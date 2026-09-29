AFP
Çeviri:
Roberto Mancini, Türkiye'deki farklı galibiyetin ardından zorlu zeminde ayakta kalan İtalya yıldızlarını övdü
Teknik kalite, zorlu koşullarda öne çıkıyor
Mancini, Belçika karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından oyuncularının verdiği profesyonel tepkiyi vurgulamakta gecikmedi. Bursa'daki net galibiyetin ardından konuşan teknik adam, grubun çevresel zorluklarla başa çıkma biçiminden duyduğu gururu dile getirdi. Türkiye'deki şiddetli yağmur, İtalya'nın akıcı pas oyununu sekteye uğratma tehdidi yaratmıştı ancak konuk ekip 90 dakika boyunca soğukkanlılığını ve bitiriciliğini korumayı başardı.
Performansı değerlendirirken, eski Manchester City menajeri sonucun takımın morali açısından önemine dikkat çekti. "Memnunum çünkü çocuklar zor bir zeminde iyi oynadı ve bu kolay değildi" diyen Mancini, Sky Sport Italia'ya konuştu. "Güzel şeyler yaptılar ve bunu hak ettikleri için onlar adına mutluyum."
- AFP
Taktik esneklik ve hücum hareketliliği
Performansın kilit özelliklerinden biri, Türkiye savunma hattına sürekli sorun çıkaran İtalya'nın akışkan hücum üçlüsüydü. Mancini, taktik düzenin belirli alanlardan yararlanmak için tasarlandığını ve rakibin tahmin yürütmesini zorlaştırmak adına hücumdaki her bir seçeneğine farklı roller verildiğini açıkladı. Strateji, oyunu genişletirken aynı anda merkez bölgeleri de doldurup sayısal üstünlük yaratmayı içeriyordu; bu plan da maç boyunca gollerin peş peşe gelmesiyle açıkça karşılığını verdi.
Mancini, sistemin dirençli ev sahibi ekip karşısında doğru işlemesini sağlamak için forvetlerine verdiği özel talimatları anlattı. Teknik adam, "Hücum oyuncularından ikisinin de geniş başlamasını istemiştim; solda geniş kalması gereken Sebastiano [Esposito] ve buna karşılık içeri kat edip sağda hücuma çıkabilecek [Michael] Kayode ile birlikte Pio {Esposito]'ya yardım etmesi gereken [Giacomo] Raspadori vardı. Ardından ikinci yarıda Türkiye'nin tepkisi geldi ki bu da öngörülebilir ve normaldi" ifadelerini kullandı.
Michael Kayode'den etkileyici bir ilk maç performansı
Gece, A Milli Takım formasını ilk kez giydiği maçta bir gol ve kanatta öne çıkan bir performans sergileyen Michael Kayode için özellikle özeldi. Genç oyuncu hiç heyecan belirtisi göstermedi, sisteme sorunsuz şekilde uyum sağladı ve Mancini'nin maç öncesi hazırlıklarında öngördüğü hücum tehdidini sundu. Savunma görevleriyle ileriye yaptığı etkili çıkışlar arasında kurduğu denge, Bursa'da İtalya'nın taktik yaklaşımının öne çıkan noktalarından biri oldu.
Mancini, ilk kez forma giyen oyuncu için övgü dolu ifadeler kullandı ve katkısının sadece adını skora yazdırmanın çok ötesinde olduğunu vurguladı. Teknik adam gazetecilere, "Çok iyiydi, bu onun Milli Takım'daki ilkiydi ve onun için kolay değildi" dedi. "Ama attığı golün ötesinde de iyiydi."
- AFP
Fransa maçı öncesi ivme kazanıyor
Galibiyetin yüksek skorlu yapısına rağmen İtalya Teknik Direktörü, takımın gelişimine dair ayakları yere basan yaklaşımını koruyarak kendini kaptırmayı reddediyor. Bu galibiyetin önemli olduğunu, ancak tamamlanmış bir ürün olarak değil, daha uzun bir yolculuğun parçası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Odak şimdi hemen toparlanmaya ve dünya çapında bir rakip olan Fransa'ya karşı oynanacak, İtalya adına risk seviyesinin çok daha yüksek olacağı prestijli karşılaşmaya çevrildi.
Sonucu bir önceki maçlarıyla kıyaslayan Mancini, bu galibiyetin oyuncuları açısından psikolojik faydalarına dikkat çekti. "Belçika'ya karşı aldığımız yenilgi ne kadar değerliyse, bu da o kadar değerli" diye açıklamayı sürdürdü. "Önemli olan çocukların iyi şeyler yapabileceklerini anlamış olmaları, ama önümüzdeki yol hâlâ uzun. Şimdi gücümüzü yeniden toplamalıyız çünkü ardından Fransa'ya karşı zor bir maç var."
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