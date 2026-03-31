Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun fiziksel durumuyla ilgili endişelere değindi; Portekiz teknik direktörü, 2026 Dünya Kupası öncesinde "herkes için en yüksek standartlar" talep etti
Ronaldo, kas problemi nedeniyle dinleniyor
Ronaldo, sakatlığı nedeniyle Meksika ve ABD ile oynanacak Dünya Kupası hazırlık maçlarının kadrosuna alınmadı. Ronaldo, 28 Şubat’ta Suudi Pro Ligi lideri Al-Nassr formasıyla oynarken bir kas problemi yaşadı; bu durum, kariyerinin son demlerinde olan oyuncunun dayanıklılığı konusunda endişeleri artırdı. Şu anda Riyad'da ana gruptan ayrı olarak antrenman yapan 41 yaşındaki oyuncunun milli takım kampına katılmaması, bir önlem niteliğindeydi. Ancak Martinez, bu aksaklığın önemsiz olduğunu açıklayarak, forvetin fiziksel durumunun takımın zorlu beklentilerini karşılayabilmesi için hala günlük olarak izlendiğini belirtti.
"Hunger" 41. sırada kalıyor
Martinez, Ronaldo'nun milli takım için hâlâ taşıdığı önem hakkında şunları söyledi: "Cristiano bizim kaptanımız, bir rol model ve gerçek bir hırs sahibi bir oyuncu. O sadece 41 yaşında bir oyuncu değil; her gün daha da gelişmeye aç bir oyuncu. Örnek bir kaptan olduğunu ve genç oyunculara ilham kaynağı olduğunu, yolu gösteren ve değerlerimizi somutlaştıran biri olduğunu kanıtlıyor. Saha içinde ise son 30 maçta 25 gol attı. Oyuncuları her gün, her antrenmanda değerlendiriyoruz ve milli takımdaki standartlar herkes için en yüksek seviyededir."
Emeklilikle ilgili sorular
2003'teki Portekiz milli takımındaki ilk maçından bu yana 226 maçta 143 gol atan Ronaldo, artık en ufak bir sakatlığın bile emekliliği hakkında soruların gündeme geldiği bir aşamaya geldi. Kaptanın uzun kariyerine değinen Martinez, şunları ekledi: "Hafif bir sakatlığı var ve muhtemelen önümüzdeki hafta antrenmanlara ve maçlara geri dönecek. Ciddi bir şey değil. Cristiano bizim kaptanımız; çok önemli bir oyuncu. Nations League'de kaptanımızdı ve takımın son üçte birinde, ceza sahasındaki hareketlerde büyük rol oynuyor."
Martinez, Ronaldo'nun futbolu bırakabileceği olası bir tarih konusunda şunları ekledi: "Bilmiyoruz. Söylemesi zor. Cristiano konusunda geleceği tahmin etmeye çalışmamayı çabucak öğrendim. O, şu anda elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyor. Gelecek için planlar yapmıyor."
Ritmi yeniden yakalamak için hayati önem taşıyan bir adım
Ronaldo'nun bu Cuma günü Al-Nassr formasıyla Al-Najma karşısında sahalara dönmesi bekleniyor. Bu maç, 17 Haziran'da Houston'da oynanacak Portekiz'in Dünya Kupası açılış maçı öncesinde en iyi formuna ulaşması için son iç saha hazırlıklarının başlangıcı olacak. Ronaldo'dan, Özbekistan, Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ya da Jamaika'nın yer aldığı zorlu bir grupta milli takımına liderlik etmesi bekleniyor.