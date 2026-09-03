Everton'a yapması planlanan transferin çökmesinin ardından Richarlison, mevcut durumuyla ilgili ateşli bir açıklama yayımlamak için sosyal medyaya başvurdu. Instagram'da yazan Richarlison, şunları söyledi: "Son birkaç yılda yaşadığım her şeyden sonra, bir daha asla hiç kimsenin benim adıma geleceğime karar vermesine izin vermeyeceğime karar verdim. Çok kötü şeyler yaşadım ve bunların neredeyse hepsi, kararların başka insanlar tarafından alınması nedeniyle oldu. Baskı, tehditler, misilleme; bunların hiçbiri beni korkutmuyor. Çok daha kötülerini yaşadım, bana inanın." Bu mesaj, süren görüşmeler konusundaki hayal kırıklığını ve Tottenham'dan ayrılarak kariyerindeki bir sonraki adımı kontrol etme konusundaki mutlak kararlılığını ortaya koydu.