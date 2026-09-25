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Roberto Mancini ItalyGetty
Yosua Arya
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Roberto Mancini için taktiksel baş ağrıları mı? İtalya teknik direktörü, Belçika maçı öncesinde iki büyük kadro seçimi ikilemini açıkladı

R. Mancini
İtalya
İtalya - Belçika
UEFA Nations League A

Roberto Mancini, Belçika ile oynanacak kritik Uluslar Ligi maçı için İtalya'nın ilk 11'ini netleştirmek adına cuma sabahına kadar bekleyecek. İtalya'ya geri dönen teknik adam, 2023'teki tartışmalı ayrılığın ardından milli takımı yeniden inşa etmeye çalışırken hücum hattında birden fazla kadro seçimi sorunu yaşıyor.

  • İtalya'nın ilk 11'i için bekleyiş sürüyor

    Mancini, İtalya'nın ilk 11'ini, İtalya Belçika'yı ağırlamaya hazırlanırken cuma sabahına kadar açıklamayacak. UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak ve Birleşik Krallık saatiyle 19.45'te başlayacak.

    Mancini'nin takımını netleştirmeden önce çözmesi gereken iki önemli kadro tercihi şüphesi daha var. Nicolo Zaniolo, Moise Kean ve Nicolo Cambiaghi ilk 11'de başlamak için yarışıyor; üçü de hem sağda hem solda görev yapabiliyor.

    Bu maç, milli takım teknik direktörünün yeniden kulübe kenarına dönüşüne sahne olacak. Takımını, Fransa ve Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinin de yer aldığı zorlu bir A Grubu serisi bekliyor.

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    Hızlı bir kazanma ilacı arayışı

    Mancini, çalkantılı bir dönemin ardından yeniden ayağa kalkmaya umutsuzca ihtiyaç duyan bir milli takıma geri döndü. İtalya'yı EURO 2020 zaferine taşıdıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran deneyimli teknik adam, Ağustos 2023'te tartışmalı bir şekilde görevinden ayrılmıştı. Şimdi enkazdan yeniden yapılanma görevini üstlenen geri dönen teknik direktör, taraftarları yeniden kazanmak için anında başarının kritik olduğunu biliyor.

    Mancini, Football Italia'nın aktardığına göre gazetecilere, "Baştan itibaren iyi oynamak, bu maç için hazırlanmak adına sadece iki günümüz olduğu düşünülürse kolay olmayacak" dedi. "Milli takım futbolu böyle bir şey, işleri hızlıca halletmeli ve sonuç almalıyız, bizi rahatsız eden şeyin tek ilacı bu."

    İlk 11'iyle ilgili konuşan Mancini, şunları söyledi: "İlk 11'e oldukça yakınız ama iki soru işareti var. Kararı yarın sabah vereceğiz. Cambiaghi sağda da solda da oynayabilir, tıpkı Kean ve Zaniolo gibi. Sandro Tonali geldiğinde hafif bir fiziksel sorun yaşıyordu ama sonrasında başka bir şey hissetmedi, bu yüzden iyi durumda olması gerekir."

  • Uluslar Ligi Final Four'unun peşinde

    Olağanüstü derecede kısa hazırlık süresi, İtalya'yı son derece rekabetçi bir Uluslar Ligi grubunda savunmasız bırakıyor. Ancak Mancini, önlerindeki bu zorlu fikstürde yol alırken takımı için net ve iddialı hedefler belirledi.

    Mancini, "Uluslar Ligi'nde Son Dört'e kalmayı umuyoruz, bu güçlü bir grup ve bu yüzden kolay olmayacak ama deneyeceğiz" dedi. "Milli marşın çalmasını duymak için sabırsızlanıyorum. Bu oyuncuların birçoğu tecrübeli ve doğal olarak baskı var, ancak bu olumlu bir baskı çünkü futbol oynamak onların tutkusu ve bundan keyif almaları gerekiyor."

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    Stadio Olimpico'daki düelloya odaklanın

    İtalya, cuma gecesi ışıkları altında yetenekli bir Belçika takımına karşı maça hızlı başlamalı. Turnuvanın geri kalanı için ivme yakalamak istiyorsa, Roma'da alınacak olumlu bir sonuç Azzurri için kesinlikle büyük önem taşıyor.

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