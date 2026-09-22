AFP
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Roberto Mancini, tartışmalı Suudi Arabistan hamlesinin ardından kendi "ihanet" eylemine değindi ve İtalya taraftarlarını yeniden kazanacağına söz verdi
Tartışmalı bir dönüş
Mancini, Ağustos 2023'te görevinden beklenmedik şekilde istifa ederek yalnızca iki hafta sonra Suudi Arabistan milli takımının başına geçince İtalyan futbolunda büyük şaşkınlık yarattı. Bu ani ayrılık, özellikle de 2021'de Wembley'de kazanılan görkemli Avrupa Şampiyonası zaferinin üzerinden çok geçmeden gelmesi nedeniyle taraftarların ağzında buruk bir tat bıraktı.
İtalya'nın üst üste üçüncü Dünya Kupası'nı kaçırdığı kasvetli dönemin ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) bu temmuz ayında teknik adamı yeniden göreve getirmeyi tercih etti. Kendisine, kriz içindeki bir kadroyu yeniden canlandırmak ve takımı mevcut durgunluğundan çıkarmak gibi göz korkutucu bir görev verildi.
- Getty Images Sport
Affedilmeyi kazanmak
Geri dönen teknik direktör, taraftar kitlesinin bir bölümünden göreceği düşmanlığa dair hiçbir yanılsama içinde değil. Mancini, ülkeyi beş yıl önce Avrupa şampiyonluğuna taşımış olmasının kendisini mevcut eleştirilerden korumayacağını kabul ediyor. Mancini, "Geçmişte kaldığı için bunun bana bir kredisi yok, hiçbir şey ifade etmiyor" dedi.
Orta Doğu'ya ani ayrılığı etrafındaki tepkiye değinen eski Man City ve Inter teknik direktörü, taraftarların hayal kırıklığını anlayışla karşıladı. Kurtuluşun tek yolunun sahadaki sonuçlar olduğunu vurguladı. Mancini sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence bir taraftar ihanete uğradığını hissediyorsa üzülmeye hakkı vardır ve bunu kabul etmek zorundasınız. Bence onları yeniden kazanmak için işleri iyi yapmalı ve milli takımı ait olduğu yere geri getirmeliyiz, o zaman her şey yoluna girecektir."
Yeni nesle güvenmek
Yeniden çıkışa geçmek isteyen Mancini, sekiz potansiyel ilk milli maçına çıkacak oyuncunun da yer aldığı 34 kişilik geniş bir kadro açıkladı; kadroda ayrıca birçok tecrübeli yıldız da bulunuyor. Mancini, son dönemdeki elemeleri geçememe başarısızlıklarının yarattığı olumsuz havayı dağıtmak için yeni kana ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve bu genç yeteneklerin küresel sahneyi kaçırmanın psikolojik yükünü taşımadığını belirtiyor. Ayrıca onların, daha yaşlı profesyonellerde sıkça kaybolan "rahatlıkla" oynamasını bekliyor.
Teknik direktör, genç oyuncu grubunun özgürce oynamasını isterken rehberlik konusunda tecrübeli isimlere yaslanmak istiyor. "Bence genç oyunculara sahip olmak doğru, böylece onları doğrudan tanıyabiliriz; çünkü gelecekte çok güçlü bir kadroya sahip olmak için en önemli şey bu" diye açıkladı. "Burada olmaktan çok mutlular ve milli takım için ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar. Önümüzdeki dört yıl içinde bir şeyler kazanacağımızı biliyorum... Yetenekli olduklarını görüyorum ve sadece oynama fırsatı verilmeleri gerekiyor."
- AFP
Yoğun maç takviminde yol almak
Mancini'nin önündeki ilk hedef, UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu dört maçlık bir fikstür. Bu seri, cuma günü Belçika'ya karşı oynanacak kritik iç saha maçıyla başlayacak ve sadece üç gün sonra Türkiye karşılaşmasıyla devam edecek. İtalya daha sonra 2 Ekim'de Fransa ile karşılaşacak, ardından 5 Ekim'de Türkiye ile ikinci kez kozlarını paylaşacak. Bu turnuvadaki başarı, gelecek hazirandaki Uluslar Ligi Finalleri öncesinde hayati bir basamak işlevi görebilir.
Ancak hazırlıkları, kadroda yapılan erken değişikliklerle şimdiden darbe aldı. Tecrübeli ikili Federico Dimarco ile Bryan Cristante kadrodan çekildi ve bu durum Matteo Ruggeri ile Samuele Ricci'nin öne çıkmasının önünü açtı. Mancini, Euro 2028 finali için yeniden Wembley'e dönebilecek baskın bir takım kurmaya çalışırken bu eklemelerden maksimum çaba talep edecek.
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