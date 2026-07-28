Teknik direktör arayışı, FIGC Başkanı Giovanni Malago’nun son anda Pirlo’nun atanmasını çarpıcı şekilde engellemesinin ardından kurum içi bir krize sürüklendi. Bu U dönüşü, Pirlo’nun bir Rus bahis şirketiyle üstlendiği büyükelçilik rolü nedeniyle yaşandı. Ani ret kararının federasyon yönetiminde de anında yankıları oldu; teknik direktör Paolo Maldini ve danışman Leonardo, görevlerinde yalnızca 16 gün kaldıktan sonra aynı anda istifa etti.

Malago, salı günü basının karşısına çıktığında Mancini’ye yönelme kararını açıkladı ve Leicester City’nin efsanevi eski teknik direktörü Claudio Ranieri’nin de teknik direktör olarak göreve geleceğini doğruladı. Şöyle dedi: "Zaman daralıyordu ve teknik direktörlük için doğru kişinin Roberto Mancini olduğunu düşündüm. O, mümkün olan en iyi tercih. Teknik direktörlük görevi, diğer görevlerle karıştırılmaması gerekir, ortadan kalkmadı. Tam da bu yüzden, Club Italia başkanlığı için başka bir kişinin de mümkün olmasını sağlayan bir tüzük değişikliğini onayladık. Roberto Mancini’nin teknik direktör olarak seçimini paylaşacak birine ihtiyacım vardı ve bu kişi de Claudio Ranieri. Kendisi birkaç dakika önce taahhüdünü imzaladı."