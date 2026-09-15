De Zerbi, Solanke'nin yeniden gol yollarında etkili olacağına kamuoyu önünde destek verdi ve formsuz geçen can sıkıcı döneme rağmen golcüye "çok, çok güvendiğini" vurguladı. 2024'te Bournemouth'tan £55 milyon karşılığında Spurs'e katılan Solanke, son dönemde gol bulmakta zorlanırken Tottenham da Premier League'deki son dört maçında gol atamadı.

Liverpool ile oynanacak Carabao Cup üçüncü tur karşılaşması öncesinde konuşan De Zerbi, hücum oyuncusunun karakteri ve potansiyeline dair derinlemesine bir değerlendirmede bulundu. İtalyan teknik adam, "Dom hassas bir çocuk" dedi. "Tam güveni hissetmeye ihtiyacı var ve benden ona çok, çok büyük bir güven var. Kesinlikle 10-15 gol atabileceğine inanıyorum. Bournemouth'ta zaten gol attı, o yüzden neden Tottenham'da da atamasın? Aynı spor. Hassas çünkü akıllı bir çocuk. Hassas insanlar akıllıdır. Belki çok sakatlık yaşadı, belki fiziksel olarak kendini en iyi durumda hissetmiyor, belki sahada farklı bir şey yapmak istiyor. Ama şu anda henüz hazır değil. Oynamak zorunda."