafadır. Cristiano’nun kafası 40, 41 yaşında bu kararı vermedi. Elit bir oyuncu yetenek değildir, zihniyet ve dayanıklılıktır.
“O, Manchester United veya Real Madrid’in kanat oyuncusu değil; o, ceza sahasındaki 9 numara. Boşluklar açması ve gol atması için ona güveniyoruz. Cristiano’nun milli takımdaki son üç yılı, gün be gün kazanıldı: 30 maçta 25 gol attı. Bugün yetenek, deneyim ve tutumu değerlendiriyorum ve kararlar asla ofiste alınmaz; sahada alınır, futbol alır.”
Martinez, Portekiz'in başına geçtikten sonra Ronaldo'nun zihniyetini erkenden tattı. Beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuyu yoklarken şunları ekledi: “Ronaldo'yu ziyaret ettiğimde, nasıl hissettiğini bilmek istedim. 30 yaşın üzerindeki oyuncular, milli maç arası belki de nefes alıp yenilenmek için bir fırsat olduğunu düşünmeye başlar. Ancak Ronaldo'nun tutumu her zaman şudur: ‘Milli takım için buradayım, neye ihtiyacın varsa.’”
Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanarak Messi'yi taklit edebilir mi?
Ronaldo, milli takımda 226 maça çıkıp 143 gol attı; erkek futbolunda bu rakamlara ulaşan başka bir isim yok. Bu yaz, parlak madalya koleksiyonunu tamamlaması için bir fırsat daha sunulacak; CR7, dünya şampiyonluğu konusunda ezeli rakibi Lionel Messi’yi taklit etmeye kararlı.
Ancak Martinez, takımına ek bir baskı uygulanmadığını ısrarla vurguluyor. İspanyol teknik adam şunları ekledi: “Portekiz'de Dünya Kupası'nı kazanma konusunda bir endişe olduğunu söyleyemem; bunun heyecan ve umut olduğunu söyleyebilirim. Bu, bu oyuncularla birlikte geliyor. Cristiano Ronaldo'dan bahsediyoruz. Manchester United kaptanı [Bruno Fernandes]. Porto kaptanı [Diogo Costa]. Man City kaptanı [Bernardo Silva]. Avrupa şampiyonu [Paris Saint-Germain]'de dört önemli oyuncu. Bu, Portekiz halkını mutlu ediyor.
“Dünya Kupası’nı hiç kazanmadığımızı biliyoruz; bu da bize bunun zor olduğunu gösteriyor. Her şeyin hızla değişebileceğini, yeteneğin tek başına yeterli olmadığını, küçük detayların aleyhinize işleyebileceğini biliyoruz ve elbette başaramadığınızda bu büyük bir darbe olur, ama hayallerimizi kurmaya devam edelim. Bence başarabiliriz. Ve takımımızın sahip olmasını istediğim tutum da budur.”
Portekiz'in maç programı: ABD Milli Takımı ile dostluk maçı ve Dünya Kupası karşılaşmaları
Şu anda Ronaldo'dan yoksun olan Portekiz, Salı günü ABD Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçı için hazırlıklarını sürdürürken, 17 Haziran'da DR Kongo veya Jamaika ile oynayacağı maçla Dünya Kupası serüvenine başlayacak. Ardından K Grubu'nda Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.