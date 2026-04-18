AFP
Çeviri:
Roberto De Zerbi, Tottenham oyuncularına Brighton'ı yenmeleri halinde HER HAFTA akşam yemeğini kendisinin ödeyeceğine söz verdi
De Zerbi, Spurs'un moralini yükseltmek için haftalık akşam yemeği düzenliyor
İtalyan teknik direktör, küme düşme mücadelesinde takımın moralini yükseltmenin yollarını ararken, Tottenham’ın yeniden galibiyet serisine başlaması halinde haftalık takım yemeğinin masraflarını karşılamaya hazır olduğunu açıkladı. Tottenham, bu hafta sonu Brighton’ı ağırlayacak ve bir galibiyetin hayatta kalma mücadelesinde çok önemli bir moral kaynağı olabileceğinin bilincinde. Spurs'un teknik direktörü, takımın birliğini güçlendirmek amacıyla kısa süre önce Mayfair'deki Bacchanalia'da lüks bir takım yemeği düzenledi. Bu akşam yemeği, teknik direktörün göreve başladığı ilk maçta Sunderland'a karşı alınan 1-0'lık hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından düzenlendi. Bu sonuçla Spurs, 17 yıl sonra ilk kez ligin alt sıralarına geriledi.
- Getty Images Sport
De Zerbi, galibiyetler geri dönerse oyuncuları ödüllendireceğine söz verdi
Kulüp şu anda Premier Lig’in son üç sırasına sıkışmış durumda olsa da De Zerbi, bu tür buluşmaların takımın formunda çok ihtiyaç duyulan bir dönüşü tetiklemeye yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuçlar düzelmeye başlarsa takım yemeklerini finanse etmeye devam etmekten memnuniyet duyacağını ve sıralamadaki konumlarına rağmen kadroya olan inancının hala güçlü olduğunu doğruladı.
"Evet, akşam yemeği için maçı kazanır mıyız bilmiyorum," dedi. "Çok iyi yediğimizi biliyorum. Yemekler harikaydı ve kazanırsak, her hafta bir akşam yemeğinin masrafını karşılamaya hazırım. Olumluyum, savaşmaya hazırım ve Premier Lig'de kalacağımıza inanıyorum. Geçen hafta söylediğim sözlere inanıyorum. Odak noktamız bir maçı kazanmak."
"Evet, bence sadece sıralama için değil, bir maçı kazanmak çok önemli. Tabii ki sıralama da önemli, ama bir maçı kazanmanın ne kadar güzel olduğunu ve bunun neler getirebileceğini yeniden hissetmeliyiz. Oyuncuların kalitesinden hiç şüphem yok."
Romero kadro dışı kaldı ve orta saha takviyeleri
Takım ruhu konusunda hakim olan olumlu hava, kulüp kaptanı Cristian Romero’nun yaşadığı ciddi sakatlık haberiyle gölgelendi. Arjantinli savunma oyuncusu, De Zerbi’nin ilk maçında dizinden sakatlandı ve teknik direktör, bu önemli stoperin bu sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini doğruladı.
Defans hattı darbe alırken, De Zerbi eski takımıyla oynayacağı maç öncesinde orta saha seçenekleriyle ilgili daha umut verici haberler aldı. Rodrigo Bentancur, hamstring sakatlığı nedeniyle üç ay aradan sonra nihayet kadroya geri döndü ve küme düşme mücadelesinde çok ihtiyaç duyulan kalite ve deneyim artışı sağladı.
De Zerbi şunları söyledi: "Bentancur oynayabilir. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını bilmiyorum. Bissouma yüzde 100 hazır. Vicario ise değil. Her halükarda pozitif olmalıyız. Radu Dragusin ve Kevin var, onlar oynayabilir ve iyi oynayabilirler. Her şekilde kazanabiliriz ve her şekilde kazanmak istiyoruz."
- Getty Images Sport
Brighton'ın kritik maçı, ligde kalma mücadelesinin belirleyici aşamasını başlatıyor
Tottenham, bu yılki ilk lig galibiyetini elde etmek amacıyla Brighton ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Ligde sadece sekiz maç kalmışken, De Zerbi, Spurs’un Premier Lig’de kalmak için gerekli sonuçları almaya çalışırken takımın zihniyetine ve birlikteliğine öncelik veriyor.