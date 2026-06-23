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Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki eleştirilere “kaptan gibi tepki verdiğini” öne sürüyor ve Portekiz kaptanının ilk 11’de kalmasının “istatistiklerin de desteklediğini” vurguluyor
Martinez, takım içindeki uyumsuzluk iddialarını reddetti
Seleccao, turnuvaya favorilerden biri olarak girmiş olsa da, DR Kongo ile oynadığı açılış maçında 1-1’lik durgun bir beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından yoğun bir baskı altında kaldı. Bu beklentileri karşılayamayan sonuç, sosyal medyada şiddetli bir tepki dalgasını tetikledi; bu tepki, orta saha oyuncusu Joao Neves’in Ronaldo’nun “sadece yardım etmek için burada olan sıradan bir oyuncu” olduğunu belirtmesi üzerine daha da alevlendi ve sözleri tamamen bağlamından koparılarak çevrimiçi trol saldırılarına yol açtı. Ancak teknik direktör, Teksas'a yapılacak seyahat öncesinde takım içi gerginlik söylentilerini yatıştırmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
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Yönetici, tecrübeli lideri övdü
Martinez, bu turnuva döngüsü boyunca Ronaldo’nun milli takımın hücum hattı için ideal golcü olmaya devam edeceği konusunda ısrarcı.
Martinez şöyle konuştu: "Daha birleşmiş durumdayız, daha güçlüyüz. Dünya Kupası'nda oynuyoruz, elbette çok fazla gürültü ve gerginlik var, bu oyunun bir parçası. Odak noktamız takım. Buraya gelmeden öncekinden daha birleşmiş durumdayız.
"Gerginlik yok. O, kaptan olarak bir örnek teşkil ediyor. Ve çok deneyimli bir kaptan olarak tepki gösterdi. Katkı sağlamak istiyor ve takımımız için bir rol model. Hareketleriyle boşluklar yaratıyor. İstatistikler de onu destekliyor.
"Muhtemelen nasıl toparlanılacağı, nasıl antrenman yapılacağı konusunda en büyük örnek o. Ancak bu, takım olarak hepimizin hissettiği hayal kırıklığını ortadan kaldırmıyor."
Cancelo acil bir yanıt talep ediyor
Bu efsanevi santrfor, Portekiz’in eleme mücadelesi sırasında beş gol atmış olsa da, son on büyük turnuva maçında gol atmayı başaramadı. Takım, hücumda iyileştirmeler yapılması gerektiğinin tam olarak farkında; tecrübeli oyuncular ise kampanyalarını kurtarmak için sahada acil bir tepki gösterilmesini talep ediyor.
Bek Joao Cancelo ise şunları ekledi: "Gol fırsatları yaratamadık ve bu, bizim gibi bir takım için normal değil. Dünyanın en iyileri arasında yer alan yüksek kaliteli oyunculara sahibiz ve bunu sahada göstermeliyiz. Yarın, sadece galibiyet önemli. Hata yapma lüksümüz yok."
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Kazanılması gereken bir maç bekliyor
Portekiz, Salı günü Houston Stadyumu’na, Kolombiya’ya 3-1 yenilen Özbekistan karşısında en ufak bir hataya yer olmadığını bilerek gidiyor. Avrupa’nın devlerinden biri olan Portekiz, son altı maçında yenilgisiz olarak bu maça çıkıyor; ancak Dünya Kupası kampanyasına ivme kazandırmak ve Kolombiya ile oynayacakları gergin grup son maçı önlemek için bir galibiyete acilen ihtiyaç duyuyor.