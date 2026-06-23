Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki eleştirilere “bir kaptan gibi tepki verdiğini” öne sürüyor ve Portekiz’in efsane oyuncusunun ilk 11’de kalmasının “istatistiklerle desteklendiğini” vurguluyor

Martinez, bu turnuva döngüsü boyunca Ronaldo’nun milli takımın hücum hattı için ideal golcü olmaya devam edeceği konusunda ısrarcı.

Martinez şöyle konuştu: "Daha birleşmiş durumdayız, daha güçlüyüz. Dünya Kupası'nda oynuyoruz, elbette çok fazla gürültü ve gerginlik var, bu oyunun bir parçası. Odak noktamız takım. Buraya gelmeden öncekinden daha birleşmiş durumdayız.

"Gerginlik yok. O, kaptan olarak bir örnek teşkil ediyor. Ve çok deneyimli bir kaptan olarak tepki gösterdi. Katkı sağlamak istiyor ve takımımız için bir rol model. Hareketleriyle boşluklar yaratıyor. İstatistikler de onu destekliyor.

"Muhtemelen nasıl toparlanılacağı, nasıl antrenman yapılacağı konusunda en büyük örnek o. Ancak bu, takım olarak hepimizin hissettiği hayal kırıklığını ortadan kaldırmıyor."