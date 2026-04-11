Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yıldızlarına tuhaf bir şekilde Ange Postecoglou döneminde olduğu gibi oynamalarını söylerken, yeni Spurs teknik direktörü "uzun süre" kalacağına söz verdi

De Zerbi’nin taktiksel planı, top hakimiyetine ve hücumdaki yaratıcılığa büyük önem veriyor; bu özelliklerin Postecoglou’nun görevinin ilk dönemlerinde zirveye ulaştığına inanıyor. De Zerbi, “Topu elimizde tutmak istiyorum,” dedi. “Postecoglou ile izlediğim Tottenham’ı yeniden görmek istiyorum.” Brighton'daki ikinci sezonumda, Postecoglou buradaydı ve bu oyuncuların çoğu da vardı; oyun kalitesi açısından en iyi takımlardan biriydi. Pedro Porro, Destiny Udogie, Micky van de Ven, Cristian Romero ve bu kadroyla birlikte bunu tekrar görmek istiyorum. Bu kulübün, bu kadronun DNA'sı golü bulmak, gol atmaktır!"

"Planımda kesinlikle uzun süre kalma fikri var. Tottenham'ı - şu anda doğru zaman olmadığı için şampiyonluklardan bahsetmiyorum - ama Tottenham'ı Premier Lig'de kalıcı bir konuma getirmek, çünkü o seviyeye ulaşmak için gereken her şey burada."