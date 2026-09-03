AFP
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Roberto De Zerbi, Trabzonspor geç transfer hamlesi planlarken Richarlison'ı Tottenham kadrosundan çıkardı
Richarlison, Tottenham kadrosundan çıkarıldı
Daily Mail'e göre Roberto De Zerbi, Richarlison'ı mevcut Premier League sezonu için Tottenham Hotspur kadrosundan tamamen çıkardı. Bu karar, Richarlison'ın yaz transfer döneminde Kuzey Londra'dan ayrılmak için defalarca talepte bulunmasının ardından geldi. De Zerbi cumartesi günü Richarlison'ın ayrılmak için "çok fazla kez" talepte bulunduğunu doğruladı. Tottenham, Richarlison için 35 milyon £ değer biçti, ancak kulüp henüz kabul edilebilir bir teklif almadı. Mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalırken ve buna ek olarak 12 aylık bir opsiyon bulunurken, İngiltere'de transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Richarlison kendisini tamamen A takımdan izole edilmiş halde buluyor.
- Getty Images Sport
Trabzonspor'un son transfer hedefi
İngiltere'de transfer dönemi kapanmış olsa da, Türkiye'de transfer piyasası cuma gününe kadar açık kalıyor ve bu da Richarlison'a olası bir çıkış yolu sunuyor. Trabzonspor'un Tottenham'a yaptığı ilk teklif zaten reddedildi, ancak Süper Lig ekibi oyuncuyu kadrosuna katma konusunda istekli olmaya devam ediyor. Richarlison'ın, Mohamed Salah ve Fabinho ile yeniden bir araya gelebileceği Trabzonspor'a katılma fikrine son derece sıcak baktığı belirtiliyor. Richarlison'ın, eski kulübünün sunduğu kişisel şartları reddetmesinin ardından Everton'a dönüşü daha önce suya düşmüştü. Şimdi ise Omar Marmoush'un Manchester City'den kiralık olarak gelmesiyle Tottenham'ın yoluna onsuz devam etme kararı netleşti ve bu zorlu hikâyeyi sona erdirmek için geriye başlıca seçenek olarak Trabzonspor kaldı.
Meydan okuyan sosyal medya mesajı
Everton'a yapması planlanan transferin çökmesinin ardından Richarlison, mevcut durumuyla ilgili ateşli bir açıklama yayımlamak için sosyal medyaya başvurdu. Instagram'da yazan Richarlison, şunları söyledi: "Son birkaç yılda yaşadığım her şeyden sonra, bir daha asla hiç kimsenin benim adıma geleceğime karar vermesine izin vermeyeceğime karar verdim. Çok kötü şeyler yaşadım ve bunların neredeyse hepsi, kararların başka insanlar tarafından alınması nedeniyle oldu. Baskı, tehditler, misilleme; bunların hiçbiri beni korkutmuyor. Çok daha kötülerini yaşadım, bana inanın." Bu mesaj, süren görüşmeler konusundaki hayal kırıklığını ve Tottenham'dan ayrılarak kariyerindeki bir sonraki adımı kontrol etme konusundaki mutlak kararlılığını ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Richarlison için sırada ne var?
Trabzonspor, Türkiye'de transfer penceresi cuma günü resmen kapanmadan önce iyileştirilmiş bir teklif sunmak için zamana karşı yarış veriyor. 35 milyon sterlinlik bir anlaşmaya varılamazsa, Richarlison ocak transfer dönemi açılana kadar Tottenham'da gözden uzak kalmak zorunda kalacak. De Zerbi ve Tottenham artık yeni hücum seçeneklerini takıma entegre etmeye odaklanacak.
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