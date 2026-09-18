Roberto Mancini, dokuz yeni oyuncunun yer aldığı 34 kişilik İtalya kadrosunu Uluslar Ligi maçları için açıkladı

Mancini, dokuz oyuncuya ilk kez milli davet göndererek kadroyu yenilemeyi tercih etti. Yeni yüzler arasında Bologna kalecisi Massimo Pessina, Roma savunmacısı Daniele Ghilardi ve Brentford bek oyuncusu Michael Kayode yer alıyor. Bu isimlere Monza savunmacısı Eddy Kouadio, Cagliari orta saha oyuncusu Alessandro Romano ve Sporting CP yeteneği Issa Doumbia da eşlik ediyor.

Hücum seçenekleri de Sassuolo forveti Sebastiano Esposito, Napoli hücum oyuncusu Antonio Vergara ve Nurnberg forveti Mohamed Ali Zoma'nın kadroya dahil edilmesiyle güçlendirildi. İlk kez çağrılan oyuncuların yanı sıra Mancini, son hazırlık maçlarındaki katkılarının ardından Crystal Palace savunmacısı Honest Ahanor ve Borussia Dortmund hücum oyuncusu Samuele Inacio'ya da güvenmeye devam etti.