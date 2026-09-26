AFP
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Roberto Mancini, Belçika karşısında alınan can yakıcı Uluslar Ligi yenilgisinin ardından İtalya yıldızlarını savundu ve yuhalamaları önemsemedi
Mancini, Olimpico'daki ıslıklara tepki gösterdi
Mancini, İtalya'nın Belçika ile Stadio Olimpico'da oynadığı ve hayal kırıklığı yaratan Uluslar Ligi maçının ardından sakin bir görüntü verdi. Mika Godts, İtalyan futbolcu Alessandro Romano'nun merkez orta sahada yaptığı pas hatasının ardından gelişen hızlı kontratağı değerlendirerek 20. dakikada konuk ekibi öne geçirdi. İtalya'nın tepkisine rağmen, hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla birlikte hayal kırıklığı yeniden ortaya çıktı ve takım, ev sahibi taraftarların duyulan yuhalamaları eşliğinde soyunma odasına gitti.
Tribünlerdeki taraftarların düşmanca tepkisi sorulduğunda teknik direktör pragmatik kalmayı sürdürdü. Mancini, Sky Sport Italia'ya şu ifadeleri kullandı: "Kaybettiğinizde bunları duymak oldukça normal geliyor. Sadece çalışmamız gerekiyor, hepsi bu. Belçika maçında olduğu gibi bunların oldukça zorlu karşılaşmalar olacağını biliyoruz. Çalışmaya devam etmeli ve bir ya da iki yenilgi yüzünden cesaretimizi kaybetmemeliyiz."
- AFP
Önde baskı ve şanssızlık
Zıt iki devreye sahne olan maçı değerlendiren Mancini, İtalya'nın üst düzey bir rakip karşısında maça kötü başladığını kabul ederek takımının durgun geçen ilk bölümde "sıkıntı çektiğini" söyledi. Ancak devre arasının ardından belirgin bir dönüş yaşandığını gördüğünü ifade eden Mancini, yüksek presle gerçek fırsatlar yarattıkları 25 dakikalık enerjik bölümü övdü. Sonuçta ise şanssızlık ve belirleyici olan ikinci gol, geri dönüş umutlarını bitirip maçı noktaladı.
Mancini, 90 dakikaya dengeli bir yorum getirirken ilk yarının oyuncuları adına zorlu geçtiğini kabul etti. Mancini, "Durum bu, mükemmel bir takıma karşı oynadık ve ilk yarıda bizi zor duruma soktular, sıkıntı çektik" dedi. "Ama ikinci yarının ilk 25 dakikasını çok iyi oynadık, iyi pres yaptık ve fırsatlar yakaladık, şanssızdık, ardından ikinci golü yedikten sonra maç bitti."
Tarihin yükünün ötesine geçmek
Bu arada basın toplantısında konuşan Mancini, İtalya'nın prestijli geçmişinin yarattığı psikolojik yüke de değindi ve oyuncularına, geçmişteki başarısızlıklara ya da formanın getirdiği beklentilere takılıp kalmak yerine ileriye bakmaları çağrısında bulundu. Mevcut taktik düzenin hâlâ gelişim aşamasında olduğunu vurgulayan Mancini, Pio Esposito gibi genç yetenekleri yeni bir sisteme entegre etmenin beraberinde getirdiği özel zorluklara dikkat çekti. Teknik direktör, bu oyuncuların birçoğunun kulüp düzeyinde farklı yapılar içinde görev yaptığını, bu nedenle milli takımın kendine özgü gerekliliklerine geçişin yalnızca bir saatlik rekabetçi futbolla tamamlanabilecek bir süreç olmadığını belirtti. Yeniden yapılanma döneminin aşılması için pozitif bir zihniyete ihtiyaç olduğunu da vurguladı.
"Bu şekilde ilk kez oynadık; Pio merkezdeydi, Kean ve Cambiaghi ise kenarlardaydı. Inter'de Pio farklı oynuyor ve 60 dakika yeterli olamaz," dedi Mancini.
Ayrıca dört kez dünya şampiyonu olan takımı temsil etmenin duygusal yönüne de değindi. "Bu biraz yük yaratıyor ama bunu geride bırakmalıyız. Ne olduğuna takılıp kalamayız, olumlu düşünmeliyiz ve sürekli yaşananlara odaklanmamalıyız çünkü bu değiştirilemez."
- AFP
Taraftarları yeniden kazanmak
Bir sonraki maçta İtalya deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak; bu karşılaşma, Azzurri'nin Uluslar Ligi serüveninde erken bir krizi önlemeye çalıştığı bu dönemde artık son derece büyük önem taşımaya başladı. Mancini'nin, savunmadaki sağlamlığı korurken genç yeteneklerini takıma entegre etmenin bir yolunu bulması gerekecek; zira bu yenilgi, İtalya ile Avrupa'nın elit performans sergileyen ekipleri arasında şu anda var olan farkın acı bir hatırlatıcısı oldu. Teknik direktör, Uluslar Ligi'ndeki son aksiliğe rağmen takımın gidişatı konusunda iyimser kalmayı sürdürdü. Sonuç olarak, "Everest'in zirvesine çıktığımızda daha güzel olacak, kaybettiğinizde taraftarlar öfkeleniyor" dedi.
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