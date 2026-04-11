Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yıldızlarına tuhaf bir şekilde Ange Postecoglou döneminde olduğu gibi oynamalarını söylerken, yeni Spurs teknik direktörü "uzun süre" kalacağına söz verdi
'Angeball' Tottenham'a geri dönecek mi?
De Zerbi, Igor Tudor'un yerine baş antrenör olarak Tottenham tarafından göreve getirildi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki göreve başladıktan sonraki ilk basın toplantısında De Zerbi, kulübün geleceğinin anahtarının geçmişinde yattığını belirterek dikkatleri üzerine çekti. Kulübün şu anda Premier Lig tablosunun alt sıralarında yer almasına rağmen, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, "Angeball" felsefesinin ileriye dönük doğru yol olduğu konusunda kararlı.
Postecoglou dönemini taklit etmek
De Zerbi’nin taktiksel planı, top hakimiyetine ve hücumdaki yaratıcılığa büyük önem veriyor; bu özelliklerin Postecoglou’nun görevinin ilk dönemlerinde zirveye ulaştığına inanıyor. De Zerbi, “Topu elimizde tutmak istiyorum,” dedi. “Postecoglou ile izlediğim Tottenham’ı yeniden görmek istiyorum.” Brighton'daki ikinci sezonumda, Postecoglou buradaydı ve bu oyuncuların çoğu da vardı; oyun kalitesi açısından en iyi takımlardan biriydi. Pedro Porro, Destiny Udogie, Micky van de Ven, Cristian Romero ve bu kadroyla birlikte bunu tekrar görmek istiyorum. Bu kulübün, bu kadronun DNA'sı golü bulmak, gol atmaktır!"
"Planımda kesinlikle uzun süre kalma fikri var. Tottenham'ı - şu anda doğru zaman olmadığı için şampiyonluklardan bahsetmiyorum - ama Tottenham'ı Premier Lig'de kalıcı bir konuma getirmek, çünkü o seviyeye ulaşmak için gereken her şey burada."
Küme düşme tehlikesiyle başa çıkmak
Uzun vadeli hedef, ligde hakimiyet kurmak olsa da, Tottenham için şu anki durum çok daha iç karartıcı. Kulüp, şu anda Premier Lig’de 13 maçtır galibiyet alamıyor; bu felaket niteliğindeki performans, takımın sıralamada hızla düşmesine neden oldu. Teknik direktörlük koltuğundaki değişime değinen İtalyan teknik adam, öncüllerine karşı mütevazı bir tavır sergilerken, önündeki göreve odaklandı. "Thomas Frank veya Igor Tudor'dan daha iyi olduğumu düşünmüyorum, çünkü onları çok iyi teknik direktörler olarak görüyorum," diye itiraf etti. "Öncelikle oyuncuların niteliklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için kendi stilimi, kendimi, karakterimi, kişiliğimi ve tutkumu ortaya koymaya çalışıyorum, çünkü onların birçok nitelikleri var. Ardından hedefimize ulaşmak için çalışıyorum, çünkü şu anda en önemli şey hedefimiz. Şimdi çalışmam gerekiyor. Şimdi puan toplamamız gerekiyor."
İtalyan için kaçış yolu yok
Projeye olan bağlılığını gösteren bir gelişme olarak, De Zerbi’nin beş yıllık sözleşmesinde küme düşme durumunda ayrılma maddesi bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum, teknik direktörün kulübü gelecek sezon hangi ligde olursa olsun yönetmeye hazır olduğunu gösteriyor; ancak öncelikli hedefi, bu Pazar günü Sunderland karşısında başlayacak olan küme düşmeme mücadelesidir. Sezonun bitmesine sadece yedi maç kala takımının küme düşme bölgesine kaymasını izleyen taraftarların gururunu yeniden kazanmayı umuyor.