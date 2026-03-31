Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun fiziksel durumuyla ilgili endişelere değindi; Portekiz teknik direktörü, 2026 Dünya Kupası öncesinde "herkes için en yüksek standartlar" talep etti

2003'teki Portekiz milli takımındaki ilk maçından bu yana 226 maçta 143 gol atan Ronaldo, artık en ufak bir sakatlığın bile emekliliği hakkında soruların gündeme geldiği bir aşamaya geldi. Kaptanın uzun kariyerine değinen Martinez, şunları ekledi: "Hafif bir sakatlığı var ve muhtemelen önümüzdeki hafta antrenmanlara ve maçlara geri dönecek. Ciddi bir şey değil. Cristiano bizim kaptanımız; çok önemli bir oyuncu. Nations League'de kaptanımızdı ve takımın son üçte birinde, ceza sahasındaki hareketlerde büyük rol oynuyor."

Martinez, Ronaldo'nun futbolu bırakabileceği olası bir tarih konusunda şunları ekledi: "Bilmiyoruz. Söylemesi zor. Cristiano konusunda geleceği tahmin etmeye çalışmamayı çabucak öğrendim. O, şu anda elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyor. Gelecek için planlar yapmıyor."