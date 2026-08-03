Gelişinden bu yana Spurs savunmasının temel taşlarından biri haline gelen Arjantinli milli oyuncunun, Inter'in ciddi ilgisinin odağında olduğu bildiriliyor. Arjantin'den çıkan haberler, Romero'nun kısa süre önce yeni bir dört yıllık sözleşmeye imza atmasına ve kaptanlığı üstlenmesine rağmen, Premier League ekibinin yaklaşık 34 milyon sterlinlik bir teklifi kabul ettiğini bile öne sürdü.

De Zerbi, Romero ile son dönemde yaptığı görüşmelere açıklık getirerek konuşmalarının tamamen onun antrenmanlara dönüşü üzerine odaklandığını, yakın bir transferle ilgili olmadığını vurguladı. De Zerbi, "Cuti ile dün, Londra'ya döndüğünde bir plan yapmak için mesajlaştım" dedi. Konuşmanın İtalya ve Arjantin'den gelen yoğun spekülasyonlara kayıp kaymadığı sorulduğunda ise İtalyan teknik adam tutumunda netti. "[Onunla] transfer piyasası hakkında konuşmadım. Bu benim işim değil. Transfer piyasasında birçok çözüm olduğunu biliyorum."







