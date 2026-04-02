Çeviri:
Roberto De Zerbi, Tottenham taraftarlarının tepkisi üzerine Mason Greenwood hakkındaki sözleri için özür diledi
De Zerbi, daha önceki tartışmaya değindi
De Zerbi, Greenwood hakkında yaptığı açıklamalar için özür dileyerek Tottenham taraftarlarıyla arasındaki uçurumu kapatmaya çalıştı. Tartışma, De Zerbi’nin Ligue 1’de görev yaptığı ve eski Manchester United forvetiyle yakın bir şekilde çalıştığı döneme dayanıyor. De Zerbi'nin kuzey Londra'da Igor Tudor'un halefi olarak atanmasının ardından çeşitli taraftar grupları endişelerini dile getirdi. Tottenham Hotspur Supporters' Trust, takımın desteğine ihtiyaç duyduğu bir dönemde De Zerbi'nin geçmişteki yorumlarının "taraftarlar arasında bölünmeye yol açabileceğini" öne sürdü. Spurs'un teknik direktörü olarak verdiği ilk resmi röportajda De Zerbi, tutumunu netleştirmeye çalıştı ve taraftar kitlesine verdiği rahatsızlıktan dolayı üzüntülerini dile getirdi.
"Kadına yönelik şiddet meselesini asla önemsiz göstermek istemedim"
De Zerbi, daha önceki açıklamalarının ciddi toplumsal sorunları önemsiz gösterme amacı taşımadığını özellikle vurguladı. Eski Brighton teknik direktörü, "Kadına yönelik şiddet meselesini ya da daha genel olarak herhangi birine yönelik şiddeti asla hafife almak istemedim" dedi. "Hayatım boyunca her zaman daha savunmasız, daha kırılgan olanların yanında durdum. En fazla risk altında olanların tarafında olmak için sürekli mücadele ettim ve tavır aldım.
"Beni iyi tanıyanlarınız, daha fazla maç kazanmak veya fazladan bir şampiyonluk elde etmek için taviz veren biri olmadığımı bilir. Bu konuyla ilgili olarak kimsenin duygularını incitmişsem özür dilerim. Bir kızım var ve bu konulara karşı her zaman çok duyarlıyım. Umarım zamanla insanlar beni daha iyi tanıyacak ve o anda bir tavır almak istemediğimi anlayacaklar."
Greenwood'un hukuki sorunları
De Zerbi, Marsilya'da birlikte çalıştıkları dönemde Greenwood'u "iyi bir adam" olarak tanımlamış ve forvetin Manchester United'da forma giydiği dönemde yaşadığı hukuki sorunların ardından karakterini savunmuştu. Greenwood, 31 Ocak 2022'de tecavüz ve saldırı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. O yılın Ekim ayında, bir adet tecavüz girişimi, bir adet kontrolcü ve zorlayıcı davranış ve bir adet fiili bedensel zarar veren saldırı suçlamasıyla yargılandı. Greenwood'un her zaman reddettiği suçlamalar, "kilit tanıkların geri çekilmesi ve ortaya çıkan yeni delillerin birleşimi nedeniyle artık gerçekçi bir mahkumiyet ihtimali kalmaması" nedeniyle Şubat 2023'te düşürüldü.
Greenwood, 2024 yazında United'dan Marsilya'ya transfer olduktan sonra De Zerbi yönetiminde 68 maça çıktı. De Zerbi, Orange Velodrome'da görev yaptığı dönemde Greenwood'un geçmişteki ceza davası hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "O iyi bir adam, olanlar için ağır bir bedel ödedi, çok ağır bir bedel. Kendisi için doğru ortamı buldu. Ona yardım ettik ve sevgi gösterdik. Biraz içine kapanık biridir ama onu ve ailesini tanıyorum."
De Zerbi, Sunderland maçına odaklandı
Greenwood'un Marsilya'ya transferi kesinleşmeden önce De Zerbi şu açıklamayı da yapmıştı: "Mason dünya çapında bir oyuncu, ancak onu henüz kadromuza katmadık. Ne olduğunu bilmiyorum, ama oyuncularımın özel hayatlarına karışmaya alışkın değilim. Eğer buraya gelirse, tüm oyuncularıma kendi oğlum gibi davrandığımı bilmeniz gerekir."
De Zerbi, kulübün Premier Lig'den düşmemek için mücadele ettiği bu dönemde, 12 Nisan'da Sunderland deplasmanında oynanacak maçla Tottenham'ın teknik direktörlüğündeki ilk maçına hazırlanmaya odaklanacak.