Performansın kilit özelliklerinden biri, Türkiye savunma hattına sürekli sorun çıkaran İtalya'nın akışkan hücum üçlüsüydü. Mancini, taktik düzenin belirli alanlardan yararlanmak için tasarlandığını ve rakibin tahmin yürütmesini zorlaştırmak adına hücumdaki her bir seçeneğine farklı roller verildiğini açıkladı. Strateji, oyunu genişletirken aynı anda merkez bölgeleri de doldurup sayısal üstünlük yaratmayı içeriyordu; bu plan da maç boyunca gollerin peş peşe gelmesiyle açıkça karşılığını verdi.

Mancini, sistemin dirençli ev sahibi ekip karşısında doğru işlemesini sağlamak için forvetlerine verdiği özel talimatları anlattı. Teknik adam, "Hücum oyuncularından ikisinin de geniş başlamasını istemiştim; solda geniş kalması gereken Sebastiano [Esposito] ve buna karşılık içeri kat edip sağda hücuma çıkabilecek [Michael] Kayode ile birlikte Pio {Esposito]'ya yardım etmesi gereken [Giacomo] Raspadori vardı. Ardından ikinci yarıda Türkiye'nin tepkisi geldi ki bu da öngörülebilir ve normaldi" ifadelerini kullandı.