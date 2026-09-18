AFP
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Roberto Mancini, dokuz yeni oyuncunun yer aldığı 34 kişilik İtalya kadrosunu Uluslar Ligi maçları için açıkladı
Mancini ikinci dönemine başlıyor
Mancini, İtalya’nın yaklaşan Uluslar Ligi kampanyası için 34 kişilik kadrosunu açıkladı. Temmuz ayının sonunda 2030’a kadar sözleşme imzalayarak milli takımın başına dönen teknik direktör, dönüşündeki ilk maçlar için cesur tercihler yaptı. İtalya’yı önümüzdeki iki haftalık milli ara döneminde yoğun bir program bekliyor; bu süreçte Vincenzo Montella’nın Türkiye’siyle iki kez karşılaşacak, ayrıca Belçika ve Fransa ile de oynayacak. Mancini için yeni dönem, 25 Eylül Cuma günü İtalya’nın Roma’daki Stadio Olimpico’da Belçika’yı ağırlamasıyla başlayacak.
- AFP
Dokuz yeni oyuncu kadroya çağrıldı
Mancini, dokuz oyuncuya ilk kez milli davet göndererek kadroyu yenilemeyi tercih etti. Yeni yüzler arasında Bologna kalecisi Massimo Pessina, Roma savunmacısı Daniele Ghilardi ve Brentford bek oyuncusu Michael Kayode yer alıyor. Bu isimlere Monza savunmacısı Eddy Kouadio, Cagliari orta saha oyuncusu Alessandro Romano ve Sporting CP yeteneği Issa Doumbia da eşlik ediyor.
Hücum seçenekleri de Sassuolo forveti Sebastiano Esposito, Napoli hücum oyuncusu Antonio Vergara ve Nurnberg forveti Mohamed Ali Zoma'nın kadroya dahil edilmesiyle güçlendirildi. İlk kez çağrılan oyuncuların yanı sıra Mancini, son hazırlık maçlarındaki katkılarının ardından Crystal Palace savunmacısı Honest Ahanor ve Borussia Dortmund hücum oyuncusu Samuele Inacio'ya da güvenmeye devam etti.
Tanıdık isimler yeniden yuvaya dönüyor
Kadroda ayrıca, uzun süre milli takım yapılanmasından uzak kalan bazı oyuncuların dikkat çekici geri dönüşleri de yer alıyor. Mancini, Ekim 2024'ten bu yana İtalya'yı temsil etmeyen Fiorentina orta sahası Nicolò Fagioli ile Udinese hücum oyuncusu Nicolò Zaniolo'yu yeniden kadroya çağırdı. Bu arada, Torino orta sahası Rolando Mandragora sürpriz bir şekilde yeniden çağrıldı; milli takımdaki son maçı Mart 2021'deydi. Beklendiği gibi, Chelsea savunmacısı Marco Palestra ise devam eden sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giymediği için kadroya alınmadı.
- AFP
Azzurri için sırada ne var?
İtalya kadrosu, 21 Eylül Pazartesi günü Coverciano kampındaki ilk antrenmanında bir araya gelecek. Belçika ile oynanacak maçın ardından 28 Eylül'de Türkiye deplasmanına gidecekler. İtalya daha sonra 2 Ekim Cuma günü Zinedine Zidane'ın Fransa'sına konuk olacak, uluslararası arayı ise 5 Ekim'de Bologna'daki Stadio Dall’Ara'da Türkiye'yi ağırlayarak tamamlayacak.
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