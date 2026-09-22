Mancini, Ağustos 2023'te görevinden beklenmedik şekilde istifa ederek yalnızca iki hafta sonra Suudi Arabistan milli takımının başına geçince İtalyan futbolunda büyük şaşkınlık yarattı. Bu ani ayrılık, özellikle de 2021'de Wembley'de kazanılan görkemli Avrupa Şampiyonası zaferinin üzerinden çok geçmeden gelmesi nedeniyle taraftarların ağzında buruk bir tat bıraktı.

İtalya'nın üst üste üçüncü Dünya Kupası'nı kaçırdığı kasvetli dönemin ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) bu temmuz ayında teknik adamı yeniden göreve getirmeyi tercih etti. Kendisine, kriz içindeki bir kadroyu yeniden canlandırmak ve takımı mevcut durgunluğundan çıkarmak gibi göz korkutucu bir görev verildi.



