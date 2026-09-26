Mancini, İtalya'nın Belçika ile Stadio Olimpico'da oynadığı ve hayal kırıklığı yaratan Uluslar Ligi maçının ardından sakin bir görüntü verdi. Mika Godts, İtalyan futbolcu Alessandro Romano'nun merkez orta sahada yaptığı pas hatasının ardından gelişen hızlı kontratağı değerlendirerek 20. dakikada konuk ekibi öne geçirdi. İtalya'nın tepkisine rağmen, hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla birlikte hayal kırıklığı yeniden ortaya çıktı ve takım, ev sahibi taraftarların duyulan yuhalamaları eşliğinde soyunma odasına gitti.

Tribünlerdeki taraftarların düşmanca tepkisi sorulduğunda teknik direktör pragmatik kalmayı sürdürdü. Mancini, Sky Sport Italia'ya şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğinizde bunları duymak oldukça normal geliyor. Sadece çalışmamız gerekiyor, hepsi bu. Belçika maçında olduğu gibi bunların oldukça zorlu karşılaşmalar olacağını biliyoruz. Çalışmaya devam etmeli ve bir ya da iki yenilgi yüzünden cesaretimizi kaybetmemeliyiz."