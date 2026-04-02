Roberto De Zerbi, Tottenham taraftarlarının tepkisi üzerine Mason Greenwood hakkındaki sözleri için özür diledi

De Zerbi, daha önceki açıklamalarının ciddi toplumsal sorunları önemsiz gösterme amacı taşımadığını özellikle vurguladı. Eski Brighton teknik direktörü, "Kadına yönelik şiddet meselesini ya da daha genel olarak herhangi birine yönelik şiddeti asla hafife almak istemedim" dedi. "Hayatım boyunca her zaman daha savunmasız, daha kırılgan olanların yanında durdum. En fazla risk altında olanların tarafında olmak için sürekli mücadele ettim ve tavır aldım.

"Beni iyi tanıyanlarınız, daha fazla maç kazanmak veya fazladan bir şampiyonluk elde etmek için taviz veren biri olmadığımı bilir. Bu konuyla ilgili olarak kimsenin duygularını incitmişsem özür dilerim. Bir kızım var ve bu konulara karşı her zaman çok duyarlıyım. Umarım zamanla insanlar beni daha iyi tanıyacak ve o anda bir tavır almak istemediğimi anlayacaklar."