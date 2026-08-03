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Roberto De Zerbi, Tottenham patronu Cristian Romero'nun geleceğine açıklık getirdi ve Inter transferiyle ilgili iddialara yanıt verdi
De Zerbi, Inter'in ilgisine yanıt verdi
Gelişinden bu yana Spurs savunmasının temel taşlarından biri haline gelen Arjantinli milli oyuncunun, Inter'in ciddi ilgisinin odağında olduğu bildiriliyor. Arjantin'den çıkan haberler, Romero'nun kısa süre önce yeni bir dört yıllık sözleşmeye imza atmasına ve kaptanlığı üstlenmesine rağmen, Premier League ekibinin yaklaşık 34 milyon sterlinlik bir teklifi kabul ettiğini bile öne sürdü.
De Zerbi, Romero ile son dönemde yaptığı görüşmelere açıklık getirerek konuşmalarının tamamen onun antrenmanlara dönüşü üzerine odaklandığını, yakın bir transferle ilgili olmadığını vurguladı. De Zerbi, "Cuti ile dün, Londra'ya döndüğünde bir plan yapmak için mesajlaştım" dedi. Konuşmanın İtalya ve Arjantin'den gelen yoğun spekülasyonlara kayıp kaymadığı sorulduğunda ise İtalyan teknik adam tutumunda netti. "[Onunla] transfer piyasası hakkında konuşmadım. Bu benim işim değil. Transfer piyasasında birçok çözüm olduğunu biliyorum."
- Getty Images
Romero'nun yokluğu ve sezon öncesi lojistiği
Romero'nun Tottenham'ın Sidney'de Chelsea ile oynadığı son hazırlık maçında yer almaması, olası ayrılığına ilişkin iddiaları daha da alevlendirdi. Ancak kulüp, oyuncunun sezon öncesi kampına geç katılmasının nedeninin Arjantin ile Dünya Kupası finaline katılmasının ardından kendisine verilen uzatılmış izin olduğunu belirtti.
Durum, De Zerbi'nin daha önce yaptığı ve Romero'nun zihinsel durumuna işaret eden açıklamalar nedeniyle daha da karmaşık hâle geliyor. Teknik direktör daha önce oyuncunun yeni bir meydan okuma arzusuna değinmişti; bu da ülkesinden gelen haberlerdeki ani artışla örtüşüyor. Inter, şampiyonluk yarışında savunma seçeneklerini güçlendirmek isterken, adı geçen 34 milyon sterlinlik bonservis önemli bir anlaşma anlamına gelir. Ancak birçok Spurs taraftarı, bunun Romero'nun kalibresindeki bir oyuncu için düşük bir değerleme olduğunu savunacaktır.
Ausilio, Inter'in Romero'ya ilgisini doğruladı
Daha önce Inter sportif direktörü Piero Ausilio, kulübün Romero transferi için yürüttüğü girişimle ilgili sessizliğini bozmuştu. İtalyan devi, gelecek sezon savunma hattına liderlik etmesi için Romero'yu birincil hedef olarak belirledi ve görüşmeler hızla ilerledi. Ausilio, kulübün 28 yaşındaki savunmacıyı mevcut transfer döneminde kadrosuna katma niyetini gizlemedi.
Bu girişimde lojistik açıdan zaten önemli ilerleme kaydedildi; Romero'nun temsilcileri, Inter yönetimiyle yüz yüze görüşmeler yapmak için geçen hafta sonu Milano'da görüldü. Bu önemli adım, görüşmelerin ne kadar ileri seviyeye geldiğini ve yalnızca ilk temasların ötesine geçip anlaşmanın son aşamalarına yaklaştığını ortaya koyuyor. Inter'in, transferi zorunlu satın alma maddesi içeren kiralık formülüyle yapılandırmayı planladığı belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Spurs savunma hattını yeniden inşa etmek
Romero'nun olası ayrılığı, De Zerbi'nin Tottenham'daki projesinde önemli bir değişime işaret ediyor. Arjantinli oyuncu kadronun önemli bir parçasıydı, ancak 2025-26 sezonunda dört ayrı men cezası almasını da içeren disiplin sicili endişe yaratmaya başlamıştı. Kulüp, transfer piyasasında proaktif davranarak onun ayrılığına şimdiden hazırlanmış gibi görünüyor; böylece birçok kişinin beklediği gibi Inter'e transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması halinde kadro seçenek açısından eksik kalmayacak.
Tottenham, böylesine kıdemli bir ismin kaybını telafi etmek için bu yaz savunma seçeneklerini yeniden şekillendirme konusunda şimdiden hareketli günler geçirdi. Jan Paul van Hecke'nin Brighton'dan 52 milyon £ karşılığında gelişi ve Marcos Senesi'nin bonservissiz olarak kadroya katılması, kulüp yönetiminin Romero'nun niyetini bir süredir bildiğini gösteriyor.
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