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Roberto Mancini, Andrea Pirlo tartışmasının ardından sürpriz bir şekilde yeniden İtalya teknik direktörü oldu
Mancini sürpriz bir dönüş yapacak
FIGC, Azzurri'nin teknik direktörü olarak Mancini'nin dönüşü için Gennaro Gattuso'nun nisan ayındaki इस्तifasının ardından anlaşmaya vardı. Karar, birkaç öncelikli adayla yürütülen görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından alındı. Mancini'nin göreve getirildiği, FIGC'nin resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla doğrulandı ve Sky Italia, deneyimli teknik adamın çarşamba günü resmen tanıtılacağını bildirdi. Geçen ay Katar ekibi Al-Sadd'dan ayrılan Mancini, Suudi Arabistan'daki önceki görevinin ardından yeniden İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmaya hazır.
Federasyon iç kaosla karşı karşıya
Teknik direktör arayışı, FIGC Başkanı Giovanni Malago’nun son anda Pirlo’nun atanmasını çarpıcı şekilde engellemesinin ardından kurum içi bir krize sürüklendi. Bu U dönüşü, Pirlo’nun bir Rus bahis şirketiyle üstlendiği büyükelçilik rolü nedeniyle yaşandı. Ani ret kararının federasyon yönetiminde de anında yankıları oldu; teknik direktör Paolo Maldini ve danışman Leonardo, görevlerinde yalnızca 16 gün kaldıktan sonra aynı anda istifa etti.
Malago, salı günü basının karşısına çıktığında Mancini’ye yönelme kararını açıkladı ve Leicester City’nin efsanevi eski teknik direktörü Claudio Ranieri’nin de teknik direktör olarak göreve geleceğini doğruladı. Şöyle dedi: "Zaman daralıyordu ve teknik direktörlük için doğru kişinin Roberto Mancini olduğunu düşündüm. O, mümkün olan en iyi tercih. Teknik direktörlük görevi, diğer görevlerle karıştırılmaması gerekir, ortadan kalkmadı. Tam da bu yüzden, Club Italia başkanlığı için başka bir kişinin de mümkün olmasını sağlayan bir tüzük değişikliğini onayladık. Roberto Mancini’nin teknik direktör olarak seçimini paylaşacak birine ihtiyacım vardı ve bu kişi de Claudio Ranieri. Kendisi birkaç dakika önce taahhüdünü imzaladı."
Guardiola ile sonuçsuz kalan görüşmeler
Federasyon, geçen sezonun sonunda Manchester City'den ayrılmasının ardından boşa çıkan Pep Guardiola ile iddialı görüşmeler yürütmüştü. Ancak İspanyol teknik adamın yıllık 17 milyon sterlinlik dudak uçuklatan maaş talebi nedeniyle anlaşma çöktü. Bu da FIGC'yi dikkatini Mancini'ye çevirmeye zorladı. Mancini ise şimdi üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamanın sarsıntısını yaşayan bir kadronun başına geçmeye hazırlanıyor.
- Naushad
Sonra ne olacak?
Mancini, 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında teknik direktör olarak çıkacağı ikinci ilk maçından önce kadroyu yeniden şekillendirmekle görevlendirilecek. Öncelikli hedefi, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off'unda Bosna Hersek'e penaltı atışlarıyla yaşanan kahreden yenilginin ardından takımın kırılgan mentalitesini yeniden inşa etmek olacak. Serie A'da üç şampiyonluk ve Premier League'de bir şampiyonluk sahibi olan Mancini'nin, federasyondaki çalkantı ortamında takıma anında istikrar getirmesi bekleniyor.
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