Çeviri:
Roberto De Zerbi, Tottenham yönetiminin itibarını "mahvedebileceği" uyarısında bulunurken, Rio Ferdinand ise Igor Tudor'un yerine birinin getirilmesinin risklerine dikkat çekti
Ferdinand, Spurs yönetimini sorguluyor
Ferdinand, Tottenham’ın iç yapısı ve bunun, Tudor’un kısa süre önce görevden alınmasının ardından onun yerini alacak en güçlü aday olarak öne çıkan De Zerbi gibi tanınmış bir teknik direktör üzerinde nasıl bir etki yaratabileceği konusunda ciddi şüphelerini dile getirdi.
Kulübün dünya standartlarında altyapısını kabul etmekle birlikte, yorumcu sorunların saha dışına uzandığını öne sürerek doğrudan yönetim kurulunu suçladı. Avrupa Ligi şampiyonu, Nottingham Forest'a karşı aldığı 3-0'lık ağır yenilginin ardından şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.
Ferdinand şöyle konuştu: "Dinleyin, şu anda hiyerarşi konusunda daha çok endişeliyim, bu konuyu araştırırdım. Neden bu kadar çok kişi için işler bu kadar ters gitti? Büyük isimler, yeni isimler... neden bu kulüp bir türlü ilerleyemiyor? Anlamıyorum çünkü her şeye sahipler... [yönetim] benim [Tottenham'ın bir sonraki menajeri] için perde arkasında bir engel olacak mı? Şimdi itibarımı daha da mahvedecekler mi? Buradaki durum nedir?”
Gelişmekte olan bir yönetim kariyerine yönelik risk
Tottenham, kulübü küme düşme tehlikesinden kurtarmak için De Zerbi’yi bir numaralı hedefi haline getirdi; ancak Ferdinand, kulüpteki ortamın onun yaratıcılığını kısıtlayabileceğinden endişe duyuyor. Teknik direktörün beş yıllık bir sözleşme için görüşmelerin son aşamasına geldiği bildiriliyor; ancak eski İngiltere milli futbolcusu, takımın şu anki küme düşme hattına yakınlığı ve Thomas Frank ile Tudor’un da aralarında bulunduğu teknik direktörlerin arka arkaya başarısızlıkları göz önüne alındığında, bu transferin akıllıca bir hamle olduğuna ikna olmuş değil.
Ferdinand şunları ekledi: “De Zerbi'yi her zaman destekledim, bence o harika bir teknik direktör. Düşünen bir teknik direktör, takımlarını kurmak için her zaman yeni ve yenilikçi yollar arıyor. Onu transfer etmek için mükemmel bir zaman olabilir, ancak Spurs onun için doğru durumda mı? Dürüst olmak gerekirse, şu anda Spurs'a gitmezdim. Bence kulüp çok kötü bir durumda ve orada başarısız olan çok fazla teknik direktör oldu.”
De Zerbi, Spurs için en önemli aday olarak öne çıkıyor
De Zerbi, yenilikçi bir taktik dehası olarak parlak bir itibar kazanmıştır. Geçen ay Marsilya’dan ayrılmadan önce, 46 yaşındaki teknik direktör 2025-26 sezonunda 33 maça çıkmış ve 18 galibiyet elde etmişti. Fransız ekibinin başında geçirdiği 69 maçta takımı 39 galibiyete ulaştırdı. Bu başarı, Brighton'da 89 maçta 38 galibiyet elde ettiği başarılı dönem ve Shakhtar Donetsk'te sadece 30 maçta 20 galibiyetle göz doldurduğu dönemden sonra geldi. Tottenham, Sassuolo ve Benevento'daki görevleri de içeren kapsamlı teknik direktörlük geçmişinin sezonlarını kurtaracağını umuyor.
Tottenham'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Kulüp, 31 maçın ardından sadece 30 puanla Premier Lig tablosunda 17. sırada yer alarak zorlu bir durumda bulunuyor. Takım, küme düşme hattındaki West Ham’a karşı sadece 1 puanlık bir üstünlüğe sahipken, Burnley ve Wolves ise sırasıyla 20 ve 17 puanla oldukça geride kalıyor.
Kulüp, ligde kalmayı garantilemek için zorlu bir 7 maçlık seriye çıkacak. Bu kritik dönem, 12 Nisan'da Sunderland deplasmanıyla başlayacak ve 25 Nisan'da ligin son sırasındaki Wolves ile oynanacak devasa karşılaşma ile devam edecek. Kulüp, 9 Mayıs'ta 15. sıradaki Leeds United'ı ağırlayacak ve 24 Mayıs'ta Everton ile oynayacağı son maç öncesinde Aston Villa ve Chelsea ile zorlu karşılaşmaları da atlatmak zorunda.