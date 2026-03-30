Roberto De Zerbi, Tottenham yönetiminin itibarını "mahvedebileceği" uyarısında bulunurken, Rio Ferdinand ise Igor Tudor'un yerine birinin getirilmesinin risklerine dikkat çekti

Ferdinand, Tottenham’ın iç yapısı ve bunun, Tudor’un kısa süre önce görevden alınmasının ardından onun yerini alacak en güçlü aday olarak öne çıkan De Zerbi gibi tanınmış bir teknik direktör üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği konusunda ciddi şüphelerini dile getirdi.

Kulübün dünya standartlarında altyapısını kabul etmekle birlikte, yorumcu sorunların saha dışına uzandığını öne sürerek doğrudan yönetim kurulunu suçladı. Avrupa Ligi şampiyonu, Nottingham Forest'a karşı aldığı 3-0'lık ağır yenilginin ardından şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.

Ferdinand şöyle konuştu: "Dinleyin, şu anda hiyerarşi konusunda daha çok endişeliyim, bu konuyu araştırırdım. Neden bu kadar çok kişi için işler bu kadar ters gitti? Büyük isimler, yeni isimler... neden bu kulüp bir türlü ilerleyemiyor? Anlamıyorum çünkü her şeye sahipler... [yönetim] benim [Tottenham'ın bir sonraki menajeri] için perde arkasında bir engel olacak mı? Şimdi itibarımı daha da mahvedecekler mi? Buradaki durum nedir?”