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Roberto De Zerbi, zor günler geçiren Tottenham yıldızı Dominic Solanke'nin Liverpool ile oynanacak kritik maçta gol hasretine son vereceğine inanıyor
De Zerbi, Solanke’ye olan mutlak güvenini koruyor
De Zerbi, Solanke'nin yeniden gol yollarında etkili olacağına kamuoyu önünde destek verdi ve formsuz geçen can sıkıcı döneme rağmen golcüye "çok, çok güvendiğini" vurguladı. 2024'te Bournemouth'tan £55 milyon karşılığında Spurs'e katılan Solanke, son dönemde gol bulmakta zorlanırken Tottenham da Premier League'deki son dört maçında gol atamadı.
Liverpool ile oynanacak Carabao Cup üçüncü tur karşılaşması öncesinde konuşan De Zerbi, hücum oyuncusunun karakteri ve potansiyeline dair derinlemesine bir değerlendirmede bulundu. İtalyan teknik adam, "Dom hassas bir çocuk" dedi. "Tam güveni hissetmeye ihtiyacı var ve benden ona çok, çok büyük bir güven var. Kesinlikle 10-15 gol atabileceğine inanıyorum. Bournemouth'ta zaten gol attı, o yüzden neden Tottenham'da da atamasın? Aynı spor. Hassas çünkü akıllı bir çocuk. Hassas insanlar akıllıdır. Belki çok sakatlık yaşadı, belki fiziksel olarak kendini en iyi durumda hissetmiyor, belki sahada farklı bir şey yapmak istiyor. Ama şu anda henüz hazır değil. Oynamak zorunda."
- AFP
Tottenham'ın gol sıkıntısına çözüm arayışı
Son haftalarda etkisiz görünen Spurs hücumu üzerindeki baskı artıyor. Buna Everton karşısında sahasında alınan hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık beraberlik de dahil. De Zerbi, bu sorunu çözme girişimlerinde proaktif davrandı; yoğun video analiz seansları uygulamaya koydu ve hatta takımı kaynaşma amaçlı akşam yemeklerine götürdü. Teknik adam, oyuncuların kalitesinin açık olduğunu belirtirken, gidişatı tersine çevirmek için son üçüncü bölgedeki karar alma süreçlerinin ince ayrıntılarına odaklandığını söyledi.
"Bugün oyuncularla yaptığımız toplantıda sahanın son üçüncü bölgesi hakkında konuştuk ve şimdi tüm oyuncular için bireysel klipler hazırlamak istediğimi söyledim; akşam yemeğinden sonra eve gidip çalışmaları ve gelişmeleri için, tabii şaka olarak. Ama ilk 30 dakikayı analiz ederseniz, yalnızca tek bir farklı detayın, daha iyi pasların, daha iyi kararların o maçın hikâyesini değiştirebileceği çok ama çok fazla pozisyon var," dedi.
Zihniyette değişim talep ediyor
Taktik dokunuşlar ve kadro değişikliklerinin ötesinde De Zerbi, kulübü etkisi altına alan istikrarsızlık döngüsünü kırmak için oyuncularından zihinsel bir değişim talep ediyor. Kendine güven ve istikrarın önemini vurgulayan De Zerbi, büyük kulüplerde ilerlemeyi sık sık sekteye uğratan sürekli değişim kültürüne karşı uyarıda bulundu.
De Zerbi, "Son iki ya da üç sezondan farklı olmak istiyorsak burada daha güçlü olmalıyız. Oyuncuların kalitesine ve bir ay önce aldığımız kararlara inanmalıyız. Ya da değiştiririz. Oyuncuları değiştirebilirsiniz ya da teknik direktörleri değiştirebilirsiniz... değiş, değiş, değiş ve hiçbir şey değişmez. Ya da aklını korur, mütevazı kalır ve çalışmak için doğru ruhla devam edersin. Oyuncularıma inanıyorum. Umarım onlar da benim kendilerine inandığım gibi kendilerine inanırlar" dedi.
- Getty Images Sport
Anfield için sakatlık güncellemeleri ve kadro rotasyonu
Anfield deplasmanı, 17 maçtır bu statta kazanamayan Tottenham için göz korkutan bir sınav niteliği taşıyor. De Zerbi, kadrodaki birçok eksik nedeniyle rotasyon yapmak zorunda kalacak. Orta saha oyuncusu Sandro Tonali, darbe almasının ardından Liverpool maçını kaçırmaya hazırlanırken, Pedro Porro ile James Maddison da hâlâ forma giyebilecek durumda değil. Ancak Destiny Udogie cephesinden daha olumlu haber geldi; oyuncu yeniden seçenekler arasına döndü. Mohammed Kudus'un da artık ilk 11'de başlayabilecek durumda olduğu değerlendiriliyor. Dikkat çeken bir diğer eksik ise Richarlison olmaya devam ediyor. Carabao Cup'ta oynama uygunluğu bulunsa da Brezilyalı forvet maç kadrosunda yer almayacak.
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