Mancini, İtalya'nın ilk 11'ini, İtalya Belçika'yı ağırlamaya hazırlanırken cuma sabahına kadar açıklamayacak. UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak ve Birleşik Krallık saatiyle 19.45'te başlayacak.

Mancini'nin takımını netleştirmeden önce çözmesi gereken iki önemli kadro tercihi şüphesi daha var. Nicolo Zaniolo, Moise Kean ve Nicolo Cambiaghi ilk 11'de başlamak için yarışıyor; üçü de hem sağda hem solda görev yapabiliyor.

Bu maç, milli takım teknik direktörünün yeniden kulübe kenarına dönüşüne sahne olacak. Takımını, Fransa ve Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinin de yer aldığı zorlu bir A Grubu serisi bekliyor.